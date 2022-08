Series de agosto: qué ver en Star+, HBO Max, Disney+, Europa Europa y más

Un nuevo mes ha comenzado y los lanzamientos en materia de series no dan tregua: durante agosto llegará una nueva heroína al panteón Marvel, habrá dos biopic de carácter muy distinto, y finalmente debutará el esperado spin off de Game of Thrones.

Aquí, algunos de los títulos que, durante las próximas semanas, no hay que dejar pasar.

Por mandato del Cielo (miniserie)

Durante el año 1984, el asesinato de una niña en el suburbio de Salt Lake Valley causó un gran impacto en esa comunidad. Sin demasiadas pistas a mano, el detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) debió llevar adelante el caso, con intención de descubrir al responsable del asesinato.

Pyre es un mormón devoto, y lo que no sospecha es que, en el marco de su investigación, descubrirá el oscuro origen detrás de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y los peligrosos límites a los que llegan quienes practican de forma férrea los dogmas vinculados a ese culto religioso. Los macabros hallazgos realizados por el detective lo conducirán a una crisis de fe que terminará por poner en jaque su percepción de la vida.

Por mandato del Cielo se basa en el libro homónimo de Jon Krakauer, y junto a Garfield actúan Sam Worthington, Denise Gough y Billy Howle.

Por mandato del Cielo estrena el 10 de agosto, por Star+.

Los crímenes de Pembrokeshire (miniserie)

Basada en sucesos reales, esta miniserie de tres episodios gira alrededor de John W. Cooper (Keith Allen), quien es considerado uno de los mayores asesinos seriales de Gales. A comienzos de este siglo, el homicida se encuentra a punto de recuperar su libertad, pero el detective Steve Wilkis (Luke Evans), sospecha que hay delitos que jamás se le pudieron probar.

Con ese objetivo en mente, Wilkis comienza una investigación sobre una serie de asesinatos y violaciones, que transcurrieron en la década de los ochenta y noventa, y que nunca fueron resueltos. El detective logra atar cabos sueltos y pronto deduce que Cooper es quien estuvo detrás de esos violetos delitos.

Los crímenes de Pembrokeshire estrena el jueves 11 a las 22, por Europa Europa.

Five Days at Memorial (miniserie)

Tomando como punto de partida el libro de la periodista Sheri Fink, esta miniserie reconstruye el impacto social que causó el huracán Katrina y el modo en que afectó a numerosas personas que sufrieron el paso de ese fenómeno climático.

Sin recursos elementales, con un calor que agobiaba tanto a los médicos como a los pacientes, sin suministro eléctrico y con la muerte acechando en cada esquina, Five Days at Memorial profundiza en la épica de esos profesionales de la salud que debieron tomar audaces decisiones con el fin de preservar la vida.

La miniserie es producida y escrita por Carlton Cuse, uno de los responsables de Lost, y entre sus protagonistas se encuentra Vera Farmiga, Robert Pine y Cherry Jones.

Five Days at Memorial se estrena el 12 de agosto, por Apple TV+.

She-Hulk: defensora de héroes (primera temporada)

Disney+ continúa expandiendo el universo Marvel, y durante el mes de agosto, será el turno de She Hulk.

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) es la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien luego de un incidente, termina por recibir los poderes gama del gigante verde. De ese modo, ella se convierte en la versión femenina de Hulk, un don que no le significa renunciar a su verdadera vocación: la de ser una prestigiosa abogada. Dueña de una gran fuerza y un gran conocimiento legal, Walters se convierte en la profesional ideal para llevar adelante litigios que tengan que ver con súper humanos.

Esta primera temporada de siete episodios, también actúan Tim Roth, Benedict Wong y Charlie Cox en el rol de Daredevil (otro reconocido abogado de Marvel).

She-Hulk: defensora de héroes estará disponible en Disney+, a partir del 17 de agosto.

La casa del Dragón (primera temporada)

Y finalmente llegó la esperadísima fecha en la que debutará el primer spin off de Game of Thrones. La casa del Dragón es el nuevo título de HBO que propone echarle una mirada al pasado del clan Targaryen, unos doscientos años antes de lo ocurrido en la serie original.

La acción transcurre en Poniente, y aquí los protagonistas serán varios miembros de esa familia y las luchas internas y externas que se dan alrededor de la conquista por el poder. Aegon II, miembro de los Targaryen, no logra estar en paz con una decisión que debe respetar, y es que su hermana Rhaenyra es la elegida para gobernar desde el Trono de Hierro. Por ese motivo, Aegon II decide llevar adelante una rebelión que enfrentará a dos facciones de la casa Targaryen, en una batalla que marcará el final del período de apogeo de esa familia.

La casa del Dragón llega a HBO Max, el 21 de agosto.

Mike (miniserie)

Tomando como eje de la historia a Mike Tyson, este título es un biopic sobre la vida del reconocido boxeador. A lo largo de los ocho episodios que la integran, Mike es un retrato sobre la vida del deportista y las numerosas polémicas que lo tuvieron en el centro de la escena.

Desde su difícil infancia, hasta su éxito sobre el cuadrilátero y las crisis que atravesó fuera de él, esta producción se revela como una radiografía de Tyson, pero también echará luz sobre el racismo en Estados Unidos, el anhelado sueño americano y los obstáculos sociales que el luchador debió sortear en su camino por llegar a lo más alto en el mundo del boxeo.

Craig Gillespie y Steven Rogers, el equipo creativo detrás del film Yo, Tonya, son los responsables de esta serie, y el exdeportista Trevante Rhodes es el encargado de interpretar a Tyson.

Mike llega a la pantalla de Star+ el jueves 25 de agosto.

Pistol (miniserie)

La otra gran biopic del mes, lejos del deporte, se dedica a reconstruir qué sucedió realmente detrás de ese huracán que fue la aparición de los Sex Pistols, miembros clave del movimiento punk, a mediados de los 70.

La miniserie de seis episodios cuenta los pasos iniciales de la banda desde el punto de vista de su guitarrista, Steve Jones (Toby Wallace), quien fue testigo y protagonista de la revolución que ocasionó esa banda. El director a cargo de esta producción, es el reconocido Danny Boyle, responsable de películas como Trainspotting o 127 horas.

Basándose en el libro Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, la miniserie promete el revelar aquello que sucedió en la intimidad del grupo, y mostrar un detallado retrato del siempre fascinante Sid Vicious (Louis Partridge). Por último, esta producción también marca la vuelta a la televisión de Maisie Williams, interpretando a Jordan, una reconocida cantante punk de la época.