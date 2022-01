¿Qué veo? Superhéroes amorales y relatos salvajes para descubrir el fin de semana

Si te gustó The Boys... Como una respuesta violenta, cínica y siniestra de la moda de los superhéroes nobles de Marvel y DC, esta serie basada en un cómic de culto escrito por Garth Ennis se transformó en un éxito desde su primera temporada. La combinación de la sátira de la cultura de las celebridades y la fascinación con los poderes sobrenaturales con la injerencia de las corporaciones ocupada de controlarlos, dio como resultado una serie tan graciosa como políticamente incorrecta. Repleta de personajes carentes de límites tanto del lado de los “buenos” como el de los villanos, la historia -solo apta para adultos- pone a prueba la idea del heroísmo en cada escena. Con una tercera temporada a pocos meses (llegará el 3 de junio), The Boys está en camino de convertirse en uno de los programas más sangrientos y anárquicos de los últimos años. Dos temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video

John Cena en Peacemaker HBO Max

Te va a gustar Peacemaker. Este spin off de uno de los nuevos personajes presentados en la película El escuadrón suicida, de James Gunn, lleva a un divertido extremo el concepto de los peores villanos del universo obligados a trabajar para una organización secreta. Escrita y dirigida por el propio Gunn, las marcas de autor están presentes en los episodios, en los que la música rockera de los años 80 y la violencia desatada se encuentran con absurdas situaciones de humor. Acá, todo gira en turno al Peacemaker del título, un autodenominado superhéroe y justiciero capaz de matar a cualquier hombre, mujer y niño en pos de conservar la paz y la libertad en los Estados Unidos. El personaje interpretado por el musculoso John Cena, el mismo actor que lo encarnó en el film, rápidamente revela que no todo es intolerancia y violencia gratuita en el mundo del grandulón. Para empezar, su reencuentro con su mascota, un águila calva de pefecta factura digital que se roba todas las escenas en las que aparece, es tan emotivo como frío resulta el recibimiento que le da su padre y proveedor de armas, interpretado con divertido desparpajo por Robert Patrick. Lejos de los cuentos de superhéroes preocupados por el bien común, Peacemaker se propone como un estallido de comedia, violencia y buenas ideas digno de su creador. Una temporada. Disponible en HBO Max

Trailer de Black Mirror 5 - Fuente: YouTube

Si te gustó Black Mirror... La oscilante relación de amor y odio, de dependencia y deseo de prescindencia que tenemos todos con la tecnología moderna se transformó en fértil material para esta serie. Apenas fantasía y con mucho de realidad, cada episodio del programa explora las a veces terroríficas consecuencias del abuso de los avances científicos cuando no hay ética que los gobierne. Tan acertados fueron algunos de los pronósticos expuestos en la serie desde sus primeras temporadas que Charlie Brooker, su creador, anunció al principio de la pandemia que se tomaría un tiempo antes de volver a crear nuevos escenarios tan fascinantes como apocalípticos. Cinco temporadas. Disponibles en Netflix

Jon Bernthal en uno de los episodios de The Premise Star +

Te va a gustar The Premise. B.J. Novak, uno de los guionistas e integrante del elenco de la versión norteamericana de The Office, es el creador de esta serie que en cada episodio se dedica a explorar el preocupante estado de la sociedad moderna, específicamente la de los Estados Unidos, con un guiño de humor y bastante desesperanza. Novak, que toma el modelo de la legendaria La dimensión desconocida y su creador, Rod Serling, y aparece antes de cada uno de los cinco episodios para presentarlos, está interesado en contar relatos salvajes pero realistas. Con un elenco rotativo que incluye a reconocidos actores como Jon Bernthal, Daniel Dae Kim, Kaitlyn Dever, Lucas Hedges, Ben Platt, Beau Bridges y Tracee Ellis Ross, entre otros, The Premise plantea situaciones absurdas como el uso de un video sexual para resolver un crimen racial o la posibilidad de tomarse revancha de un viejo atormentador infantil, pero también va más allá cuando pone en pantalla la historia de un padre que perdió a su hija en un ataque armado o cuando imagina el corrosivo poder que tienen las redes en la mente de muchos de sus usuarios. Inteligente, cruda e incómoda, la serie resulta un nuevo oscuro espejo de la realidad. Disponible en Star+