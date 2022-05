El llamativo comentario de la China Suárez a un actor de la serie de Luis Miguel

María Eugenia “la China” Suárez es muy activa en las redes sociales, donde suele de interactuar con sus fans y amigos de la farándula nacional e internacional. La actriz, que viaja constantemente a España por trabajo, reaccionó a una imagen que compartió uno de los actores que interpreta un papel importante en Luis Miguel, la serie (Netflix).

Se trata de Fernando Guallar, el galán español que trabajó en la afamada producción del cantante mexicano, quien interpreta a uno de los mejores amigos del Sol de México, que recientemente compartió una publicación en su cuenta de Instagram. Entre los comentarios y elogios que recibió el postero está el de la ex Casi Ángeles. La flamante cantante, no pudo evitar el impulso de darle like y dedicarle un picante mensaje al artista debajo de una fotografía que subió a su cuenta de Instagram. “Bueno.”, puso la actriz y su comentario revolucionó, incluso, a sus fanáticos, que la apoyaron en su decisión de saludarlo.

La China Suárez le comentó una publicación al actor español que tiene un papel importante en la serie de Luis Miguel Instagram

Desde la cuenta de Instagram @Chusmeteando1, donde replicaron el divertido intercambio, también compartieron una captura sobre los últimos movimientos que realizaron ambos artistas en sus respectivos perfiles. Así se pudo ver que la China le dio seguir a Guallar en esa red social y él también hizo lo mismo con ella desde su cuenta. “Entre los últimos follow de ambos”, escribieron desde esa cuenta de chimento.

Desde la cuenta @Chusmeteando1 se percataron del comentario y el intercambio de follow entre los actores Instagram

Cabe recordar que la China viajó a España a finales de abril pasado, para encarar algunos proyectos laborales, como lo viene haciendo desde el año pasado en el Viejo Continente. La artista acaba de volver al país este martes, cuando se la vio llegar a Ezeiza junto a Lali Espósito.

Quién es Fernando Guallar

Guallar saltó a la fama internacional al interpretar a Mauricio Ambrosi, un íntimo amigo de Luis Miguel que aparece en la serie sobre la vida del artista. Antes de dedicarse a la actuación, el español era arquitecto y se hizo conocido por ponerse en la piel de “Sergio” en la serie española Velvet Colección. Más allá de haber interpretado a diferentes galanes, el intérprete que afirmó amar “a los niños y a los perros” tiene una hermana mayor que él y dijo que no se siente afín al personaje del director financiero de la nueva Velvet. Según reveló en una entrevista en exclusiva con LA NACION el año pasado, hasta ahora ningún papel que ha encarnado tiene que ver con su esencia.

El actor Fernando Guallar interpreta a Mauricio Ambrosi, mánager del cantante entre finales de los '90 y principios del 2000. NETFLIX

En esa oportunidad, le dijo a este medio que “está soltero y se define como una persona sencilla, común y cercana”. Además, indicó que no le gustan las redes sociales y está a la espera de papeles que sean diferentes a los que ya le tocó interpretar. “Al principio, la actuación era un lugar en el que era muy feliz, pero de una manera muy amateur. Luego, por inercia, acabé en la escuela de interpretación donde pasé años maravillosos en los que era libre. Al acabar la escuela llegó mi primera oferta de trabajo, me siento bastante privilegiado con la carrera corta que tengo”, indicó sobre sus primeros seis años dentro de la industria de la actuación.