Finalmente, Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de eltrece: emoción, risas y algunos palitos para su nieto Nacho Viale en medio de la firma del contrato

Después de tantas idas y vueltas, finalmente llegó el gran día. Mirtha Legrand firmó su contrato para volver a la pantalla de eltrece con sus clásicas mesazas. La conductora fue recibida por las autoridades del canal (Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández) junto a sus nietos Juana (que también volverá a la pantalla los días domingos) y Nacho Viale, y Socios del espectáculo transmitió en vivo parte del encuentro.

“Estoy llegando tarde, tengo que estar a las 12″, le dijo Legrand este miércoles por la mañana al cronista del matutino, que desde temprano estaba apostado en la puerta de su casa esperando su salida. Tras asegurar que sentía mucha emoción, la diva confesó: “ Dos años y medio es mucho tiempo, pero finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar ”.

Minutos después, la conductora arribó en el canal de Constitución y fue recibida por Suar, Codevilla y Fernández, quienes la estaban esperando con un gran desayuno en la sala de reuniones. Enfundada en un traje rosa y con gafas transparentes, “la Chiqui” ocupó la cabecera de la mesa mientras Codevilla le servía un té. Y antes de que empiece la reunión y la firma de contratos, las cámaras de Socios... se metieron en la oficina para charlar en vivo con los protagonistas. “ Nos costó llegar muchísimo, pero bueno aquí estamos. Siento ganas de llorar y emoción, emoción ”, repitió casi sin poder creer que su vuelta a la TV es un hecho.

Mientras miraba sorprendida los cambios en el canal (durante los últimos años su programa se grababa en un estudio de Palermo), la conductora advirtió: “Fueron muchos años de mi vida acá. Esto lo desconozco, no existía. Antes era una terraza. Mi estudio era en la planta baja, un estudio chiquito. Pasé muchos años acá, muy placenteros como ahora”.

Lo cierto es que tras “meses, meses y meses” de negociación (como definió la conductora), su vuelta a la TV es un hecho. Mientras ella estará al mando de su programa los días sábado, su nieta Juana Viale lo hará los días domingo. “Mi deseo es prosperidad para todos, que nos llevemos bien”, dijo la actriz con tono irónico.

“Siempre nos llevamos bien”, la interrumpió su abuela. “Sí, nosotras sí”, dijo Juanita remarcando que sus dichos eran por Suar. Inmediatamente, el gerente de contenidos del canal recogió el guante y bromeó: “Le doy el pie para que juguemos un poco”, algo que enseguida fue validado por Viale. “ Es puro juego. La verdad que nos llevamos bien. Costó la negociación porque la abuela es muy exigente ”, señaló ella, entre risas.

“Sí, sí, soy exigente, conmigo misma también”, confirmó Mirtha, quien reveló que casi no pudo dormir ayer por la noche. “Me despertaba a cada rato. Fui a una comida, volví a las 12 a mi casa y hoy me levanté tempranísimo. Así que después de acá voy a hacer una siestita porque esta noche voy al Colón”, expresó ante la mirada atónita de todos los presentes. “He salido mucho últimamente, me hace bien. Además, el reencuentro con el público es muy placentero, muy agradable. Voy a las funciones y me aplauden a la salida. Acá también me aplaudieron cuando entré”, aclaró.

Su comentario generó la reacción de su nieta, que aseguró que a ella no la recibieron de la misma manera. En lo que sí coincidió es en que ella tampoco pudo pegar un ojo anoche. “Yo salí también, pero a las 10.30 ya estaba en mi casa. Me fui a dormir y me desperté a las 2 de la mañana pensando que me había quedado dormida. Entonces no me dormí hasta las 4 y me agarraron nervios. Hoy mi hermano me escribió y estaba muy nerviosa”, reveló.

“Las negociaciones fueron terribles”

Adrian Suar, Mirtha Legrand y Carlos Rottemberg, en la reapertura del Teatro Liceo Patricio Pidal - AFV

Tras asegurar que todavía no tienen a ningún invitado en mente, Suar bromeó: “Esta mesa, así como está, ya se arma. Esta es una mesa linda. Por ejemplo, yo hablaría con Nacho y le preguntaría: ‘¿Cómo fueron las negociaciones?’. Que, tema aparte, es para hacer un especial porque fue todo muy lindo y muy raro lo que íbamos hablando ”.

