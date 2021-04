Polémica por la serie de Danny Boyle sobre Sex Pistols y los nuevos proyectos de Ewan McGregor y la actriz de Sex Education

En los últimos días, se hicieron anuncios y se revelaron detalles sobre nuevos lanzamientos de cine y televisión. El cantante John Lydon dio declaraciones contundentes sobre la serie biográfica de FX que retrata los orígenes de su antigua banda, Sex Pistols, y dejó entrever que tomará acciones legales. Ewan McGregor habló en una entrevista sobre la producción de Netflix, Halston, en la que explorará el mundo de la moda de alta gama y la vida nocturna neoyorquina de los años 70, como también de su próximo proyecto: el spinoff de Star Wars para Disney+, Obi-Wan Kenobi. Asimismo, a casi un mes de haber cumplido 50 años, reflexionó sobre su trayectoria, que describió como “la carrera que deseé desde un principio”. En tanto, se conocieron las primeras imágenes de la protagonista de Sex Education, Emma Mackey, como la escritora Emily Brontë en la biopic Emily.

Johnny Rotten, enfurecido por la serie sobre los Sex Pistols

Pistol, la serie biográfica de FX sobre los Sex Pistols Miya Mizuno/FX

John Lydon, mejor conocido por su nombre escénico Johnny Rotten, que lució en su etapa como el cantante de Sex Pistols, amenazó con demandar a los responsables de una serie biográfica sobre la legendaria banda británica de punk rock. En diálogo con The Sunday Times, el músico calificó al proyecto dirigido por Danny Boyle (Trainspotting, Quién quiere ser millonario) y producido por FX como “la basura más irrespetuosa que tuve que soportar”. Asimismo, se quejó de no haber sido consultado y fue categórico con Anson Boon, el actor que lo interpretará en pantalla.

“Llegaron al punto de contratar a un actor para interpretarme, pero ¿en qué está trabajando el actor? Ciertamente no en mi personaje. Lo siento, creen que pueden hacer esto, como pasar por encima mío, pero no va a suceder. No sin una gran pelea”, fustigó Lydon. Pistol constará de seis episodios basados en la autobiografía del guitarrista de la banda, Steve Jones, titulada Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol (2017). Además de Boon, integrarán el elenco Toby Wallace, como Jones; Louis Partridge, como el bajista Sid Vicious; Jacob Slater, como el baterista Paul Cook, y Fabien Frankel, como el primer bajista del grupo, Glen Matlock.

Ewan McGregor, de diseñador de moda a maestro Jedi

Ewan McGregor en Halston, la miniserie de Netflix que se estrenará el 14 de mayo PATRICK MCMULLAM/NETFLIX

Al poco tiempo de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Ewan McGregor dialogó con The Hollywood Reporter sobre sus proyectos actuales: Halston, la miniserie de Netflix sobre el icónico diseñador de moda norteamericano que llegará a la plataforma en mayo, y la producción de Disney+ Obi-Wan Kenobi, en la que reemplazará los trajes de seda por la toga de maestro Jedi, en su regreso al personaje para este spinoff de Star Wars.

En la entrevista, el actor escocés contó que padeció los efectos secundarios de la inyección, por lo que se vio obligado a suspender ensayos para la serie de Disney+. “Durante meses, estuvimos haciendo sesiones monstruosas de entrenamiento con espada y cuerpo a cuerpo de dos horas y media de duración, pero esta semana no iba a ser posible, no con 38 grados de fiebre”, relató, y aclaró que, afortunadamente, su malestar duró solo 48 horas.

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en Star Wars: La amenaza fantasma (1999)

Para McGregor, el regreso al universo Star Wars es la propuesta más tentadora que recibió en mucho tiempo. Tras imponerse sobre colegas de mayor renombre como Kenneth Branagh, Tim Roth y Joseph Fiennes para encarnar en La amenaza fantasma (1999) a la versión más joven del papel inmortalizado por Alec Guinness en la trilogía original, la por entonces estrella en ascenso del cine independiente -tres años antes se había destacado en el film Trainspotting, del antes mencionado Boyle- creyó que su Obi-Wan estaba destinado a alcanzar el mismo status que el de su predecesor y de otros íconos del séptimo arte, como el Han Solo de Harrison Ford y la princesa Leia de Carrie Fisher. Pero eso no ocurrió. La nueva trilogía no consiguió el respaldo universal de la primera y, pese a que su actuación fue bien recibida, el actor reconoció que lamentó que las películas no hayan cautivado a los fans: “Fue bastante difícil. Universalmente, no gustaron demasiado”.

