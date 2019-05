La última temporada de la serie de Jenji Kohan se estrena el 26 de julio por la plataforma de streaming Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

Orange Is the New Black se prepara para despedirse de sus fanáticos. El drama carcelario de Jenji Kohan - que se erigió como uno de los programas insignia de Netflix -, llega a su fin con su séptima temporada, que estará disponible a partir del 26 de julio en la plataforma.

El servicio de streaming anunció la noticia con un video cargado de nostalgia, en el que se puede ver a las principales protagonistas de la serie - desde Taylor Schilling y Laura Prepon, a Natasha Lyonne y Danielle Brooks - interpretando el tema de los créditos del programa: "You've Got Time", de Regina Spektor, mientras recorren el set donde sus personajes fueron creciendo año a año.

Orange Is The New Black - Temporada Final - Fuente: Netflix 01:12

Basada parcialmente en el libro autobiográfico de Piper Kerman - My Year in a Women's Prison- y creada por la showrunner de Weeds, Orange Is the New Black mostró cómo es la vida en la prisión Litchfield para un grupo de mujeres. De manera inmediata, la serie se destacó por tener un elenco de figuras diversas que propulsaron relatos tan crudos como hilarantes, con flashbacks que también se convirtieron en la marca registrada del programa.

"No se van a decepcionar, va a ser una temporada que no olvidarán y les vamos a dar todo lo que quieren y mucho más", prometió Uzo Aduba, quien fue premiada y cosechó elogios por su interpretación de Suzanne "Crazy Eyes" Warren. "Estoy muy agradecida por los momentos divertidos, el conocimiento, las amistades, el amor y la familia que creamos juntos". Por su parte, Kate Mulgrew (quien personificó a "Red") se mostró muy triste ante el cierre de un ciclo. "Voy a extrañar ser parte de una de las series más innovadoras y controversiales de esta década", manifestó.

Piper y la vida fuera de la cárcel Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

En agosto de 2018, Schilling -quien pasó de ser protagonista a estar medio desdibujada en la trama- ya le había adelantado a The Hollywood Reporter que la séptima temporada de Orange sería la última. "Ha sido un capítulo muy importante en mi vida. En lo personal y profesional. Estoy muy agradecida de haber podido interpretar a Piper. Me entusiasma poder dejar ir a Piper y que pueda descansar maravillosamente, y estoy segura que Jenji así lo hará, y que la dejará vivir en su propio mundo cuando ese momento llegue", expresaba la actriz, cuyo personaje ahora deberá lidiar con los pormenores de la vida fuera de la prisión.