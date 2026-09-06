Qué ver en septiembre: de la nueva serie de Martín Bossi a la llegada de Toy Story 5 y lo nuevo de Star Wars

Septiembre llega con una importante batería de estrenos de streaming en materia de cine y series. Dos importantes largometrajes que luego de su paso por las salas de cine, desembarcan en plataformas, una original propuesta protagonizada por Martín Bossi y la nueva temporada de una longeva serie de terror forman parte del menú de imprescindibles de este mes.

Intolerantes (serie completa)

El enfrentamiento entre dos familias y los secretos y las mentiras que atraviesan a dos generaciones son los condimentos de esta ambiciosa producción brasileña que fue un gran éxito en su país de origen. En Intolerantes, el eje de la historia está puesto inicialmente en Cibele (Adriana Esteves), una madre que pierde el control cuando su hijo adolescente protagoniza un altercado durante un partido de fútbol juvenil. Porque en esta serie, el conflicto se detona justamente en el momento en que dos niños tienen un fuerte cruce y sus respectivas familias se involucran en la discusión, al punto de dar inicio a un enfrentamiento de consecuencias impensadas. Y mientras Cibele es una mujer que disfruta de una muy buena posición económica, los padres del otro chico atraviesan una situación financiera mucho más precaria. Intolerantes se revela como el duro mapa social de un sector del Brasil actual. Ya disponible en FLOW.

Enfrentado: Marfil (película)

La actriz española Ester Expósito se pone en la piel de Marfil Cortés, una joven que es secuestrada y que, si bien recupera pronto su libertad, hace que su padre — un poderoso empresario que maneja importantes negocios en Nueva York— no dude en contratarle a un guardaespaldas. El hombre en cuestión es Sebastián Moore (Hugo Diego García). A partir de ese momento, Marfil deberá aprender a tolerar una sombra que la sigue las 24 horas del día, mientras que Sebastián intentará cumplir su trabajo y evitar por todos los medios que corra cualquier tipo de peligro. Y aunque inicialmente ella le resta importancia a la situación, la aparición de nuevas amenazas la llevará a comprender que el riesgo es real. De este modo, poco a poco, la indiferencia se convertirá en complicidad dando paso a una posible historia de amor en un contexto en el que nadie es quien dice ser. Enfrentados: Marfil es la primera entrega de una saga literaria escrita por Mercedes Ron, cuya continuación, titulada Ébano, ya tiene confirmada su adaptación a la pantalla. Estrena el 9 de septiembre en Prime Video.

Amores inesperados (miniserie)

Martín Bossi es un actor todoterreno que sabe ponerle su firma a todos los proyectos de los que forma parte. Por este motivo, una miniserie que lo tuviera como protagonista absoluto era cuestión de tiempo. Y así es que llega Amores inesperados, una propuesta que busca exprimir el multifacético talento de este actor. El esquema de esta ficción presenta una variedad de relatos románticos de distinta naturaleza, todos ellos con Bossi interpretando a distintos hombres de diferentes personalidades. Un galán, un tímido, un pedante o un eterno enamorado: cada episodio desarrolla un romance distinto, todos ellos protagonizados por Bossi. Amores inesperados promete sumergirse en distintos géneros, pero siempre con la calidad que garantiza su principal estrella. Jorgelina Aruzzi, Eleonora Wexler, Patricia Palmer, Lula Rosenthal, Julieta Cardinali, Osvaldo Santoro y Betiana Blum completan el elenco de esta serie, que llega el 16 de septiembre a Disney+.

Youth (primera temporada)

A sus 50 años, Alex (Sharon Hogan) siente que su vida volvió a cero. Luego de su divorcio, ella se encuentra nuevamente en la búsqueda por reencontrarse con el amor (y el sexo), mientras no puede ser indiferente ante muchas de sus obligaciones, entre las que se destacan maternar a su hijo y cuidar a sus padres ancianos. Alex siente que aún es muy joven para muchas cosas, aunque ya considera ser mayor para otras que la agotaron. En tono de comedia, Youth navega por la incorrección política y el humor incómodo, a través de una mujer que no tiene miedo de repartir y dar de nuevo. Estrena el 20 de septiembre en HBO MAX.

Casi hermanos (miniserie)

Luego de trabajar juntos en la ya legendaria primera temporada de True Detective, Matthew McConaughey y Woody Harrelson se consolidaron como una de las duplas con mayor química en la televisión. Y esa relación que traspasó la pantalla se convirtió en un nuevo proyecto que los vuelve a reunir para plantear una versión ficticia de esa amistad. En Casi hermanos, ambos actores se componen a sí mismos, pero en el contexto de una sátira que plantea que ellos podrían ser hermanos. Frente a esa posible verdad, los amigos reaccionan de formas muy distintas y mientras Woody sumerge su vida en un caos total, Matthew inicia un viaje existencialista que lo lleva a una posible carrera política. Bajo esa premisa, esta ficción muestra la cara más salvaje y caótica de estos dos enormes intérpretes, que lejos de temerle al ridículo, se entregan a una gran comedia que bordea el absurdo (y que partió de una anécdota real, basada en que de hecho ellos podrían efectivamente compartir un vínculo fraternal). Estrena el 23 de septiembre por Apple TV+.

American Horror Story (decimotercera temporada)

En el año 2011, el productor Ryan Murphy estrenó American Horror Story, una ficción que, como su nombre lo indica, planteaba un relato de horror que giraba alrededor de una mansión y los tormentos que atravesaba la familia que vivía allí. El éxito fue inmediato y Murphy planteó varias temporadas posteriores que presentaron historias a partir de distintos ejes temáticos. Con el paso de los nuevos episodios, la recepción creció exponencialmente al punto en el que Murphy propuso entonces establecer una suerte de universo compartido, en el que algunos aspectos de las historias o personajes se comenzaran a entrecruzar conformando una ambiciosa continuidad. Y en épocas de miniseries o series de pocas temporadas, American Horror Story es una rareza que prolonga su extensión hasta llegar ahora a su decimotercera temporada, en la que una gran cantidad de actores que pasaron por los episodios previos se unirán para enfrentar a una maléfica entidad. Estrena el 24 de septiembre en Disney+.

De yapa: Toy Story 5 y The Mandalorian and Grogu

Disney Plus tiene preparados para este mes dos importantes lanzamientos que tuvieron un aplaudido paso por el cine. Por un lado, ya se encuentra disponible The Mandalorian and Grogu, la más reciente película del universo Star Wars, que funciona como una nueva aventura en el mundo del carismático Mandaloriano (Pedro Pascal). Y por otra parte, el 23 de septiembre estará disponible Toy Story 5, la quinta entrega en la franquicia del eterno Woody, el heroico juguete que no deja de enamorar a nuevas (y no tan nuevas) generaciones de espectadores.