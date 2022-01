Series de enero: qué ver en Star+, HBO Max, Amazon Prime Video y más

El año 2022 comienza con una batería de grandes estrenos en materia de series . El debut en televisión de un atípico superhéroe, una divertida propuesta con el espíritu de Jim Henson y la primera ficción en pantalla chica de Alejandro Amenábar, son algunos de los títulos que se destacan en este enero.

Peacemaker (primera temporada)

El segundo film del Escuadrón Suicida, marcó el debut de Peacemaker (John Cena), un particular justiciero que se rige por sus propios deseos, una moral algo flexible, y una preocupante obsesión por las armas de fuego. Y luego de dirigir esea pieza, James Gunn consideró que el personaje tenía el potencial suficiente para estar al frente de su propia ficción, y de esa manera HBO dio luz verde a un título centrado en Peacemaker. La historia transcurre después del largometraje, y explora el origen del personaje, y su sociedad con otros héroes tan atípicos como él.

Durante el año 2020, y en el marco de una cuarentena, Gunn escribió los ocho episodios que conforman la primera temporada, y confesó que tuvo la posibilidad de trabajar la historia sin ningún tipo de restricción, utilizando a ese antihéroe para reflexionar sobre varios conflictos actuales. Por todo esto, Peacemaker promete mucha acción, humor salvaje, y el reconocible toque de Gunn, responsable también de las películas de Los guardianes de la galaxia.

Peacemaker estrena su primer episodio el 12 de enero, por HBO Max.

The Premise (primera temporada)

El actor, comediante y guionista B.J. Novak (el recordado Ryan de The Office) es el creador y anfitrión de esta serie que homenajea las viejas antologías televisivas a través de historias que tienen como objetivo explorar los límites de la moralidad. En cada episodio, Novak presenta una trama auto conclusiva que gira en torno a diversos dilemas éticos de la actualidad, tocando temas como el control de armas, la justicia social, la venganza, la filtración de videos sexuales, la fama y el uso y límites de redes sociales. Con un particular uso del humor o el dramatismo, pero siempre con un tono decididamente cínico, The Premise busca reflexionar sobre la vida actual, sin descuidar el poder de un buen relato. Entre algunos de los intérpretes invitados, se encuentra Jon Bernthal, Daniel Dae Kim y Beau Bridges.

A partir del miércoles 12, disponible en Star+.

La fortuna (miniserie)

Alejandro Amenábar es uno de los nombres más importantes del cine español actual. Desde su ópera prima Tesis, su recorrido lo llevó hasta Hollywood, llegando a codearse con grandes nombres de la industria. Y en su primera producción para televisión, el director decidió adaptar El tesoro del cisne negro, una historieta del prestigioso Paco Roca (quizá el historietista español vivo más valioso de ese país). De esa forma, llega a la pantalla chica la miniserie La fortuna, una apasionante aventura cuyo elenco está integrado por Stanley Tucci, Álvaro Mei y Ana Polvorosa.

El protagonista de la historia es Álex Ventura, un joven diplomático que de manera fortuita, termina dirigiendo una peligrosa misión que busca encontrar el tesoro de un aventurero llamado Frank Wild. Junto a Lucía, una valiente empleada del Estado, y con la ayuda de un abogado experto en viejas historias de piratas, Álex emprenderá una peligrosa misión, acompañado de un atípico equipo. Y sobre el desafío que le significó su primera serie, Amenábar comentó: “La sensación ha sido, si se quiere, muy cinematográfica. A mucha gente que trabaja en la tele, esto que voy a decir no le sienta muy bien, pero yo sentía como que estaba rodando una película muy larga. Porque sí, sabes que cada episodio tiene que funcionar como una entidad independiente, pero en el momento en el que todo eso se amontona y se convierte en un enorme rompecabezas al que tienes que dar orden en el montaje, es como rodar una película”.

La fortuna se estrena el domingo 16 de enero a las 22.00, por el canal AMC.

Express (primera temporada)

La española Maggie Civantos, tuvo la posibilidad de trabajar en series de gran popularidad, entre las que se destacan Las chicas del cable, Vis a Vis y su secuela, El Oasis. Y a esa lista ahora hay que agregarle Express, en la que interpreta a una psicóloga criminal que es víctima de un secuestro exprés. A partir de esa traumática experiencia, ella decide especializarse en ese tipo de delito, trabajando como intermediaria entre los secuestradores y la familia de los rehenes.

Para Civantos, la experiencia de trabajar en Express fue muy valiosa, como reconoció en una entrevista: “Interpretar este personaje fue bárbaro, y tremendo a la vez. Ella está en un momento concreto de su vida, en el que todo se le derrumba”. Por su parte, el creador de la historia, Iván Escobar, aseguró que su intención fue la de reflexionar sobre eso que denomina, la “democratización del crimen”, y en una nota explicó: “Cuatro chicos bebiendo cervezas un domingo por la tarde con un coche, deciden hacer una locura por dinero. Y a mí me preocupa la manera en la que el delito se ha democratizado, y cómo esto nos puede pasar a cualquiera”.

A partir del 16 de enero, todos los domingos un nuevo episodio de Express, por Starzplay.

Simeone: vivir partido a partido (miniserie)

Uno de los títulos más esperados del mes, llega a través de Amazon Prime Video. En la docuserie titulada Simeone: vivir partido a partido, se hace foco en la vida profesional de Diego Simeone, un futbolista y director técnico que desarrolló un estilo muy personal de pensar ese deporte. Como jugador o estratega, el “Cholo” desarrolló la que muchos consideran una filosofía de vida, cuya puesta en práctica va mucho más allá de los límites de una cancha. El documental de seis episodios se centra en la temporada 2020 y 2021, y acompaña al deportista en su intimidad, como así también en su trabajo. De esa forma, la serie observa en detalle cómo su manera de comprender la vida y el fútbol, forman parte de una misma lógica. Entre las muchísimas entrevistas que integran este título, se encuentran las voces de grandes figuras del medio, como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola y Luis Suárez, entre muchísimas más.

Simeone: vivir partido a partido, estrena el 26 de enero por Amazon Prime Video.

Gigantes de las máquinas (primera temporada)

El canal History continúa sus producciones temáticas, dedicadas a investigar a fondo la trama oculta detrás de los inventos, personalidades y conceptos, que modificaron la historia de la humanidad. Y luego de Gigantes de la industria y Gigantes de la comida, llega el turno de esta serie que revisa el origen de algunos de los artefactos que marcaron un quiebre en la vida de las personas, pero que hoy forman parte del día a día. De ese modo, el documental cuenta el detrás de escena y las grandes rivalidades que se ocultaron detrás del nacimiento de la televisión, la radio, y cómo figuras en la línea de Nikola Tesla o Graham Bell, tuvieron ideas que cambiaron el mundo.

A partir del viernes 21, a las 21.00, un nuevo capítulo por History.

Fraggle Rock: Back to the Rock (primera temporada)

Fraggle Rock era una serie de los años ochenta, ideada por Jim Henson (creador de Los Muppets). Y luego de varios años, estas simpáticas criaturas regresan en un nuevo show, que hereda el espíritu de su creador. Con nuevas canciones, grandes invitados y una producción a la altura del legado de Henson, Fraggle Rock: Back to the Rock marca la vuelta de estos queridos personajes, para entretener a una nueva generación de niños, y también de adultos.