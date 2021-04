HBO: The Nevers es una refrescante aventura sobre dos superheroínas victorianas

The Nevers (EE. UU./2021). Creador: Joss Whedon. Elenco: Ann Skelly, Laura Donnelly, Nick Frost, Olivia Williams, James Norton. Disponible en: HBO y HBO GO. Nuestra opinión: excelente.

A veces basta con ver un episodio piloto para comprender que estamos ante una historia que respira personalidad propia, aunque tenga influencias evidentes. Muchos espectadores seguramente recuerden el entusiasmo que provocaron inicios como el de 24, Lost o Game of Thrones, y algo de eso sucede en The Nevers, el nuevo título de Joss Whedon. En una actualidad televisiva de fórmulas que se repiten, alcanza ver la primera escena de esta ficción para recuperar la fe en la pantalla chica, y confiar en que aún no está todo dicho en materia de series.

La historia transcurre en Londres a fines del siglo XIX, en un período en el que esa ciudad atravesaba fuertes cambios. El avance de la tecnología mediante el uso de la electricidad abría las puertas de un mundo que se asomaba al futuro, mientras el nombre de asesinos como Jack el destripador, confirmaba que siempre habría personas dispuestas a dejarse llevar por sus demonios más primitivos. En ese contexto, The Nevers hace foco en un fenómeno inexplicable que en 1896 dotó de poderes a varias mujeres y niñas de Londres.

Tres años después, la acción gira alrededor de Penance (Ann Skelly), que recibió el don de inventar sofisticados instrumentos de todo tipo, y Amalia (Laura Donnelly), capaz de ver un atisbo del futuro inmediato, y así presagiar posibles amenazas. Ellas son responsables de una orfanato en el que viven mujeres y niñas dueñas de algún tipo de don, y allí las entrenan para evitar que las secuestre una peligrosa asesina llamada Maladie (Amy Manson). En el centro de esa guerra, se encuentra la sociedad londinense, que mira con temor a ese fenómeno que no comprende, pero que indudablemente cambiará el mundo que les rodea.

A diferencia de muchas ficciones que se presuponen más importantes de lo que son, The Nevers no promete romper ningún paradigma ni renovar la pantalla chica. Todo lo contrario, fiel al estilo de Whedon, la trama se apoya en estructuras de género fácilmente reconocibles, y en relatos que siempre interesaron al director. En ese sentido, es innegable la influencia de X-Men, y la idea de un grupo de personajes dueños de poderes sobrenaturales, librando una batalla para defender a una sociedad que les teme. Sin ir más lejos, Whedon (que en 2004 escribió una de las mejores etapas de los X-Men en los cómics), utilizó las bases de esa premisa para su obra cumbre, Buffy la cazavampiros. Y siempre interesado en el concepto del grupo de marginados, en The Nevers vuelve a esa idea como timón, y presenta en apenas sesenta minutos un mundo de gran riqueza, poblado de heroínas, pero también de peligrosos villanos y ambiguos personajes.

A través de este título, el director encuentra la forma de viajar al pasado, para hablar del presente. No solo por poner en el eje de la historia a un grupo de heroínas (algo habitual en su obra), sino también por reflexionar sobre ideas como la evolución del lenguaje hacia una mirada más inclusiva, y cómo un sector del universo masculino se siente sospechosamente atemorizado por la lucha de mujeres que reclaman derechos que deberían pertenecerles. Lamentablemente, estos aspectos que tanto enriquecen la propuesta, terminan salpicados ante las denuncias contra Whedon, que derivaron en la llegada de una nueva showrunner, la guionistas Philippa Goslett.

Ann Skelly y Laura Donnelly, las protagonistas de The Nevers Prensa HBO

Sin embargo, y a pesar de su mirada ideológica, la serie comprende que el placer de la aventura es su verdadero motor. Por ese motivo presenta un mundo con el que es fácil entusiasmarse, y en el que hay todo por descubrir. Cada personaje esconde una historia, desarrolla un vínculo y encuentra su razón de ser en una sociedad que como la nuestra, está iniciando un cambio que dejará huella. Claro que si bien habrá resistencia a una revolución que golpea las puertas, eso ya no importa tanto, porque Penance y Amalia no necesitan el permiso de nadie para conquistar sus luchas. Y eso es algo que las convierte en heroínas rabiosamente actuales, aún viviendo en 1899.