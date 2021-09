Jeff Daniels: el actor versátil con un eterno aire de autoridad vuelve para resolver un “crimen en pueblo chico”

Hay actores que son carismáticos, de ese modo particular en el que solo lo son las estrellas de cine; hay otros que tienen talento para desaparecer en un papel y un tercer tipo de intérpretes cuya presencia se impone en cada escena, más allá del personaje que estén interpretando. Jeff Daniels pertenece a esta última categoría.

La colección de papeles que el actor interpretó en cine, televisión y teatro tiene ejemplares diversos, que van desde detectives y oficiales públicos hasta protagonistas románticos. Su talento le valió que directores de renombre lo reclutaran para sus películas, como Woody Allen, Clint Eastwood y Ridley Scott; además de convertirse en un favorito del guionista, dramaturgo y director Aaron Sorkin, quien le dio el rol principal de The Newsroom y lo eligió para ser el Atticus Finch de su adaptación teatral de Matar a un ruiseñor.

Jeff Daniels como Atticus Finch en la versión de Aaron Sorkin de Matar a un ruiseñor; volverá a Broadway el mes que viene

Esa presencia y talento que Daniels impone en sus trabajos iluminan American Rust, la nueva serie que protagoniza y de la que es productor ejecutivo, disponible desde hoy en Paramount+. Basada en la novela homónima de Philippe Meyer, la serie narra la historia de un crimen en un pueblo de lo que se conoce como el “rust belt” (“el cinturón de óxido”), una otrora pujante zona del noreste de los Estados Unidos cuyas industrias (siderúrgicas y manufacturas, especialmente) entraron en decadencia a comienzos de los 80.

Daniels interpreta a Del Harris, el jefe de la policía de un pueblo empobrecido de Pensilvania (muy similar al que retrataba también Mare of Easttown), que se enfrenta a un dilema al investigar el asesinato de uno de sus ex oficiales. El actor encabeza un elenco que incluye a otros dos grandes actores: Maura Tierney, quien encarna a la mujer de la que Del está enamorado; y Bill Camp, además de un grupo de jóvenes actores como David Alvarez, Alex Neustaedter, Julia Mayorga, Mark Pellegrino y Rob Yang.

A través de las historias de los habitantes del pueblo, American Rust retrata las formas en las que el desempleo, las deudas y los problemas de vivienda afectan a una comunidad y las consecuencias que esto tiene en sus vidas. En diversas entrevistas de los últimos años, Daniels ha opinado sobre cómo estas cuestiones llevaron a mucha gente a votar por Donald Trump en 2016 y la decepción que sintieron con su gobierno.

“Muchas de estas personas podrían haber votado por Trump -dice el actor a LA NACION, en una entrevista realizada por Zoom, sobre los personajes de su nueva serie-. American Rust sucede antes de las elecciones de 2016. No nos metemos mucho con Trump y Hillary, hay solo menciones porque no es de lo que se trata. Pero Trump fue el tipo que miró a la gente como la de American Rust y les dijo ´voy a devolverles sus puestos de trabajo; voy a hacer que la industria del acero vuelva a Pittsburgh y que tengas el trabajo que solías tener y el que tuvo tu papá durante años´. Y los estafaron, porque no lo hizo, no podía hacerlo. Como pudimos darnos cuenta en los cuatro años siguientes, Trump decía muchas cosas que no eran verdad. De nuevo, esta gente fue traicionada. Muchos de los que votaron o hubiesen votado por Trump en 2016, probablemente no lo hicieron en 2020 y no lo harán en el futuro. Al menos, eso espero, porque necesitamos alguien que tenga respuestas de verdad y pueda traer de vuelta esos trabajos a los Estados Unidos. Él no tenía un plan para hacerlo: sólo se lo dijo a la gente para que lo votaran. Esta gente trabajaba para plantas siderúrgicas que levantaron todo y se fueron a México o a China. Estas personas estaban enojadas y Trump les prometió que les iba a devolver sus trabajos. Le creyeron porque buscaban esperanza y volver a tener lo que tenían. Él no cumplió de ninguna manera y todavía están enojados y les volvieron a mentir. Así que va a ser interesante ver qué pasa en este país después de cuatro años de Trump, cuántas de esas personas quedan pegadas a esas creencias, porque Trump convocaba a mucha gente y definitivamente lo demostraron el 2 de enero pasado. Pero hay gente que lo puede haber votado en 2016 que no es estúpida. Son personas buenas e inteligentes, que están pasando por un mal momento y fueron traicionadas, que están buscando algo que los haga poder levantarse de la cama mañana. Están cansados de que les mientan”.

Daniels conoce bien la vida de pueblo, ya que reside en uno de ellos: Chelsea, Michigan. Luego de vivir diez años en Nueva York, donde comenzó su carrera como actor, volvió al pueblo en el que creció para instalarse ahí con su esposa, Kathleen, su novia del secundario. Allí criaron a sus tres hijos y el actor fundó su propio teatro, el Purple Rose Theatre, cuyo nombre es un homenaje a su primer papel importante en cine, en La rosa púrpura del Cairo.

