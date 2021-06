¿Qué veo? Detectives victorianos, jóvenes sin futuro y qué hay más allá de la vida en pandemia

Bo Burnham: Inside. En 2020 no hubo planes que quedaran en pie ni proyectos que se llevaran a cabo como fueron concebidos originalmente. Para algunos creadores, la irrupción de la pandemia provocó una suerte de parálisis. Ante la incertidumbre, quienes necesitan del público para completar el círculo de su obra no sabían hacia dónde mirar. Pero ese no fue el caso de Bo Burnham, el comediante, actor y director de cine que en medio del aislamiento decidió que la última frontera quedaba en su interior y entonces desde el encierro al cuadrado concibió este especial. Como hace unos años sucedió con Nanette de Hanna Gadsby, Bo Burnham: Inside prueba los límites del stand up pero en este caso la desconstrucción se parece mucho a una demolición. Conocido por hacer humor a través de las canciones que compone, Burnham -al que algunos reconocerán como el dulce doctor con un lado oscuro de Hermosa venganza-, aprovecha su talento musical para explorar las consecuencias emocionales de la emergencia sanitaria y utiliza evocativos recursos visuales para comunicar que definitivamente el encierro no le sienta bien. Aunque el resultado de su experimento sea un triunfo artístico. Disponible en Netflix.

El duque y la detective en una escena del policial victoriano Bernard Walsh

Miss Scarlet and the Duke. Eliza Scarlet está buscando su camino. Ella sabe que el matrimonio con ese pretendiente que apenas suelta palabra cada vez que la visita junto a su dominante madre no es para ella. De hecho, por más que la sociedad victoriana no se lo permita, el sueño de la señorita Scarlet (Kate Phillips) es ser detective privado. Por las malas, de chica aprendió que su intención original de seguir los pasos de su padre en la policía era una fantasía imposible y, sin embargo, eso no le impide recorrer la neblinosa Londres en busca de algún caso por resolver. Cuando su padre muera y le deje solo deudas como herencia, la joven recurrirá a su poder de observación para sacar adelante su agencia de detectives. Claro que su iniciativa solo podrá funcionar si consigue la ayuda de William “el Duque” Wellington, exaprendiz de su padre, con el que Eliza tiene una larga historia de amistad y conflictos. Entretenida e ideal para los amantes de los policiales clásicos en busca de alguna vuelta de tuerca, esta serie ya tiene segunda temporada en proceso de producción. Una temporada. Disponible en DirecTV Go

Panic, ese intrépido espíritu adolescente Amazon Prime Video

Panic. En el pequeño pueblo tejano de Carp, nunca pasa nada. De hecho, como explica una de sus jóvenes protagonistas, es la capital nacional de la nada misma. Pero claro, aquello de pueblo chico, infierno grande se cumple a rajatabla. Sin futuro ni salida posible, los jóvenes del lugar celebran una ceremonia anual que puede cambiar su futuro o arrebatárselos definitivamente. Se trata de un juego de pruebas peligrosas organizadas por una entidad misteriosa que se aprovecha del hastío y el espíritu adolescente de los lugareños. Entre ellos, el relato creado por Lauren Oliver a partir de su propia novela, se ocupa de la historia de Heather Nill (Olivia Welch), recién recibida de la secundaria, que tiene sus propios planes para dejarlo atrás. Sin embargo, hasta la sensata Heather se unirá a los riesgosos desafíos cuando sus posibilidades de escape se desmoronan. Con un elenco joven que consigue llevar adelante la mezcla de valentía y estupidez con la que cargan sus personajes, cada uno con sus secretos, la ficción combina elementos del terror con un guion que se hace cargo del creciente y real nihilismo adolescente de estos tiempos. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video