“¿Volvemos al zoom?”, dijo el nieto de Legrand, entre risas, dando cuenta que una de las trabas era desde donde se hacía el programa debido a los costos. “Las negociaciones fueron terribles, no se terminaban nunca”, se quejó Mirtha mientras Juanita preguntaba sobre el clima de las reuniones. “ Fue con respeto siempre, nunca nos puteamos. La charla más profunda se cortó porque Adrián se tenía que ir al teatro ”, reveló el dueño de StoryLab.

“Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión por la pandemia. A mí me afectó muchísimo porque no salía de mi casa, ni al balcón. 300 días estuve sin salir”, volvió a recordar Legrand sobre cómo fue estar lejos de la TV. Con intenciones de que no se ponga triste, Suar la interrumpió: “Estamos muy felices de tenerlas a las dos. Si bien fue una negociación larga, pero son cosas de la tele”, indicó dando cuenta que nunca hubo enojos con Viale.

“Todos me decían que vuelva, me emociona. Hicimos un comercial muy lindo, ¿se puede decir?”, le preguntó la diva a su nieto mientras éste negaba con la cabeza. “No, es algo que cobró sobre el final”, bromeó Suar despertando la risa de toda la mesa. “Siempre anda con misterios él”, se quejó la conductora redoblando aún más las carcajadas.

Enseguida, Paula Varela (la enviada especial de Socios... para cubrir el encuentro del año) preguntó cuánto tuvo que ver Rottemberg en la negociación. “Mucho, mucho y fue de motus propio, nadie lo llamó. Él solo un día me llamó y me dijo: ‘Mirá, Chiquita, yo voy a intervenir porque esto se está prolongando mucho y tu imagen se está deteriorando un poco’, porque todos pensaban que era por causa mía y era por causa del señor que no se firmaba el contrato ”, reveló Legrand señalando nuevamente a su nieto. “Entonces le dije: ‘Está bien Carlitos, intervení vos que sos una persona honorable, pero Nacho siempre pensó que yo lo había llamado a Rottemberg y nunca lo llamé, fue al revés”, aclaró.

“No, no, no, eso no fue así. Está el señor de testigo”, se defendió Nacho mientras miraba a Suar. “Carlos fue un distribuidor de cartas importante porque había cosas que nos trababan”, explicó sin poder terminar de hablar, ya que su hermana interrumpió: “Pero estamos bárbaro todos acá, re felices”, dijo Juana para cortar el clima tenso.

“Pasaron cosas que tienen que ver con la negociación, no es la primera ni la última. Se fue dilatando”, acotó el dueño de Polka, dándole la razón a Viale. “A mi edad, que pase tanto tiempo sin estar en televisión es conmovedor. Podría quedarme en mi casa tranquilamente, pero me gusta trabajar”, agregó Legrand sobre sus ganas de volver.

Minutos después, la periodista de Socios... preguntó desde dónde saldrá finalmente el programa; interrogante que volvió a desatar el conflicto entre la conductora y su nieto. “Estamos en otro estudio como el año pasado”, aclaró Suar. “Yo le pregunté a Nacho por qué no lo hacíamos en el canal, porque a mí me gusta venir acá. Y bueno, me dio toda una explicación”, se sinceró la estrella de las mesazas.

“No empecemos con los pormenores de la negociación, abuela, porque volvemos diez casilleros para atrás”, la retó Nacho mientras Suar se reía y ponía paños fríos: “ Más allá de este juego, que es una comedia que hacemos con Nacho, estamos muy contentos de tenerlas acá. Además, la negociación se hizo más extensa porque nosotros queríamos que estuvieran las dos ”, dijo en referencia a Mirtha y su nieta.

“Había otros canales interesados”, disparó Legrand fiel a su estilo. ”Sí, ya lo sé, porque como siempre dije: ‘Mirtha es de toda la televisión’ y si iba a otro canal, yo iba a estar ahí igual, como todos los invitados que te siguen desde hace años”, confesó el productor de Polka mientras enumeraba los canales por donde pasaron sus almuerzos.

Antes de cerrar el móvil y que las conductoras firmen su contrato, Nacho Viale tomó la palabra para dar un mensaje final. “Quiero destacar la voluntad del canal. La negociación es dura y larga a veces, pero destaco la voluntad de Adrián, Pablo y Coco para que volvamos acá. Estamos felices”, concluyó el productor.