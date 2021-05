Stranger Things: el pasado de Eleven y el temible laboratorio escondido en Hawkins, protagonistas del nuevo adelanto

Entre los muchos planes de grabación y subsiguiente estreno que desbarató la emergencia sanitaria global, uno de los más acuciantes para los fanáticos de las series fueron los que involucraban a la cuarta temporada de Stranger Things. La exitosa serie de Netflix había lanzado su tercera parte en julio de 2019 e iba a comenzar las grabaciones de la cuarta en marzo de 2020, un plan al que la pandemia le puso inmediato freno. Por eso, ante tantos meses de espera, cada pequeña novedad sobre el programa creado por los hermanos Duffer se festeja como un triunfo, aunque no se revele una fecha de estreno y sea tan ominoso como el adelanto que se dio a conocer hoy.

Un nuevo adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things - Fuente: Netflix

El video de poco más de un minuto regresa al laboratorio que fue el escenario de la infancia de Eleven y de los experimentos que la llevaron a ella y a otros niños a desarrollar sus poderes. Allí, un grupo de chicos juegan en una sala hasta la llegada de quien parece ser el doctor Brenner (Matthew Modine), el maquiavélico científico de la primera temporada al que los chicos llaman “papá” y quien les anuncia que tiene “algo muy especial planeado para ellos”. Mientras tanto la cámara recorre el pasillo y muestra los carteles en cada puerta hasta llegar al de Eleven. “Eleven, ¿estás escuchando?”, pregunta Brenner y lo siguiente es un plano de los ojos abiertos de ella, entre sorprendida y asustada.

Millie Bobby Brown, la revelación

Lo que no se sabe si todo se trata de un sueño, una pesadilla o un recuerdo del personaje de Millie Bobby Brown; después de todo vale recordar que en la primera temporada Brenner parecía haber muerto o al menos fue gravemente herido por el dermogorgon. Claro que en Stranger Things si la muerte de un personaje no está confirmada y reconfirmada es posible dudar de ella: ya se sabe gracias al primer adelanto de la nueva temporada dado a conocer el año pasado que el querido Jim Hopper (David Harbour) no estaba muerto, como creían todos los personajes, sino preso en alguna cárcel del otro lado de la Cortina de Hierro.

Maya Hawke como Robin y Joe Keery como Steve en la tercera temporada de la serie Netflix

Lo cierto es que no es mucho lo que se sabe de la nueva temporada y el teaser difundido hoy no contribuyó demasiado a despejar las incógnitas. En términos de producción, las grabaciones se retomaron en septiembre de 2020 con un estricto protocolo que según contó por estos días en una entrevista con The Hollywood Reporter Maya Hawke-que regresa en el papel de Robin- de todos modos no despejaba del todo su preocupación por actuar y “escupir en la cara de alguien”. Además se reveló hace unos meses que el legendario Robert Englund, intérprete de Freddy Krueger, formará parte del elenco de los nuevos episodios.

Con nueve capítulos, la nueva temporada podría llegar recién en 2022 -al menos eso insinuó Finn Wolfhard en una nota a principios de año-, aunque para tranquilidad de los fanáticos no sería la última, como habían dicho los creadores de la serie inicialmente. Aparentemente, para ellos el beneficio inesperado de los meses de inactividad fue descubrir que todavía les quedan historias por contar sobre Hawkins y sus habitantes, tanto los de la superficie como los que siguen acechándolos desde la profundidad del Upside Down.