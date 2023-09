escuchar

Apenas Carolina Pampita Ardohain movió el avispero con un par de anécdotas contadas con gracia y una enorme sonrisa en la cara y los viejos rencores que atravesaron el mundo de las modelos en los 90 volvieron a surgir con fuerza. Así pasó con esa guerra silenciosa que nadie olvida y que tuvo lugar debajo de las pasarelas cuando un grupo de modelos comenzó a llamar a Pampita con el apodo de “Muqui”, un diminutivo de la palabra “mucama”. “Quién lo dijo ya lo saben todos”, salió hoy a defenderse Julieta Prandi, quien fue señalada en varias ocasiones como la autora del duro sobrenombre.

Pampita y Prandi aclararon tantos cuando se sentaron en el living del porgrama que Pampita conducía en Net TV

Todo comenzó cuando Pampita se sentó hace unos días en el sillón del programa que Fernando Dente conduce todas las noches por la pantalla de América TV. Con su siempre amable tono y sin rencores, recordó los codazos que recibía durante las pasadas y reconoció que es verdad que le robaron alguna que otra prenda antes de salir a la pasarela. “Nos matábamos por abrir, por tener el vestido más lindo, porque te nombren en una pasada. Esas cosas que eran muy graciosas pero que significaban mucho en ese momento”, explicó luego en un móvil de Intrusos, aunque no mencionó a ninguna compañera como su principal enemiga. Y si bien ella no hizo referencia en ningún momento al apodo que le pusieron, las redes sociales de inmediato volvieron a poner el tema en agenda .

“Pampita abrió una puerta. Adentro nos encontramos con un mundo del modelaje de hace 20 años donde había mucha competencia”, encaró Rafa Juli, movilero del ciclo de espectáculos de América TV, a Julieta Prandi para entrar de a poco en el tema. “La moda en el mundo habrá sido así de competitiva”, señaló Prandi de inmediato. “Creo que es un trabajo muy individual”, continuó, y reconoció que había rivalidades, que desaparecía ropa de los percheros y que para la foto final de los desfiles de Roberto Giordano las top models se empujaban entre ellas para lograr un mejor lugar.

De rivalidades y apodos

El día que Pampita Ardohain entrevistó a Nicole Neumann Archivo

Sin dudarlo, Prandi respondió que sí cuando le consultaron si había aquel entonces una rivalidad estilo River-Boca entre Pampita y Nicole Neumann. “Tenían una relación distante. No se podían ver”, agregó. Entonces, Juli fue directo al punto: le preguntó por qué cree que le adjudicaron a ella el hecho de haber apodado “muqui” a Pampita, y Prandi contestó tajante, aunque algo molesta y ya cansada de tener que volver a hablar de esta vieja polémica.

“Primero que se lo adjudicaron a un grupo de mujeres, no a una sola. Yo estaba dentro de ese grupo. Lo que pasa es que yo, cuando me entero de quién y qué apodo le había puesto -que me parece un horror-, no me correspondía decir ´che, fue Pepita, fue Fulana´”, repasó, y apuntó contra la autora del apodo por no salir a hacerse cargo. “Ahora, con los años, cuando veo que la persona que fue responsable toda la vida de ese apodo nunca se hizo cargo y deja que culpen a otra …”, agregó, ya indignada.

“Ese momento ya pasó en mi vida. Ya me senté con Caro, ya lo hablamos, ya conté cómo fue, dónde sucedió, cómo me enteré y quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Ya lo saben todos”, repitió, y confirmó que con esa persona ya no tiene relación. ¿El motivo? “ Ella se ofendió en un desfile porque la saludé a Carolina ”, repasó, y explicó que ya está grande para meterse en esas polémicas. “Las divinas y las populares, no”, completó.

La rivalidad entre la rubia y la morocha no parece tener fin Archivo

Por último, el notero le preguntó si cree que la responsable ahora va a admitir y pedir disculpas por haber inventado ese apodo para Pampita. “No. No creo. Me da igual. Simplemente lo único que digo es que yo no me hago cargo de algo que no me pertenece. Yo de mis errores me hago cargo, de lo que digo me hago cargo. De mis actos. cuando tengo que pedir disculpas, las pido. De esta, no ”.

Un curioso gesto buena onda

Luego de más de 20 años de enemistad, un gesto virtual de Pampita llamó la atención de Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, quien siempre está atenta a las redes y a los movimientos de los famosos. La panelista advirtió un curioso Me Gusta en un reciente posteo de la madre de Indiana, Allegra y Sienna.

Pampita le puso Me Gusta a una publicación de Nicole Neumann (Foto: Instagram)

La modelo compartió postales de su estadía en la nieve junto a su novio y futuro marido, el piloto de automovilismo Manu Urcera, y varios amigos. “Si la vida te da nieve, sol y un fin de semana libre con amor y amigos: se va a la montaña”, escribió. Curiosamente, entre los likes de sus seguidores, Juariu encontró el de Pampita. Esto daría cuenta de que hoy las cosas entre ellas estarían mucho mejor que en el pasado. Cabe mencionar, además, que ambas se siguen en Instagram.

LA NACION