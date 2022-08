Olivia Newton John: una foto de despedida junto a su hija y el duro detalle sobre los últimos días de la cantante

La muerte de Olivia Newton-John causó un gran impacto en la comunidad artística, como también entre los muchos fans de Grease. Y mientras actores y actrices expresan públicamente su pesar ante la triste noticia, su hija, Chloe Lattanzio, realizó dos posteos en honor a su madre.

Durante el día viernes, Chloe Lattanzi subió a su cuenta de Instagram una imagen que se convertiría en la última publicada de la cantante y actriz. En ella, Newton-John abraza sonriente a su hija durante lo que parece ser un atardecer en el campo, vestida con una larga falda en color crema y una camisa blanca anudada. “Adoro a esta mujer. Mi madre. Mi mejor amiga”, escribió Lattanzi, de 36 años.

Este lunes, luego de que trascendiera la muerte de la intérprete de éxitos como “Magic” y “Physical”, Lattanzi hizo un nuevo posteo en el que compartió varias fotos, recorriendo su historia de vida junto a su madre, desde su infancia y hasta llegar a su adultez.

Lattanzi, que es actriz, cantante, modelo y empresaria -junto a su pareja tiene una granja de cannabis legal en California-, es la única hija que tuvo Newton-John, producto de su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, a quien conoció en 1979 mientras filmaba Xanadu. Esa relación duró quince años, hasta que ellos se separaron. Madre e hija tenían un vínculo muy cercano, y en febrero del 2021 Olivia comentó en una entrevista que Chloe “era su razón de ser”. Por su parte, Lattanzi explicaba en esa misma nota: “Cuando era pequeña, no la veía como a alguien famosa. Solo era mi mamá. Pero a medida que fui creciendo, empecé a escuchar su música”.

“Eres mi faro, mamá. Mi lugar seguro. Mi corazón. Ha sido un honor y sigue siendo un honor ser tu bebé y mejor amiga. Eres un ángel en la tierra y todos los que fueron tocados por ti han sido bendecidos. Te amo por siempre mi dadora de vida, mi maestra, mi mamá”, escribió Chloe este martes, junto a un fragmento de la canción que grabó junto a Newton-John, “Window In The Wall”.

Los últimos días de Olivia Newton-John

Didi Conn, compañera de elenco de Olivia en Grease y gran amiga suya, brindó una entrevista este martes en la que contó cómo fueron los últimos días de la cantante. En diálogo con el ciclo televisivo Good Morning America, la actriz se refirió a la importancia que tuvo la familia de Olivia en estas últimas semanas, y detalló la respecto: “Ella ya no podía caminar. Su marido, John, y su hija Chloe, estaban a su lado todo el tiempo”.

En otro tramo de la nota, Conn habló sobre la filmación de Grease, y recordó que Olivia estaba algo inquieta ante esa nueva experiencia: “Ella me había contado que ya había salido en una película, pero que no había funcionado como esperaba”. Y luego reveló que siempre se sintió agradecida ante la posibilidad de haber grabado el número musical, “Hopelessly Devoted to You”. Por último, Conn se mostró muy emocionada y concluyó que siempre recordará a Olivia, como alguien “de un gran corazón, que se preocupaba por todos”.

De esa forma, su hija y su amiga, se suman a las personalidades que despiden a la querida artista británico-australiana. Ayer quien compartió un sentido mensaje fue su amigo John Travolta. El actor que conoció a Olivia en la grabación de Grease, publicó un texto despidiendo a quien fue una de sus grandes amigas que la industria le dio: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

En mayo de 2017, Newton-John anunció que le habían diagnosticado un cáncer de mama que había hecho metástasis en sus huesos. “Me hice una mamografía, fue benigna y me hicieron una biopsia con aguja que también fue benigna. No digo esto para asustar a las mujeres, pero debés confiar en tus instintos”, aclaró en un video que compartió de forma pública.

Olivia Newton-John y John Travolta, en uno de los festejos por los 40 años de Grease Archivo

La artista explicó que aceptó someterse a una biopsia quirúrgica. Fue ahí cuando le diagnosticaron cáncer de mama. “Fue abrumador, fue un sentimiento de pavor, terror, lo desconocido”, describió en ese momento. “Probablemente, soy una de esas personas que está viviendo más allá del cáncer, viviendo más allá de lo que la gente esperaba que sucediera”, manifestó.

Durante el transcurso del lunes, su esposo publicó un comunicado para informar acerca de la muerte de su compañera de vida. “Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió el hombre.