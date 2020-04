Netflix: las series que podés ver en abril

La casa de papel, uno de los estrenos del mes Crédito: Netflix

Milagros Amondaray 24 de abril de 2020 • 11:20

La casa de papel y La casa de las flores . Una nueva temporada de The Walking Dead. Un drama destinado a la audiencia adolescente. El regreso de Ricky Gervais. Para este mes, y mientras se navega la cuarentena de la pandemia del coronavirus , Netflix estrena producciones para toda clase de audiencia, ideales para maratonear. Hacemos un repaso por las principales series que llegan a la plataforma de streaming en abril.

*LA CASA DE PAPEL (Temporada 4)

Trailer de "La Casa de Papel" - Fuente: YouTube 02:08

Video

Uno de los fenómenos del gigante del streaming regresa este mes con su cuarta parte, y promete subir la vara en términos de acción incesante. Así lo pudimos vislumbrar en el primer adelanto , en el que veíamos a Nairobi (Alba Flores) gravemente herida, tan solo uno de los escollos que deberá enfrentar en esta oportunidad. Al mismo tiempo, en el trailer también nos encontramos con el jefe de seguridad del Banco de España, Gandía (José Manuel Poga), como antagonista de ese equipo que comanda el Profesor (Álvaro Morte). La casa de papel, creada por Álex Pina, es una de las producciones más adictivas de Netflix y cuenta con un público fiel que no se pierde ninguna de las entregas. Por otro lado, también fue reconocida por la crítica en diversas premiaciones y en 2018 obtuvo el Emmy al mejor drama internacional. "Los capítulos están buenísimos. Van a pasar cosas muy bomba", adelantó el argentino Rodrigo de la Serna sobre esta cuarta parte . Ya disponible.

*OUTER BANKS (Primera temporada)

Una de las novedades que presenta Netflix este mes es Outer Banks, una serie sobre un grupo de adolescentes que vive en Carolina del Norte y emprende la búsqueda de su ominoso "líder". En el proceso, descubren un mapa del tesoro que revela más de un secreto. Hasta el momento, es muy poco lo que se sabe sobre este inminente estreno, cuyas imágenes también se están reservando. Outer Banks cuenta con el protagónico de Chase Stokes, quien se convierte en la figura más importante de ese grupo, nada menos que el hijo del hombre fallecido. Stokes interpreta a Chase, el joven que persuadirá a sus amigos a averiguar qué hay detrás de esa muerte turbia. Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Austin North y Drew Starkey también integran el elenco de este drama young adult cuya primera temporada consta de 10 episodios. Ya disponible.

*LA CASA DE LAS FLORES (Tercera temporada)

La casa de las flores - Tercera temporada - Fuente: Netflix 01:26

Video

Para quienes estaban esperando el regreso -y despedida- de la familia De la Mora, tenemos buenas noticias: la tercera temporada de La casa de las flores se estrena en abril. Recordemos que la segunda entrega de la exitosa comedia mexicana de Manolo Caro no contó con la presencia de Verónica Castro , por lo cual a la serie le costó encontrar el rumbo para reconstruirse a partir de la ausencia de Virginia, la matriarca de la familia personificada por la actriz en su rutilante comeback. Para esta tercera y última temporada, Caro apostó por abundancia de flashbacks, ambientados en 1979, mediante los cuales se mostrará cómo se puso en pie la famosa florería. Al mismo tiempo, se resolverán algunos puntos claves que funcionaron de cliffhanger de la entrega anterior, como la situación apremiante que vive Paulina (Cecilia Suárez, siempre brillante). Ya disponible.

*AFTER LIFE: MÁS ALLÁ DE MI MUJER (Segunda temporada)

Trailer de la segunda temporada de After Life - Fuente: YouTube 01:35

Video

Cuando se piensa en una serie de Ricky Gervais, automáticamente la relacionamos con el mundo de la comedia. Sin embargo, After Life: más allá de mi mujer, fue una verdadera sorpresa , una producción extremadamente melancólica y oscura, donde primaban las reflexiones sobre el destino, las implicancias de la muerte, y los motivos por los cuales estamos en este mundo. Gervais, creador de la producción, interpreta a un periodista llamado Tony, a quien le cuesta lidiar con el fallecimiento de su esposa, por lo cual enfrenta la cotidianidad con aguda misantropía, actuando sin preocupación por las consecuencias. En esta segunda temporada, como ya adelantaba el episodio final de la entrega anterior, Tony parece haber cambiado ligeramente, al empezar una relación con otra mujer y al valorar todo lo que sus seres queridos han hecho por él. Sin embargo, conociendo a Gervais, lo más probable es que esa transición no sea tan fácil para el protagonista. Ya disponible.

