Luis Miguel, la serie: Diego Boneta y Jade Ewen adelantan cómo se reflejará el turbulento romance del astro mexicano con Mariah Carey

Luis Miguel está sentado en una mesa en un bar cuando la ve. Algo pasa por su mente en ese instante, intenta acercarse a ella a través de un gesto, pero no es bien recibido. Pero no se rinde y hace bien porque, tal como la historia lo confirma, ese flechazo con Mariah Carey va a terminar en unos de los noviazgos más recordados y publicitados de los 90.

Otra vez en dos tiempos, Luis Miguel, la serie va a retomar la vida del cantante mexicano y lo hará entre su punto más álgido, en 1995, cuando está por editar Nada es imposible y se convierte en protagonista de un romance internacional, y su punto más bajo, en 2017, cuando termina en la cárcel, está lleno de deudas que ni vendiendo todas sus propiedades puede pagar .

Horas antes del estreno de la última temporada de la serie de Netflix que revolucionó la región [está disponible desde hoy en la plataforma de streaming], Diego Boneta (Micky), y la actriz Jade Ewen (Carey) hablan con LA NACION, Zoom mediante, de estos últimos 6 episodios que le darán un cierre a la historia. Para el actor mexicano, no se trata solo de promocionar una serie, sino de despedirse de un personaje al que hizo propio y que le permitió expandir su carrera.

“ Lo que hizo que esta temporada fuera tan especial fue que todos sabíamos que era la última. Todos arriesgamos más que en cualquiera de las otras temporadas porque queríamos sorprender a la audiencia y realmente poner cosas que no se habían visto, mostrar a un Luis Miguel en situaciones y relaciones nuevas. Hay sentimientos encontrados porque es un proyecto que nos ha dado tanto y han sido 5 años ”, dice el actor, que tuvo que ponerse prótesis en el rostro y engordar para componer a este Luismi más actual.

-¿En qué momentos de la vida de Luis Miguel en que se centra esta temporada?

-Diego Boneta: Lo que te puedo contar es que es la temporada más arriesgada. Todos pensamos qué es lo que la audiencia se espera de esta temporada: “Si es esto, hay que hacer lo opuesto”. Mostrar a Luis Miguel en su punto más alto, en su punto más bajo. Lo cual hace que los contrastes sean enormes. Interpretar a Luis Miguel a los casi 50 años fue una locura, con protésicos, con una botarga [una suerte de traje] de cuerpo completo. Actoralmente es lo más difícil que he hecho en mi carrera y era eso: empujar todo al límite. Esta es la última temporada, pues vamos. Realmente queríamos arriesgar todo para sorprender a la audiencia.

-¿Cómo fue esa transformación para ser el Luis Miguel de 50?

-DB: Era un trabajo que duraba 6 horas diarias, de ponerme prótesis y demás. Tuve que subir de peso para esa parte de ese personaje que filmamos al final, me rasuraron las entradas, peluca, protésicos . Más 12 horas de trabajo después, eran días súper pesados, con escenas muy fuertes, muy densas y más oscuras… Las escenas más fuertes que se han visto en la serie.

Diego Boneta, en la piel de un Luis Miguel más contemporáneo

- Más allá de la transformación física, hay un cambio de actitud en el personaje, parecen dos personas distintas…

-DB: Son dos personas totalmente distintas y esa fue la idea detrás de la serie: mostrar a Luis Miguel en su punto más alto, cuando está con Mariah, y en ese momento más bajo. No por el morbo ni por el amarillismo, sino para que la gente pueda empatizar más con el personaje, ¿sabés? Son esos momentos más vulnerables donde puedes empatizar con el ser humano. Sí, no fue nada más una transformación física, eso ayuda pero no lo es todo, es más el trabajo actoral y emocional y psicológico para poder llegar ahí.

-Hablabas de Mariah, por lo que se puede ver hay una especie de lucha de egos entre ellos. ¿De qué va a ir esta relación?

-Jade Ewen: Fue muy divertido. Teníamos que trabajar en un nuevo aspecto que la gente no había visto de este personaje. Él siempre había sido el centro de su universo, entonces era emocionante estar con alguien tan grande y exitoso; eso realmente lo puso a prueba en términos de su ego, era como una batalla entre dos alfas. Tuvimos conversaciones en torno a esos aspectos y cómo hacer verdadero eso y que Mariah fuera la dominante. Es una relación muy pasional .

Jade Ewen como Mariah Carey, personaje clave en esta tercera temporada Gentileza Netflix

-¿Conocías a la figura de Luis Miguel?

-JE: No lo conocía a Luis Miguel antes de este proyecto, empecé a investigarlo cuando me convocaron para el casting. Me quedé asombrada con su historia, su carrera, su éxito. Realmente deseaba hacer este personaje porque la introducción de Mariah Carey en la historia, sumado el inglés, creo que va a generar interés en Europa. En casa hay muchas personas que me ha preguntado por esto, tengo nuevos fans.