Sin embargo, el entusiasmo que despertó The Mandalorian -el primero de una lista de 10 spinoffs de la saga que prepara el gigante del entretenimiento para su plataforma de streaming- demostró que todavía quedan historias para contar sobre ese universo y que los televidentes tienen muchas ganas de verlas. “Estoy muy emocionado”, dijo McGregor sobre su regreso como Kenobi, y agregó: “Quizás más que con las primeras [películas], porque estoy más grande -acabo de cumplir 50- y estoy en un mejor momento”.

HALSTON (L to R) EWAN MCGREGOR as HALSTON, DAVID PITTU as JOE EULA, and REBECCA DAYAN as ELSA PERETTI in episode 104 of HALSTON ATSUSHI NISHIJIMA/NETFLIX

Antes de aterrizar en Tatooine, el actor interpretará a un maestro de otra índole para un competidor directo de Disney+. Tendrá el rol protagónico de Halston, una producción de cinco episodios sobre Roy Halston Frowick, diseñador estrella de la década del 70, que arribará a Netflix el 14 de mayo. La historia del confidente de Liza Minnelli y habitué de la legendaria discoteca Studio 54, que propulsó la moda norteamericana antes de vender su nombre a una cadena de tiendas departamentales, marca un nuevo giro para McGregor, cuya carrera ostenta una larga y variada lista de personajes. Sobre su rol actual, indicó que “trata sobre un hombre, una persona creativa, que cree totalmente en lo que es y en quién es”, aunque podría estar describiéndose a sí mismo. “Diría que logré tener la carrera que deseé desde un principio. Me involucré en [producciones] grandes tontas, pero también en muchas importantes; en otras pequeñas y tontas, y grandes e importantes. Fui muy afortunado”, cerró.

Emma Mackey, de chica rebelde a escritora victoriana

Emma Mackie como Emily Brontë en Emily

Tras el éxito de Sex Education, Emma Mackey protagonizará Emily, una biopic sobre la autora inglesa Emily Brontë que ya comenzó a rodarse en el Reino Unido. La actriz franco-británica de 25 años saltó a la fama por su papel de Maeve Wiley en la comedia para adolescentes de Netflix, que ya terminó de filmar su tercera temporada. El personaje es, curiosamente, una ávida lectora de escritoras mujeres de lengua inglesa, tales como George Eliot (su nombre real era Mary Ann Evans), Virginia Woolf y Jane Austen. Esta última precedió a las hermanas Brontë, quienes crecieron y escribieron en la época victoriana, cuyos estrictos estándares morales criticaron, por lo que publicaron su obra literaria bajo seudónimos masculinos. Emily, la hermana del medio, firmó como Ellis Bell su única novela: Cumbres borrascosas (1847).

Los libros de Virginia Woolf, George Eliot, Jane Austen y Jhumpa Lahiri en la mesa de luz de Maeve Wiley, el personaje de Emma Mackey en Sex Education

Además de Mackey en el rol protagónico, Oliver Jackson-Cohen (La maldición de Hill House), Alexandra Dowling (The Musketeers), Amelia Gething (The Spanish Princess), Gemma Jones (Ammonite, Rocketman) y Adrian Dunbar (Line of Duty) componen el elenco del film escrito y dirigido por Frances O’Connor y producido por David Barron, conocido por su trabajo en la saga de Harry Potter. La actriz de Sex Education también participó en la película Muerte en el Nilo, inspirada en la novela de Agatha Christie del mismo nombre, que se filmó en 2019, pero cuyo estreno fue postergado en distintas oportunidades.