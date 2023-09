Las principales plataformas streaming tienen preparados importantes lanzamientos que vale la pena descubrir durante este mes

El 2023 entró en su último cuatrimestre, y aún quedan muchos estrenos en materia de series. Durante este mes llegará a la pantalla chica una nueva producción argentina, un documental sobre una de las historietas nacionales más queridas por el público, y un spin off superheroico, entre muchas otras propuestas.

Frágiles (miniserie)

Carla Quevedo está al frente de este policial argentino que transcurre en la Patagonia. La actriz compone a Olivia Greco, una joven radicada en España que, luego de muchos años, debe volver a su pueblo natal. Y es que Olivia es la asistente de un fiscal español, y una investigación la devuelve a ese lugar en el que vivió un dramático episodio de su infancia: el asesinato de su madre por parte del perverso líder de una secta conocida como El Arca.

La sorpresa de la mujer es mayor cuando descubre que esa secta no desapareció como suponía, sino que sobrevive utilizando una nueva fachada y bajo la dirección de quien es ni más ni menos que el hermano del líder anterior. Esto lleva a la protagonista a revivir momentos muy oscuros de su niñez, sin saber que en el transcurso de su investigación ella logrará desentrañar la trama oculta detrás del asesinato de su madre . Junto a Quevedo, trabajan Luciano Cáceres, Malena Sánchez, Ludovico Di Santo y Andrés Gil, entre otros.

Frágiles ya se encuentra disponible en la pantalla de FLOW.

Bad Behaviour (miniserie)

Basada en el libro homónimo de la escritora australiana Rebecca Starford, este relato de cuatro episodios gira alrededor de Jo (Jana McKinnon), una mujer de 25 años que, luego de muchos años, vuelve a ver a Alice Kang (Yerin Ha), una de sus mejores amigas del colegio. Pero ese reencuentro deja en evidencia el idealizado recuerdo que Jo tenía de su compañera, con la que compartió toda clase de anécdotas salvajes en el instituto al que ambas asistieron. De ese modo, la protagonista recuerda sus años de juventud, los vínculos agresivos, y el profundo impacto que puede llegar a tener, a través de los años, ser víctima y victimaría de violentos episodios de bullying .

Bad Behaviour estará disponible a partir del 15 de septiembre, por HBO Max.

El continental: del mundo de John Wick (miniserie)

Esta es una propuesta que busca profundizar en el mundo creado a partir de la saga cinematográfica de John Wick. La miniserie de tres episodios hace foco en El Continental, el hotel en donde se alojan los sicarios más feroces del mundo. La acción transcurre en los años setenta, y de esa forma la precuela muestra la juventud de Winston Scott (Colin Woodell), al momento de forjarse un nombre en su peligroso rubro de trabajo. Y gracias a ese disparador, El Continental: del mundo de John Wick indaga en esa cadena de hoteles y en quiénes eran los más mortíferos homicidas de la época.

A tono con los largometrajes de la franquicia, esta miniserie promete enormes dosis de acción, en una misión que llevará a Winston a enfrentarse a un verdadero desfile de mortíferos enemigos. Pero sin lugar a dudas, la gran sorpresa de este título es tener a Mel Gibson en uno de los roles centrales; el popular actor interpreta a Cormac, el responsable de dirigir la sede Nueva York de El Continental, y quien probablemente tenga no pocos enfrentamientos con Winston. El continental: del mundo de John Wick está compuesta únicamente por tres episodios, y de momento no hay planificada una segunda temporada.

El continental: del mundo de John Wick llega el 22 de septiembre a Prime Video.

Releyendo Mafalda (miniserie documental)

Publicada entre 1964 y 1973, Mafalda es uno de los fenómenos más importantes de la historia cultural argentina. A través de esta niña de clase media, Quino fue capaz de reflexionar sobre la idiosincrasia argentina y reflejar el lado amargo pero también el más iluminado de la sociedad . La maestría de su autor y su talento inconmensurable hicieron que Mafalda rompiera los límites geográficos, para convertirse también en ícono de otros tantos países del mundo. Y por ese motivo es que Releyendo a Mafalda se revela como una pieza de gran atractivo.

En este documental, se corre la cortina detrás de muchas anécdotas vinculadas al nacimiento de esta entrañable niña y su carismático grupo de amigos, como así también el método de trabajo de Quino y cuáles fueron sus fuentes de inspiración. Pero la serie no solo mira al pasado, sino que también estudia el ineludible legado de esta historieta y su impacto en el cómic contemporáneo a través del testimonio de autores consagrados como Maitena, Liniers, Tute o Rep. Releyendo a Mafalda es una cita obligatoria para seguidores y no seguidores de esta imprescindible lectura que no envejece ni un día.

Releyendo Mafalda estrena el 27 de septiembre en Star+ y Disney+.

Gen V (primera temporada)

Desde su estreno en el año 2019, The Boys se consagró como una de las series más populares de Prime Video. La ficción sobre un grupo de superhéroes que, detrás de una fachada de bondad absoluta, resultan ser corruptos, mezquinos, egocéntricos y asesinos, es una historia tan incorrecta como fascinante. Y como aperitivo a la cuarta temporada (que llegaría en 2024), en septiembre debuta Gen V, el nuevo spin off de The Boys.

La historia transcurre en la Universidad Godolkin, un importante centro educativo en el que estudian los jóvenes que están llamados a conformar la nueva generación de superhéroes y superheroínas. Todos los alumnos gozan de algún tipo de poder, y eso convierte a Godolkin en un verdadero caos, en el que los típicos conflictos adolescentes se ven potenciados por dones de toda clase. En ese contexto, un grupo de estudiantes descubre un secreto muy oscuro que amenaza con salir a la luz y que podría poner en jaque todo lo que sucede en ese mundo superheroico. Ante ese descubrimiento, ellos deberán elegir qué camino tomar: si se comportan como verdaderos héroes o si aprovechan esa información para sacarle partido al problema.

Gen V estrena su primera temporada el 29 de septiembre en Prime Video.