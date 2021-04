¿Qué veo este fin de semana? El caso Wall, una comedia familiar y heroínas steampunk

Jamie Foxx en Papá deja de avergonzarme. Comediante consagrado, ganador del Oscar a mejor actor por su interpretación de Ray Charles en la biopic del músico y estrella de cine indiscutida, Foxx es también un productor televisivo al que parece divertirle darse una vuelta por la pantalla chica de vez en cuando. Luego del ciclo de entretenimientos que condujo con su hija Corinne, ahora el dúo produjo una sitcom familiar que él protagoniza. En la ficción de Netflix, Foxx interpreta a Brian Dixon, un empresario de Atlanta que después de la muerte de su exesposa debe hacerse cargo de su hija de quince años, Sasha (Kyla-Drew). Poco acostumbrado a los rigores y las glorias de la paternidad cotidiana, Brian tiene dificultades para vincularse con la adolescente que suele sentirse avergonzada por su papá. Con un guion previsible y sin demasiado vuelo, repleto de lugares comunes e intentos fallidos de conectarse con los jóvenes de hoy en día-como le suele pasar a Brian–, la serie se salva por el enorme talento de Foxx. Ya se trate de la comedia física o de la creación de personajes extravagantes, el actor parece estar divirtiéndose aunque por momentos da la impresión de que los espectadores se quedan afuera del chiste. Una temporada. Disponible en Netflix.

Pilou Asbæk : de Game of Thrones y Borgen a The Investigation Directv Go

Pilou Asbæk en The Investigation. La reconstrucción del caso policial real que estremeció al mundo en 2017 –un excéntrico inventor danés asesinó a una periodista sueca a bordo de su submarino mientras navegaban en las profundidades del mar Báltico– vuelve a demostrar la capacidad para el género que convirtió a Escandinavia en una usina de policiales imperdibles. En este caso, la ficcionalización fue escrita y producida por Tobias Lindholm, quien no solo estuvo a cargo de los guiones de la celebrada Borgen (disponible en Netflix) sino que también escribió Otra ronda, la película favorita para quedarse con el Oscar al mejor film internacional en los premios que se entregan este domingo. En los seis episodios que siguen el trabajo de los investigadores y la justicia para resolver el asesinato de la periodista Kim Wall como el fiscal del caso aparece el actor danés al que muchos reconocerán por su papel como el desaforado Euron Greyjoy de Game of Thrones y su participación en la mencionada Borgen. En esa serie también aparece Soren Malling (The Killing) quien aquí encarna al policía encargado de investigar el crimen. El papel de la madre de la periodista asesinada está a cargo de Pernilla August, reconocida actriz sueca que debutó en cine con Fanny y Alexander, la película de Ingmar Bergman, interpretó a una versión de la madre del director en Con las mejores intenciones y, entre muchos otros papeles, fue la madre de Anakin Skywalker en Star Wars Episodio I y II. Una temporada. Disponible en DirecTV y DirecTV Go.

Laura Donnelly y Ann Skelly en la entretenida serie de HBO Prensa HBO

Laura Donnelly en The Nevers. Una serie ambientada en la Inglaterra victoriana que aprovecha los recursos del steampunk, un género literario que utiliza los avances industriales de la época para relatar historias fantásticas, The Nevers desborda de misteriosos acontecimientos y de personajes afectados por ellos. Para muchos, el relato de las mujeres con talentos especiales cuyo origen y alcance desconocen envueltas en los conflictos de clase y poder de la sociedad londinense peca de excesos, de una narrativa que apila sucesos sin dirección. Sin embargo, más allá de los costados más intrincados de la serie creada por Josh Whedon –que abandonó el proyecto en medio de acusaciones de maltratos pasados– lo que se destaca en el programa es el carisma de su protagonista, Laura Donnelly. La actriz, irlandesa de extensa carrera en la TV británica, fue la portentosa Jenny Fraser en . Aquí es Amalia True, la líder de un grupo de mujeres marginadas que luchan para dejar de serlo o al menos conseguir un poco de paz. La presencia escénica de Donnelly está a la altura de otros reconocidos intérpretes que forman el elenco, como Olivia Williams (Counterpart), James Norton (Mujercitas), Tom Riley (Da Vinci’s Demons), Pip Torrens (The Crown), Nick Frost (Truth Seekers) y Denis O’ Hare (American Horror Story). Una temporada. Disponible en HBO/HBO Go