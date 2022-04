Stranger Things 4: un electrizante trailer que promete aventuras, monstruos y misterio

Tres minutos de acción, oscuridad, monstruos, resabios de las heridas del pasado, poderes que se perdieron, una batalla que promete ser la más espectacular de todas... Este es tan solo el resumen del esperado adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things. Con fechas confirmadas: el primer volumen estará disponible en Netflix el 27 de mayo y el segundo, el 1 de julio . Tras casi 3 años de agonía, los hermanos Duffer dieron un vistazo completo de lo que será esta entrega que promete ser igual de electrizante que toda la saga y preparar el terreno para el final.

Pasaron seis meses desde la batalla de Starcourt y Eleven y sus amigos están separados. Y no por su propia voluntad. Mientras que Lucas (Caleb McLaughlin) se convierte en un chico popular al integrarse al equipo de básquet, Dustin (Gaten Matarazzo) y Mike (Finn Wolfhard) se unieron al Hellfire Club, un juego avanzado de Dungeons and Dragons en Hawkins High. En tanto, Max (Sadie Sink) sigue intentando asimilar la muerte de Billy y Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown) buscan empezar de cero en otras latitudes. Así se puede ver, con un remix de “Separate Ways” de Journey de fondo, a Hopper (David Harbour) luchando por su vida en una cárcel rusa y a Joyce (Winona Ryder) recibiendo un paquete misterioso. En paralelo están Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke) y Nancy (Natalia Dyer) en plena exploración de partes desconocidas de Hawkins. “Nos vemos del otro lado”, se escucha decir al hermano de Mike.

Winona Ryder como Joyce Byers Courtesy of Netflix

Pero la separación no será tan larga. El Dr. Owens (Paul Reiser) es el encargado de buscar y contarle a Eleven que se avecina una guerra y que no cree que puedan ganarla sin ella. El problema es que ella sigue sin recuperar los poderes.

Con acción, un sonido envolvente, escenas que parecen sacadas de Alien y otras de Matrix, esta temporada parece la más compacta de todas y la más tenebrosa . Se ven nuevas amenazas en todos lados, siguen las referencias a los 80 que tanto han gustado de esta saga y también los personajes de siempre.

Will Byers e Eleven, ¿tranquilos? Courtesy of Netflix

Charlie Heaton, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono y Matthew Modine completan el elenco de la serie.

La quinta será la última temporada

“Creo que van a estar contentos cuando vean lo que se viene. La temporada es muy, muy larga, por lo que nos está llevando mucho tiempo”, dijo Ross Duffer, productor y creador de la tira junto a su hermano Matt. El director también manifestó que algunas de las teorías de los fans, las cuales ha visto online, son “sorprendentemente precisas”, aunque no quiso decir cuáles. “Me impresiona constantemente lo agudos que son los fans y lo rápido que son capaces de armar algo con muy, muy poca información”.

El volumen 1 de la cuarta temporada se estrenará el 27 de mayo y retomará la historia seis meses después de los acontecimientos de la tercera entrega. En ese momento tan vulnerable para todos, surge una amenaza sobrenatural que presenta un nuevo misterio truculento: si logran resolverlo, se podría poner fin a los horrores del “Otro Lado”.

Con el correr de los años, los personajes han recorrido un largo camino que los lleva a esta temporada, que tendrá un aire mucho más oscuro y de “película de terror”. “Cuando le propusimos esta idea a Netflix hace muchos años, lo hicimos como si los niños fueran Los Goonies en E.T.”, explicó Ross. “Pero este año no tenemos más niños. Ya no podemos hacer Los Goonies, así que, de repente, nos inclinamos mucho más hacia ese territorio de películas de terror que nos encanta. Fue divertido hacer ese cambio”, añadió.

Mike Wheeler, Lucas Sinclair y Dustin Henderson caminan por la escuela antes de que El otro lado vuelva a acecharlos Courtesy of Netflix

Desde su estreno en 2016, la ficción de terror ambientada en los años 80 se convirtió en una suerte de adicción para sus seguidores. Obtuvo más de 65 galardones y 175 nominaciones a distintos premios, incluidos los Emmy, Globo de Oro, Grammy, Peabody, el premio al programa del año del AFI, el People’s Choice, MTV Movie & TV, Teen Choice, y muchos otros. Además, es uno de los títulos más vistos de Netflix a nivel global.

Hace poco trascendió que la quinta temporada será la que marcará el final de esta historia. En una carta publicada hace unas semanas, los productores adelantaron que la cuarta será “el comienzo del fin”.