escuchar

Hace exactamente tres años, el 25 de diciembre de 2020, después de meses de convivir con los rigores de la pandemia y el aislamiento social, Netflix, inesperado héroe de muchos en tiempos de protocolos sanitarios, estrenó uno de sus proyectos más esperados: Bridgerton , la serie basada en las novelas románticas escritas por Julia Quinn que inauguraba la era de Shonda Rhimes en la plataforma, luego del abultado contrato de 150 millones de dólares que habían pactado en 2017, una cifra que renegociaron en 2021 hasta redondear los 450 millones.

En aquel momento, la creadora de Grey’s Anatomy y Scandal, entre muchas otras exitosas ficciones que produjo para la TV abierta, decidió que el cuento de hadas sobre los hijos casaderos de una de las familias aristocráticas de la Inglaterra de la regencia era justo lo que el público mundial necesitaba ver el día de Navidad de un año tan complejo como 2020. Que los ocho episodios estuvieran disponibles ese mismo día alentaba a la maratón y el fanatismo que la productora creía que el programa generaría.

Oficialmente esta es la temporada de Penelope. Bridgerton 3 te espero con ansias 💍 pic.twitter.com/3ZPaglxGY3 — CheNetflix (@CheNetflix) December 25, 2023

Ahora, tres años después, se sabe que el pronóstico de Rhimes resultó completamente acertado, que el relato que imagina una fantasiosa alta sociedad británica en la que las diferencias raciales, al menos en apariencia, ya no se aplican, se transformó en un suceso que no solo aseguró la continuidad de la historia por al menos tres temporadas más sino que hasta inspiró una precuela, la celebrada miniserie La reina Charlotte: una historia de Bridgerton. Y que hizo que millones de seguidores esperaran desde hace un año que hoy se estrenara la tercera temporada. Es que aunque debido a la pandemia hubo un intervalo entre la historia de amor del duque de Hastings (Regé-Jean Page) y Daphne (Phoebe Dynevor), la hija mayor de los Bridgerton y el comienzo del romance entre del Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley), esta vez se suponía que la tercera parte estaría lista para estrenarse esta Navidad. Netflix no había confirmado la fecha, pero los optimistas fans del programa ya habían marcado el día en sus calendarios del último mes del año.

Una nueva imagen de Luke Newton como Colin Bridgerton en la tercera temporada de la serie de Netflix Prensa

Sin embargo, como ya fue anunciado hace unas semanas, la nueva entrega de la saga romántica -que esta vez girara en torno a la relación entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton)- recién estará disponible el 16 de mayo. Y no solo eso: al modo que ya adoptaron antes algunos de los proyectos más esperados de la plataforma como Stranger Things y, más recientemente, The Crown, la tercera temporada de Bridgerton se lanzará en dos partes . El 16 de mayo estarán disponibles sus primeros cuatro episodios y los cuatro restantes se verán el 13 de junio. Se cree que las huelgas del gremio de guionistas y del sindicato de actores que paralizaron a Hollywood por casi nueve meses obligaron a la producción de la ficción a revisar sus plazos preestablecidos para estrenar la nueva temporada, que a diferencia de las dos anteriores ya incluía un cambio de rumbo con respecto al orden de las novelas de Quinn.

Simone Ashley y Jonathan Bailey, protagonistas de la segunda temporada harán una aparición en los nuevos episodios de la serie que llegarán en mayo de 2024 Prensa

En la serie literaria la tercera entrega de la saga Bridgerton narra el romance entre Benedict (Luke Thompson), el artístico segundón de la familia y la misteriosa Sophie, pero para el ciclo televisivo los productores intercambiaron el orden para darle pronta salida a la resolución no solo del enamoramiento aparentemente no correspondido de Penélope sino también para resolver el destino de su identidad secreta, Lady Whistledown.

Una imagen de la nueva temporada de Bridgerton Prensa

Claro que esa intención impulsada en gran medida por los pedidos de los fanáticos de Polin, el neologismo que los espectadores acuñaron para nombrar a la futura pareja, no alcanzó para continuar la tradición del estreno de Bridgerton como el mejor regalo navideño. En su lugar, para amenizar la espera, este lunes Netflix dio a conocer a través de sus redes sociales cuatro imágenes inéditas de la temporada que se viene, además de un sugestivo póster que promete que “a cada flor le llega su temporada”. A la frase promocional muchos seguramente le agregarían un “tarde o temprano”.