*THE LAST KINGDOM (Cuarta temporada)

The Last Kingdom - Adelanto de la tercera temporada - Fuente: YouTube 00:30

Video

Si bien no está a la altura de Vikingos, lo cierto es que la producción de la BBC America -estrenada en 2015- cumple con su propósito de mantener cautivo al espectador al mostrar con gran despliegue de producción las batallas de la Gran Bretaña medieval. Este drama histórico que toma como base las Crónicas sajonas de Bernard Cornwell se fue renovando notablemente a lo largo de sus cuatro temporadas -muchos personajes importantes dejaron su huella, para luego despedirse-, y para este regreso se buscó sorprender aún más a su audiencia con impactantes secuencias. Tim Palmer, director de fotografía de la serie, reveló qué podemos esperar de la vuelta de The Last Kingdom a nuestras pantallas. "Mi director favorito y gran inspiración siempre ha sido Stanley Kubrick. Miré muchas veces Nacido para matar cuando me preparaba para esta temporada, al igual que La naranja mecánica. Intentamos filmar los enfrentamientos con esa violencia brutal y filosa, y manejamos las cámaras de ese modo", adelantó en diálogo con The Cine Eye . Disponible desde el 26 de abril.

*YO NUNCA (Primera temporada)

Yo nunca - Trailer - Fuente: Netflix 01:10

Video

La creadora de The Mindy Project, la prolífica actriz y guionista Mindy Kaling, estrena nueva producción propia para Netflix. Se trata de Yo nunca, el flamante proyecto que concibió, escribió y produjo. La protagonista de esta comedia es Devi -interpretada por Maitreyi Ramakrishnan- una joven indio-estadounidense quien triunfa en sus estudios pero tiene problemas para entablar vínculos por su mal temperamento. "Yo nunca es una comedia sobre la transición a la edad adulta de una joven adolescente moderna, de la primera generación de nativos americanos", adelanta la sinopsis que se dio a conocer. Un dato interesante es que Kaling encontró a su actriz protagónica tras un casting al que se presentaron más de 15 mil candidatas al rol central. "Vemos a ciertos tipos de actores indios constantemente en audiciones. Nuestra serie es sobre una niña india de Tamil [el padre de Mindy es oriundo del estado de Tamil Nadu], quienes son indios del sur de piel oscura", explicó Kaling, quien siempre apuesta a la diversidad y a la representación cultural en todos los proyectos que aborda, y que en este caso se inspira en su propia vida. Disponible desde el 27 de abril.

*THE WALKING DEAD (Novena temporada)

The Walking Dead, novena temporada - Fuente: YouTube 05:33

Video

La longeva serie de zombis de Frank Darabont basada en el cómic de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, llega a Netflix nada menos que con su novena temporada . En este regreso, veremos cómo la imposibilidad de los sobrevivientes de continuar con su viaje se vuelve más complejo al no poder continuar viviendo de la civilización anterior. En esta oportunidad, Norman Reedus y Danai Gurira toman la batuta de la producción, al igual que la nueva showrunner, Angela Kang. "La serie tiene un nuevo estilo en todas sus direcciones", contó Reedus. "Los sets son diferentes, el trabajo de cámara es diferente, los guiones son diferentes. Me gustaron mucho las temporadas previas, pero esta tiene una cualidad superior, se volvió más emocional, más sentida", expresó el actor en una entrevista con Indiewire . Por su parte, Gurira valoró el costado feminista del drama apocalíptico. "Me gusta que haya liderazgo por parte de las mujeres y me encantan las decisiones que está tomando Angela con la serie", añadió la actriz de Pantera negra sobre esta novena temporada que desembarca con 16 episodios. Fecha de estreno a confirmar.