Aún manteniéndose lejos de Hollywood, Daniels pudo construir una carrera prolífica, con más de 70 películas en su haber, que es una verdadera muestra de su versatilidad como actor. Puede ser un personaje romántico salido (literalmente) de una película del Hollywood dela era de oro como en La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen; el antipático marido del personaje de Debra Winger en La fuerza del cariño, de James L. Brooks; un yuppie en crisis seducido por una Melanie Griffith aventurera en Something Wild, de Jonathan Demme; un detective de la policía compañero de Keanu Reeves en Alta velocidad; un psicólogo enamorado de una mujer excéntrica, interpretada por Demi Moore, en ¡Qué linda adivina!; un profesor universitario frustrado y lidiando con un divorcio en Historias de familia, de Noah Baumbach; entre muchos otros.

Emily Mortimer y Daniels en The Newsroom, otra colaboración con Sorkin y su última serie antes de American Rust

A pesar de la diversidad de sus roles, hay una característica que une a la mayoría de los personajes que interpreta: un aire de autoridad. Algunos de esos papeles lo tienen de manera intrínseca, por el lugar que ocupan en la sociedad, como el jefe de policía que encarna en American Rust y los varios agentes de gobierno que ha interpretado. Pero al ver a Daniels en la pantalla, se despierta la sospecha de que se trata de algo del propio actor que suele infundir a sus personajes.

“Soy el hijo mayor y mi papá era el líder en el pueblo en el que crecí. Vi a este hombre liderar a la gente para construir la iglesia, conseguir que se hiciera un proyecto, recaudar dinero para algo o ser el director de la junta escolar. Él estaba dispuesto a poner el pecho, una y otra vez. Yo crecí con eso. Así que cuando tengo la oportunidad de interpretar a personas así, lo hago: Will McAvoy, por ejemplo, en The Newsroom, llega al fin a encontrarse en ese lugar pero solía ser un tipo de mirarse demasiado al espejo. Es Mackenzie, el personaje de Emily Mortimer, la que le hace empezar a hacer cosas por los demás. Después, Frank Griffin, en Godless, conduce a 30 tipos. Atticus Finch, a quien interpreto en Broadway, es un líder y Del Harris, como el jefe de policía de un pueblo chico, en American Rust, tiene que ser la autoridad, no solo para la ley y el orden, sino también para que el pueblo pueda seguir adelante y no caer en el caos. De eso es lo que es responsable Del y es algo que resulta natural para mí. Después hacés Tonto y retonto y no sos para nada el líder, sos el tipo al que Jim Carrey lleva por ahí con una correa. Con Harry Dunn tenía que dejarme llevar por Jim, porque él iba a hacerlo de todas maneras. Y querés que lo haga, sos el que sigue, sos el cachorro -dice, ofreciendo una pequeña actuación al estilo de su personaje en la comedia de los hermanos Farrelly, que repitió en la secuela Tonto y retonto 2-. Eso fue divertido, muy diferente porque no tenía que liderar: solo seguir a Jim. Definitivamente no me sentí como un líder en esa película y lo amé. Lo amé”.

En los últimos años, la especialidad de Daniels parecen ser los personajes envueltos en historias que tienen que ver con la política norteamericana, un tema que le interesa en particular al actor, quien se ha expresado públicamente en contra del gobierno de Donald Trump. En el comienzo de The Newsroom, el periodista Will McAvoy da un discurso sorkiniano sobre por qué los Estados Unidos dista de ser el mejor país del mundo. El resto de la serie trabaja sobre noticias de la actualidad que ponen en cuestión distintos aspectos de la política y la sociedad norteamericanas. Su trabajo en The Newsroom –disponible en HBO Max–le valió un Emmy como Mejor Actor en una Serie Dramática, premio que volvió a recibir, esta vez por Actor de Reparto en una Miniserie o Película, por su trabajo en Godless, la miniserie de Scott Frank, que se puede ver en Netflix.

Cuatro años después del final de The Newsroom, Daniels interpretó en The Looming Tower a John O’Neill, un agente del FBI y experto en terrorismo, que intentó advertir que un ataque como el del 11 de septiembre podía suceder y murió en el World Trade Center aquel día. También encarnó a James Comey en The Comey Rule, una miniserie sobre el enfrentamiento entre el director del FBI y el presidente Donald Trump, que se puede ver por Paramount+.

Junto con sus trabajos en cine y televisión, Daniels mantuvo viva su carrera musical y su vínculo con el teatro. El actor compone canciones y toca la guitarra (tiene una fabulosa colección de esos instrumentos, que se puede espiar en el fondo, durante la entrevista por Zoom). Tiene discos editados y suele presentarse en su propio teatro en Michigan y realiza giras con su banda; además de tocar en eventos especiales como el tributo a Jane Fonda del American Film Institute, para el cual escribió una divertida canción sobre su compañera de The Newsroom.

En el teatro, tuvo su último gran éxito con Matar a un ruiseñor. La adaptación teatral de Sorkin de la novela de Harper Lee, estuvo en cartel desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2020, cuando los teatros de Nueva York cerraron por la pandemia, recaudando 125 millones de dólares, según informa Variety. La interpretación que ofreció Daniels de Atticus Finch, el abogado que pelea por lograr una justicia verdadera y derribar los prejucios raciales, recibió buenas críticas y una nominación al Tony. El actor fue reemplazado por Ed Harris, en noviembre de 2019, luego de un año de realizar funciones seis días por semana y faltar solamente dos veces, según contó en el programa de James Corden. Ahora, Daniels se prepara para volver al escenario a interpretar a Finch, cuando la obra regrese a Broadway, el 5 de octubre próximo.