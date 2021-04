Netflix: los protagonistas de Sombra y hueso anticipan la nueva serie de aventura

En una entrevista con LA NACION, Ben Barnes, Jessie Mei Li y Archie Renaux hablan sobre esta ficción basada en la popular saga literaria de Leigh Bardugo

Por momentos, no hacía falta repreguntar. Ben Barnes, Jessie Mei Lei y Archie Renaux se comunicaban entre ellos dejando en evidencia, e incluso con las restricciones de una charla vía Zoom, una indiscutible camaradería. Los actores son los protagonistas de Sombra y hueso, la flamante serie de aventura y fantasía que llega este viernes a Netflix con ocho episodios.

“Yo sé que hay muchas producciones similares que cruzan ambos géneros, y que incluso tienen alegorías como en este caso, pero cuando vi por primera vez lo que se había creado sentí que no se parecía a nada”, le cuenta Barnes a LA NACION, actor y cantante a quien el mundo televisivo no le es precisamente ajeno. El británico ya formó parte de elencos como los de Westworld, (también disponible en Netflix), y Gold Digger.

La interpretación que hace el actor de la serie creada por Eric Heisserer, basada en la saga de novelas de Leigh Bardugo, es acertada: Sombra y hueso, dentro de ciertos parámetros, logra hallar su nicho gracias a la construcción que hizo la autora de un universo con determinadas reglas -el ya famoso Grishaverse, en alusión a los magos de élite conocidos como Grisha-, donde habitan individuos con poderes que, ante el avance de figuras oscuras, empieza a armar su propia revolución, conformando ese ejército de magos que intentarán destruir a la Sombra.

En el medio, una carismática banda de ladrones se hace presente, se suscitan historias de amor atribuladas, y se erige como heroína una joven de extraordinarias habilidades que no pasará inadvertida: Alina Starkov, interpretada por Jessie Mei Li. “Es un personaje tan fuerte y vulnerable al mismo tiempo... espero que cuando la gente la vea se enamore de ella, como de todo el universo en general”, apunta la actriz, en diálogo con este medio.

“Es una historia de escape”, suma Archie Renaux sobre la temática de la serie. “En cierto modo, es una serie ideal para la actualidad, pero también, a pesar de que transcurre en un mundo derrotado por la guerra, hay muchos momentos divertidos para que el espectador pueda relajarse”, añade el actor mientras sus colegas asienten con una sonrisa y se van acoplando con nuevas observaciones. Camaradería dentro y fuera del set. Carisma. Espontaneidad. Todo aquello que una adaptación de la prosa de Bardugo necesitaba, sus protagonistas lo brindan con creces.

Sombra y hueso llega este viernes a Netflix con ocho episodios Netflix

-¿Con qué se van a encontrar los espectadores que miren Sombra y hueso?

Li: -Es una serie de fantasía que transcurre en un mundo donde constantemente se producen batallas entre la oscuridad y la luz. Yo interpreto a Alina, alrededor de quien se forja el misterio de si será ella la persona que finalmente pueda terminar con esa oscuridad. Además hay muchos personajes secundarios con sus propias historias, varios que se embarcan en robos, así que suceden muchas cosas, la acción no cesa y el espectador podrá conocer a muchísimos personajes en simultáneo.

Renaux: -Es una serie que tiene un componente especial porque transcurre en una época interesante, además de que no le escapa a la mixtura de géneros tampoco.

Barnes: -Lo que me encanta particularmente de la serie tiene mucho que ver con el amor que tengo por esos géneros que se mezclan, como la fantasía y la aventura. Me gusta cómo esas historias se desarrollan en mundos que no hubieses imaginado y con personajes con poderes que no se te hubiesen ocurrido, pero que a la vez cuentan relatos con alegorías con las que sí te podés vincular; en esencia, esta serie habla sobre la identidad, sobre gente que está intentando dilucidar quiénes son realmente y a qué lugar pertenecen. Sé que muchas historias ancladas en la fantasía tienen esas alegorías también, pero en este mundo en particular se siente una construcción diferente. Es algo fresco, único, aunque con elementos que seguramente provocarán nostalgia por relatos similares.

-¿Qué sintieron cuando la vieron por primera vez?

