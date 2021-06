Miss Scarlet and the Duke propone una vuelta de tuerca irónica al policial victoriano

Miss Scarlet and the Duke (Estados Unidos/2020). Creadora: Rachael New. Elenco: Kate Phillips, Stuart Martin, Cathy Belton, Kevin Doyle, Ansu Kabia, Danny Midwinter. Estreno: los lunes, a las 21 en OnDirecTV (luego disponible en DirecTV Go). Nuestra opinión: buena.

La Inglaterra victoriana se ha convertido en un territorio fértil para la invención de nuevas narrativas. Rasgado el rigor histórico, lo que queda para las modernas ficciones ambientadas en aquel tiempo y espacio es el ensayo sobre lo sugerido, lo subterráneo, y también la exploración de aquellas pasiones literarias y criminales que recorrían ese tiempo sin la luz del registro público. Y así como algunos incursionan en el fantástico –The Nevers– y otros en el horror –Las crónicas de Frankenstein-, la creadora de esta ficción, Rachael New, ha decidido convertir a su heroína Eliza Scarlet (Kate Phillips) en una sagaz detective de la Londres finisecular.

Desde el comienzo, Eliza parece dispuesta a meterse en aquellos lugares que resultan vedados para su género, ya sean clubes de caballeros, morgues judiciales o las macabras escenas de los crímenes más impensados. El disparador de su vocación es la admiración por su padre, el detective privado Henry Scarlet, quien muere en el primer episodio y renace como fantasma e inspiración. Sin embargo, la decisión de convertir ese riesgoso oficio en destino y sustento está signada por la necesidad económica: tanto las deudas como su resistencia al matrimonio por contrato llevan a Eliza a convertir a su pretendiente en su socio inversor y a sus escapadas nocturnas tras el crimen en una nueva vida de aventura.

Si bien la serie se afirma en el persistente contrapunto entre Eliza y el inspector Wellington (Stuart Martin), cuyo enfrentamiento profesional alimenta la tensión sexual, la virtud está en el tono irónico con el que aborda las distintas aristas de la sociedad victoriana: el lugar de la mujer, las agitaciones políticas, los secretos sexuales a viva voz. Kate Phillips brinda a su personaje una vivacidad que nunca la arranca de la época, sino que la muestra dispuesta a empujar esos límites previstos, mientras Martin oficia de voz masculina, compendio de vicios y prejuicios desprovistos de la galantería que hizo a los ingleses tan señoriales y conservadores.

Miss Scarlet and the Duke Bernard Walsh

Cada episodio se concentra en un enigma, una especie de whodunit que nace en las oficinas de Scotland Yard y termina en la agenda de Eliza, siempre dispuesta a tomar por asalto lo que nunca le está permitido. Y si bien lo más previsible radica en la construcción de la intriga, modelada en la tradición literaria más canónica, lo atractivo siempre pasa por el ocurrente comportamiento de la investigadora, cuyo feminismo esquiva la solemnidad y cuya autonomía se forja con los pies sobre la tierra, por más que esté manchada de sangre.