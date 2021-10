Gerardo Romano incomodó a Roccasalvo, la burla de Benjamín Amadeo a MasterChef y Sandra Borghi sorprendida en vivo,

Humor del bueno, del incómodo, del que sorprende a los mismos protagonistas . Esta semana la tele albergó una sucesión de pasos de comedia (algunos involuntarios) que ayudaron a mostrar su otra cara. En Nosotros a la mañana, Sandra Borghi quedó en evidencia cuando el Pollo Álvarez la mandó al frente sin piedad: la periodista había aprovechado la previa de un corte para conectarse a una reunión de padres, que terminó saliendo en vivo y en directo. Gerardo Romano pasó por Implacables para hablar de su participación en Sueño bendito, y terminó sacando su costado más chimentero contando un viejo encuentro con la conductora del ciclo, Susana Roccasalvo. En No es tan tarde, Benjamín Amadeo caricaturizó al jurado de MasterChef Celebrity, gracias a su talento para imitar gestos y voces.

Smartphone que me hiciste mal y sin embargo te quiero

Sandra... ¡soltá el teléfono!

Que conductores, panelistas, camarógrafos y hasta reidores hagan la nueva televisión con celular en mano parece que se ha convertido en un precio a pagar si se quiere estar al tanto de una primicia. Atrás quedaron los tiempos en los que el teléfono se miraba de reojo mientras la cámara tomaba al compañero, ahora la utilización es con premeditación, alevosía y a cualquier hora. Claro que siempre está la posibilidad de ir un poco más allá, y es lo que le sucedió a Sandra Borghi esta semana en Nosotros a la mañana.

Mientras Joaquín “El Pollo” Álvarez remaba el aire de eltrece, se veía a su compañera unos metros más atrás, con auriculares y cara de concentración. ¿Un nuevo acuerdo con el FMI? ¿Wanda Nara y Mauro Icardi en el supermercado? No, una reunión de padres del colegio. Mientras Borghi avergonzada explicaba la situación, el Pollo se sumó en vivo al Zoom de papis y mamis saludando a todos, incluso a la directora. A pesar de lo incómodo del momento, la periodista lo atravesó con oficio y humor quedando la anécdota como un divertido apunte. Por ahora, porque de seguir esta fiebre televisiva por el uso del smartphone, en cualquier momento la idea tiene programa propio, auspicio y música “trapeada” de Fito Páez.

Circo Romano

Gerardo Romano, sin filtro

La complicidad entre Susana Roccasalvo y Gerardo Romano se nota y viene desde hace rato. Dos trayectorias que crecieron juntas y se cruzaron en numerosas ocasiones, incluso en algunas que la conductora no tiene tan presente. Solícito, y sin medir consecuencias, el actor se encargó de refrescarle la memoria durante una nota de Implacables. “Ahora me voy a visitar a mi hija, que vive en Punta Ballena, donde cenamos una vez, ¿te acordás? Vos estabas con un galán muy buen mozo, con el que compartimos la mesa”, la apuró el actor. Y aunque la conductora aclaró que se trataba de su pareja, Romano se la siguió: “No, no era tu marido”. Antes de que el actor abundara en detalles, más allá de que fueran parte de un juego o no, Susana decidió cortar por lo sano: “Dale, ya llevo seis años de viuda así que tengo toda la libertad del mundo, pero sí, era mi marido. Callate la boca Romano, que para meterse en la vida privada de la gente yo soy mejor que vos. Aunque ustedes son peores que nosotros”.

Benjamín Amadeo con MasterChef Celebrity en la mira

Benjamín Amadeo sabe cómo remar una nota y además ser muy gracioso

No suele deambular mucho por los livings de la tele, pero cuando aparece Benjamín Amadeo es, además de un actor consagrado, un gran remador de notas. Y en programas nocturnos como No es tan tarde, esta cualidad se vuelve indispensable para que todo funcione. En la entrevista que llevó adelante Germán Paoloski hubo espacio para hablar en serio, repasar la trayectoria del invitado, y hasta someterlo a desafíos aptos para cumpleaños infantiles que solo son justificables por la impunidad que da el horario.