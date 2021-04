Dakota Johnson protagonizará la adaptación fílmica de una novela de Jane Austen

Según confirmó la revista Variety, la actriz de 50 sombras de Grey, Dakota Johnson, protagonizará una nueva adaptación fílmica de Persuasión, la última novela que escribió la escritora británica Jane Austen, publicada de forma póstuma en 1818. La producción de Netflix será dirigida por la inglesa Carrie Cracknell, quien hará su debut en el séptimo arte tras su trabajo en teatro, entre el que destaca la obra de Broadway Sea Wall/ A Life, que tuvo a Jake Gyllenhaal en el papel principal. El guion quedará a cargo de Ron Bass y Alice Victoria Winslow.

Descrita como una “aproximación moderna e ingeniosa” de una historia querida, la película se centrará en Anne Elliot (Johnson), una mujer voluntariosa que vive con su familia esnob al borde de la bancarrota. Soltera a sus 27 años, se reconectará con un hombre que alguna vez fue persuadida a rechazar y tendrá una segunda oportunidad en el amor. La novela ya fue llevada a pantalla varias veces, incluida una versión televisiva de 2007 con Sally Hawkins en el rol de Anne. Lo mismo sucedió con otros clásicos de la autora, tales como Orgullo y prejuicio, Sensatez y sentimientos y Emma, cuya adaptación más reciente le valió una nominación al Globo de Oro a Anya Taylor-Joy.

La productora MRC Film -responsable de Entre navajas y secretos (2019) y The Lovebirds (2020)- colaborará con la compañía de streaming para llevar a cabo la producción de Persuasión, que comenzará, se espera, el próximo mes. Además de protagonizar este proyecto, la hija mayor de Don Johnson y Melanie Griffith ya filmó los films The Lost Daughter, Am I OK? y Cha Cha Real Smooth, que actualmente se encuentran en etapa de posproducción. La última aparición de la actriz de 31 años en la pantalla grande fue en el musical romántico Música, glamour y fama, que se estrenó el año pasado en los Estados Unidos y aun no pudo verse en la Argentina.

LA NACION