Barnes: -Cuando Netflix nos dio acceso, me pareció increíble, pensé ‘esto es algo nuevo, no se parece a ninguna otra serie’.

Renaux: - Teníamos un grupo de chat y nos convertimos en fanáticos unos de otros (risas). Todo el elenco brindó actuaciones extraordinarias y se trabajó muchísimo en el rodaje, por lo cual uno podía intuir el resultado, pero verlo terminado me hizo sentir orgulloso del proyecto.

Li: -Sí, como dice Archie, estábamos todos tan entusiasmados a medida que íbamos viendo la serie que nos mandábamos mensajes continuamente, nos comentábamos las escenas, qué momentos nos parecían increíbles, destacábamos el trabajo de nuestros compañeros, a mí particularmente me gustó mucho el uso de la música [del compositor Joseph Trapanese], fue una verdadera sorpresa, porque le añade una emoción y me tomó desprevenida, se terminó convirtiendo en uno de mis aspectos favoritos. Creo que me sucedió lo que le pasó a la mayoría: somos los primeros fanáticos de la serie.

"Haber leído las novelas es extremadamente beneficioso para uno como actor, yo me armé una lista con frases que decía mi personaje en los libros, y las tenía conmigo en el bolsillo cada vez que me tocaba filmar" Ben Barnes

-A la hora de componer a sus personajes, ¿cuánto influyó la lectura de las novelas?

Li: -Yo empecé a leer la trilogía durante el proceso de casting, y después mientras filmaba me ayudó repasar algunos fragmentos, no sé si eso les pasó a ustedes, chicos...

Renaux: -Sí, lo mismo que te pasó a vos. Mi idea era leerlas pero antes del rodaje, mientras estábamos con las audiciones, y para el final del rodaje ya las había terminado.

Barnes: -Sí, lo que pasó fue que con Archie coincidimos en otro trabajo y yo ya había leído la primera novela y sabía que él estaba audicionando para el papel de Malyen, así que lo llamaba y le iba contando lo que le iba sucediendo al personaje: ‘bueno, ahora hace esto, después hace lo otro’ (risas).

Renaux: -Sí, Ben fue de gran ayuda en el proceso de audición, me daba buenas observaciones.

Barnes: -Es que haber leído las novelas es extremadamente beneficioso para uno como actor, yo me armé una lista con frases que decía mi personaje en los libros, y las tenía conmigo en el bolsillo cada vez que me tocaba filmar, para ver si estaban o no; y además me gustó tener la posibilidad de leer otras novelas en las que no aparecen nuestros personajes para poder disfrutarlas sin estar tan pendiente del trabajo o de cómo voy a hacer una determinada cara (risas).

Archie Renaux como Malyen Oretsev DAVID APPLEBY/NETFLIX - SAB_DA_012220_14094

-¿Cómo piensan que contribuye Sombra y hueso como serie en este contexto que estamos atravesando?

-Renaux: -Pienso que es fundamental, sobre todo al tratarse de una historia de fantasía, es una manera de escaparse. Creo que la gente está desesperada por encontrar esas vías de escape en vistas de lo que estamos viviendo. Al mismo tiempo, más allá de la oscuridad de la serie, hay momentos muy divertidos que la gente va a amar.

-Li: - Mi deseo es que la gente pueda mirar el programa y sonreír, o experimentar cualquier otra emoción, lo que sea que necesiten expulsar porque también tiene que ver con la catarsis de cada uno. Hay muchas emociones en esta serie y muchos personajes de los cuales enamorarse.

Jessie Mei Li como Alina Starkov Netflix

-Barnes: -Si tenés siete u ocho años, probablemente te encandiles con los colores, con los elementos divertidos; si necesitás la vía de escape, la serie también tiene historias de aventura pura con ribetes románticos, tramas de robos y suspenso; y si son como yo, que me inclino más por lo literario, por las temáticas, entonces van a encontrar que se alude a tópicos políticos. Hay algo para cada espectador. Parece que te la estoy vendiendo (risas).

-Renaux: -Es que sos un buen vendedor, Ben (risas).

Cuándo y dónde verla. La primera temporada de Sombra y hueso ya se encuentra disponible en Netflix.