Recomendado de series: dos ficciones para fanáticos de The Marvelous Mrs. Maisel y Casi feliz

Si te gustó The Marvelous Mrs Maisel. De la mano de la experta guionista, directora y productora Amy Sherman-Palladino , en 2017 Miriam Maisel (Midge para los más cercanos), irrumpió en el paisaje de las series con un brillo y unos colores que le dieron nueva vida al usualmente sombrío universo de hombres y mujeres en conflicto. Ambientada en la Manhattan de los años 60 y con particular interés en explorar la fama de la ciudad como cuna del stand up, la comedia de la creadora de Gilmore Girls usó sus diálogos cargados de palabras, vericuetos y vueltas para presentar a su protagonista, hija mimada de una familia judía con más ínfulas que fondos, quien soñaba con una vida más allá de los límites del rol de madre y ama de casa. Gracias a la interpretación de Rachel Brosnahan y Alex Borstein como la irrefrenable Suzie y unos prodigiosos departamentos de diseño de producción y vestuario, los espectadores lograron transportarse a ese tiempo en el que triunfar como comediante era hazaña casi imposible para una mujer. Cuatro temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video

David Hyde Pierce y Sarah Lancahire como Paul y Julia Child en la serie de HBO Max

Te va a gustar Julia. A los espectadores de cine, la historia les resultará conocida. Y a los aficionados a la cocina, tal vez también. El personaje central de esta serie es Julia Child, reconocida escritora norteamericana que publicó un libro de recetas de cocina francesa que fue un fenómeno popular en 1962. En el film Julie & Julia, de Nora Ephron, Meryl Streep fue la encargada de interpretar a la prócer de la pantalla chica de su país y por eso la selección de la actriz que volviera a calzar sus zapatos era fundamental para el éxito del emprendimiento de Daniel Goldfarb, uno de los productores de The Marvelous Mrs Maisel. La encontró en la extraordinaria Sarah Lancashire a la que solo los observadores reconocerán como la protagonista del policial británico Happy Valley. En Julia cada uno de los rubros brilla con luz propia: desde el elenco secundario que encabezan David Hyde Pierce como Paul, el amoroso marido de la cocinera; Bebe Neuwirth como su fiel amiga Avis, y Fiona Glascott, la actriz encargada de encarnar a la editora literaria Judith Jones, una pieza fundamental del éxito de Child. En sus ocho logrados episodios, la serie recorre las costumbres de los primeros años sesenta, la vida de las personas de mediana edad empujadas a una jubilación que iba en contra de su energía y vitalidad y, especialmente, el limitado espacio reservado en sociedad para las mujeres, especialmente las que como Julia, superaban los cuarenta. Una temporada. Disponible en HBO Max

Trailer de Casi feliz - Fuente: Netflix

Si te gustó Casi feliz…En el juego de espejos entre la persona y el personaje, en esta serie de Netflix estrenada en 2020 Sebastián Wainraich se transformó en “Sebastián”, el conductor de un exitoso programa de radio, padre de dos hijos y exmarido con ganas de volar al prefijo ex de su relación. Neurótico, de sentimientos profundos aunque usualmente reprimidos, las aventuras del personaje podían ser desopilantes o tiernas, ridículas y emotivas al mismo tiempo. Con un elenco secundario encabezado por Natalie Pérez en el papel de la ex de la que sigue enamorado y Santiago Korovsky como Sombrilla, perfecto contrapunto para el estilo de humor del protagonista (además de las apariciones especiales de Julieta Díaz y Peto Menahem, ambos notables), la comedia escrita por el propio Wainraich junto al director Hernán Guerschuny logró ponerle humor y humanidad a las series nacionales sin sacrificar nada del sabor local. Dos temporadas. Disponibles en Netflix

Sofía Guerschuny Pesci y Sebastián Wainraich en una escena de la nueva temporada de Casi feliz Tomas Francisco Cuesta/Netflix

Te va a gustar Casi feliz 2. Dos años y una pandemia después, la segunda temporada de esta serie mantiene la calidad de guiones y actuaciones de la primera, pero consigue además ampliar su espectro narrativo al aprovechar al máximo el tiempo transcurrido entre uno y otro ciclo. En gran medida, los nuevos episodios hablan del paso del tiempo, de los cambios de roles entre padres e hijos, de las despedidas y los reencuentros con una sensibilidad que se filtra entre las graciosos escenas en las que Wainraich vuelve a colocarse como un simpático perdedor que pelea sin demasiada convicción por desprenderse de ese mote. “Si sale mal, no cambia mucho. Otro fracaso”, le dice Sombrilla (Korovsky, con el tono perfecto) al protagonista, quien no puede más que asentir ante la cruda evaluación de su productor. Ahora, las críticas le llegarán a Sebastián también desde un frente inédito: Francisca (Sofía Guerschuny Pesci), su hija que, cargada de una adolescencia feroz a través de la que mira todo el mundo. La naturalidad de la joven actriz en las escenas con Wainraich hacen juego con el trabajo de intérpretes experimentados como Carla Peterson en el papel de Eva, la directora de la radio, y de Menahem y Díaz, dos regresos para festejar. Dos temporadas. Disponibles en Netflix