-¿Mariah lo va a ayudar en la carrera? ¿Qué lugar va a ocupar en su vida?

-DB: A mí lo que me interesa mucho de esta relación es que Luis Miguel no necesariamente es el dominante, tiene una carrera enorme en Latinoamérica, pero Mariah es Mariah a nivel global. Eso a mí me interesaba mucho porque es algo que no se había visto antes, en ninguna de sus relaciones.

Una escena de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie Gentileza Netflix

-¿Ya hizo alguna devolución Luis Miguel sobre el final de la serie?

-Diego: No sé, caray. Filmamos todo durante el covid. Sé que hay algo que admiro mucho de él y es que se haya abierto a contar esta parte de su vida, sobre todo la parte más oscura y vulnerable, porque no todas las biopics muestran eso. Pero no sé si ya la vio, por covid es muy complicado.

Según los productores ejecutivos de la serie Carla Vargas y Pablo Cruz, Luis Miguel ha tenido acceso a todo, desde que comenzaron con el proyecto. “Antes de rodar la segunda y la tercera temporada se acordaron los temas que queríamos abordar y él ha tenido acceso a todo, a todas las etapas, desde el guion, hasta la edición y el rodaje… Él sabía que en el momento en que quisiera asomarse lo podía hacer con absoluta transparencia y libertad y en una comunión de confianza mutua”, explicó Vargas, quien además contó que llevar a la ficción esta historia fue “un ejercicio complejo”. “ Hay varios actores: una es la versión de Luis Miguel, otra es no hacerle daño a nadie, otra es mantener la historia interesante; además ser auténticos a una historia que cronológicamente tiene hechos de los que no se puede escapar. Entonces no es tan maleable como una ficción. Si la gente supiera todo lo que tuvimos que navegar valoraría más el resultado final ”.

También los productores [quienes tuvieron que omitir partes de la vida del Sol de México, como su historia con la actriz Aracely Arámbula] revelaron por qué decidieron mostrar a Luis Miguel en su momento más bajo. “Se muestra a Luis Miguel en un momento de introspección en el que el personaje viaja por su mente y tiene un tipo de punto de quiebre, pero simplemente para salir a cantar y llenar 35 Auditorios Nacionales y unos 14 Luna Park”, sostuvo Cruz. “Luis Miguel es una persona humana con altas y bajas y creo que nuestra intención siempre fue conectar con su humanidad. La serie da un punto de vista más íntimo, más personal, y creo que es una línea compleja de navegar que hay quienes juzgan que lo hemos tratado demasiado bien, o que lo hemos tratado mal. Es natural que no todos estén de acuerdo, pero nuestro deseo siempre fue ser lo más auténticos a su historia y a su voz”, sumó Vargas quien aseguró que la serie termina de una manera muy orgánica y al mismo tiempo original.

-En el trailer se escucha hablar de la serie. En el momento más oscuro de su carrera, alguien le da la idea de contar su vida, ¿es como un cierre que da lugar al comienzo de todo?

-DB: Esa creo que es la idea narrativa que más me gusta de esta temporada, que es la de mostrar la serie dentro de la serie. No lo he visto en ninguna otra biopic y tiene que ver con el final de la serie que no quiero spoilear, pero ata perfectamente todo, es como que lo vuelve un círculo completo.

-Hay varios personajes que vuelven a aparecer como el de Alex McCluskey…

-DB: ¡Sí! Oscar… Luisito Rey, Marcela [Basteri, la madre del cantante], personajes que son claves e icónicos para esta serie. En esta tercera temporada le pusimos todo.

Luis Rey, el villano en la vida de Luis Miguel, fue interpretado por el español Oscar Jaenada

-¿Qué sentís que es esta serie para la cultura popular?

-DB: Para nosotros esta serie nos ha dado mucho, porque no era algo que esperábamos y nunca imaginamos el éxito que alcanzó, sobre todo en la Argentina, que sé que hay muchos fans allá. Es una gratitud total. Regionalmente es impresionante lo que esta serie ha hecho a nivel global. A mí hay algo que me da mucho gusto y es ver que hay mucho más contenido en español que se ve a nivel global, ya el español no es un idioma local nada más. Entonces es un agradecimiento total y con muchas ganas de que vean esta temporada porque es la más especial.

-¿Con qué se van a encontrar los espectadores?

-DB: Creo que la relación con Mariah es clave, lo de la serie dentro de la serie es interesante y es más que nada ver un contraste mucho más fuerte, en su punto más bajo y más alto. Se va a ver el inicio de la relación de Luisito Rey con Marcela y su historia, que no se vio en la primera temporada. Se ata todo, todo se hizo para este final que cierra en un círculo perfecto .

¿Se va a volver sobre la intriga de la muerte de Marcela?

-DB: Creo que es importante manejar el tema con muchísimo respeto. Creo que quedó claro lo que pasó con Marcela [en la temporada anterior], pero no queríamos cruzar la línea del morbo ni del amarillismo. Queríamos dejarlo claro, pero con muchísimo respeto.