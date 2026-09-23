Premios Emmy Internacionales 2026: qué series y artistas argentinos están nominados

Los Premios Emmy Internacionales, organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (Iatas, por sus siglas en inglés), celebran cada año lo más destacado de la televisión producida y emitida fuera de los Estados Unidos. Este año, tanto producciones como actores de nuestro país fueron destacados en las ternas.

Las series argentinas que forman parte de la exclusiva selección de nominadas son: la segunda temporada de División Palermo (Netflix), en la categoría de mejor comedia, y Menem (Prime Video), en drama. Además, Ricardo Darín está nominado por su actuación en El Eternauta (Netflix).

En 2024, División Palermo ya había recibido el galardón a Mejor comedia. La ficción creada por Santiago Korovsky fue aclamada desde su estreno en Netflix a comienzos de 2023 tanto en nuestro país como internacionalmente. Además de su enfoque humorístico, su inclusión es lo que hizo que se destacara de otras producciones. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de la ceremonia en iemmys.tv. También habrá cobertura en redes sociales, con actualizaciones en tiempo real.

Los Emmy Internacionales distinguen a producciones y talentos que han sobresalido por su calidad y originalidad. Este año, se incluyen 64 nominaciones distribuidas en 16 categorías que abarcan desde series dramáticas y comedias, hasta documentales y programas infantiles, provenientes de 22 países.

Nominados a los Premios Emmy Internacionales 2026

Programación de las artes

Copy + Paste+ Steal

Der talentierte Mr. F

Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World

Passinho Foda: Las raíces del baile

Actualidad

Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July

ARTE Reportage: My Father’s Hair

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War

Profissão Repórter: Feminice

Mejor interpretación masculina

Ricardo Darín - El Eternauta

Javier Cámara - Yakarta

Ian Roberts - A kinf of madness

Bobby Schofield - Unforgivable

Mejor interpretación femenina

Mona Mina León - Holy Sh!t

Bárbara Mori - El mundo de Lucca

Park Ji-hyun - You and Everything Else

Sheridan Smith - I Fought the Law

Documental

Louis Theroux: The Settlers

Marcial Maciel: El lobo de Dios

One “Orphan” Every Hour

Opioïdes, Business & Addiction

Serie dramática

Mil golpes

Menem

Carême

Real Kashmir Football Club (2025)

Entretenimiento sin guion

Ed Stafford’s Rite of Passage

Educating Yorkshire – Temporada 2

La peor vuelta al mundo

Loups-Garous – Temporada 2

Serie de formato corto

De Klas van 2000

Jornada da Vida: Rio Mekong

PeopleWatching – Temporada 3

Tatsuki Fujimoto 17-26

Comedia

División Palermo – Temporada 2

Man vs Baby

Old Dog, New Tricks

Vir Das: Fool Volume

Documental deportivo

Baila, Vini

Temps Mort

The Philipstown Wirecar Grand Prix

Tom Daley: 1.6 Seconds

Telenovela

Garota do Momento

Leyla

Uzak Sehir

Valle Salvaje – Temporada 2

Película para televisión / Miniserie

Anatomía de un instante

Hyper Knife

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Prisoner 951

Niños: Animación

Irmão do Jorel – Temporada 5

Lenas Hof

My Melody & Kuromi

The Scarecrows’ Wedding

Niños: Hechos reales

Horrible Science

Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives!

Nysgjerrige Noah

Terceirão

Niños: Acción en vivo

31 Minutos: Calurosa Navidad

De Achterblijvers - Países Bajos

Dexter Procter the Ten Year Old Doctor

Love at First Spike

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