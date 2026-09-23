Premios Emmy Internacionales 2026: qué series y artistas argentinos están nominados
La 54ª edición reunirá a lo mejor de la televisión mundial el 23 de noviembre en Nueva York, con transmisión en vivo a nivel global y varias producciones latinoamericanas en competencia
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Los Premios Emmy Internacionales, organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (Iatas, por sus siglas en inglés), celebran cada año lo más destacado de la televisión producida y emitida fuera de los Estados Unidos. Este año, tanto producciones como actores de nuestro país fueron destacados en las ternas.
Las series argentinas que forman parte de la exclusiva selección de nominadas son: la segunda temporada de División Palermo (Netflix), en la categoría de mejor comedia, y Menem (Prime Video), en drama. Además, Ricardo Darín está nominado por su actuación en El Eternauta (Netflix).
En 2024, División Palermo ya había recibido el galardón a Mejor comedia. La ficción creada por Santiago Korovsky fue aclamada desde su estreno en Netflix a comienzos de 2023 tanto en nuestro país como internacionalmente. Además de su enfoque humorístico, su inclusión es lo que hizo que se destacara de otras producciones. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de la ceremonia en iemmys.tv. También habrá cobertura en redes sociales, con actualizaciones en tiempo real.
Los Emmy Internacionales distinguen a producciones y talentos que han sobresalido por su calidad y originalidad. Este año, se incluyen 64 nominaciones distribuidas en 16 categorías que abarcan desde series dramáticas y comedias, hasta documentales y programas infantiles, provenientes de 22 países.
Nominados a los Premios Emmy Internacionales 2026
Programación de las artes
- Copy + Paste+ Steal
- Der talentierte Mr. F
- Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World
- Passinho Foda: Las raíces del baile
Actualidad
- Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July
- ARTE Reportage: My Father’s Hair
- Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War
- Profissão Repórter: Feminice
Mejor interpretación masculina
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Javier Cámara - Yakarta
- Ian Roberts - A kinf of madness
- Bobby Schofield - Unforgivable
Mejor interpretación femenina
- Mona Mina León - Holy Sh!t
- Bárbara Mori - El mundo de Lucca
- Park Ji-hyun - You and Everything Else
- Sheridan Smith - I Fought the Law
Documental
- Louis Theroux: The Settlers
- Marcial Maciel: El lobo de Dios
- One “Orphan” Every Hour
- Opioïdes, Business & Addiction
Serie dramática
- Mil golpes
- Menem
- Carême
- Real Kashmir Football Club (2025)
Entretenimiento sin guion
- Ed Stafford’s Rite of Passage
- Educating Yorkshire – Temporada 2
- La peor vuelta al mundo
- Loups-Garous – Temporada 2
Serie de formato corto
- De Klas van 2000
- Jornada da Vida: Rio Mekong
- PeopleWatching – Temporada 3
- Tatsuki Fujimoto 17-26
Comedia
- División Palermo – Temporada 2
- Man vs Baby
- Old Dog, New Tricks
- Vir Das: Fool Volume
Documental deportivo
- Baila, Vini
- Temps Mort
- The Philipstown Wirecar Grand Prix
- Tom Daley: 1.6 Seconds
Telenovela
- Garota do Momento
- Leyla
- Uzak Sehir
- Valle Salvaje – Temporada 2
Película para televisión / Miniserie
- Anatomía de un instante
- Hyper Knife
- Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
- Prisoner 951
Niños: Animación
- Irmão do Jorel – Temporada 5
- Lenas Hof
- My Melody & Kuromi
- The Scarecrows’ Wedding
Niños: Hechos reales
- Horrible Science
- Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives!
- Nysgjerrige Noah
- Terceirão
Niños: Acción en vivo
- 31 Minutos: Calurosa Navidad
- De Achterblijvers - Países Bajos
- Dexter Procter the Ten Year Old Doctor
- Love at First Spike
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