This Is Us: todos los detalles del episodio final, y los motivos por los que fue grabado hace 4 años

Desde 2016, This Is Us, la elogiada producción de la cadena norteamericana NBC que en la Argentina se puede ver a través de Star+, logró conquistar los corazones de millones de fans en todo el mundo, abordando temáticas conmovedoras y siguiendo las experiencias de vida de sus personajes a través de un viaje continuo entre el pasado, presente y futuro.

Antes del capítulo final, que estará disponible este jueves 26, la revista Entertainment Weekly conversó con varios miembros del elenco y del equipo creativo sobre el impacto que tuvo el programa a lo largo de estas seis temporadas. Y el creador de la serie, Dan Fogelman compartió un curioso detalle: el episodio que marcará el fin fue filmado hace cuatro años. “Es un testimonio de la confianza que todos han tenido en el proceso”, dijo.

Y es que en el final, las versiones más jóvenes de los “Big Three” tendrán una especial importancia, y por ello era necesario que los actores -Mackenzie Hancsicsak (Kate), Lonnie Chavis (Randall) y Parker Bates (Kevin)- siguieran luciendo como niños en pantalla, al igual que las hijas de Randall (Sterling K. Brown): Deja (Lyric Ross), Tess (Eris Baker) y Annie (Faithe Herman). “Siempre confiaron en nosotros”, reconoció Fogelman, dejando en claro que filmar unas 4 o 5 escenas extras durante 4 años, no es una ecuación redituable para una productora.

El showrunner también señaló que “los actores nunca cuestionaron nada” de su plan de rodaje, porque sabían que esas tomas se usarían hacia el final de la historia, como por ejemplo la escena de los Pearson a principios de los 90 que los espectadores verán en el final. “Yo estaba como: ‘Chicos, vamos a pasar cuatro días más en el set y van a filmar material con los niños que no saldrá al aire durante años y no está relacionado con nada más que estén haciendo’. Y dijeron: ‘¡Genial!’”, comentó entre risas.

Milo Ventimiglia, que en la trama interpreta a Jack Pearson, reveló a la revista norteamericana que hacer las escenas por adelantado “no parecía tan importante” en ese momento, o “una de esas cosas que piensas, ‘Wow, este va a ser un gran momento para el espectáculo’”. “¡Gracias a Dios que Dan estaba pensando en el futuro para conseguirlo!”, señaló el actor.

Milo Ventimiglia, como Jack; Kaz Womack, como Kevin; Isabella Rose Landau, como Kate; Ca'Ron Jaden Coleman, como Randall; y Mandy Moore, como Rebecca, en una escena de la temporada final de This is us

Sobre el esperado final de esta serie, Fogelman, quien escribió los dos últimos episodios, comentó que el final “se siente como una cápsula del tiempo de una familia” y “deliberadamente un poco diferente, en un muy buen sentido”. “ Se trata de un día especial en el pasado de esta familia, y sus cosas simples y pequeñas, mientras la familia adulta entierra a su madre. Será un episodio muy simple y tranquilo después de uno muy grande y ruidoso ”, agregó, haciendo referencia al penúltimo capítulo, en el que Rebecca (Mandy Moore) muere después de una batalla contra la enfermedad de Alzheimer.

Por su parte, Ventimiglia confesó que después del final, la trama se siente completa, “como si no hubiera más espacio para nada más, ni necesitara nada más“. Moore agregó: “Nadie se sentirá decepcionado. Esta es una manera realmente hermosa de terminar esta historia”.

El propio Fogelman había dado indicios de que la serie no seguiría los pasos de producciones longevas de NBC como La ley y el orden. “ Nunca planeamos hacer una serie de televisión que fuera a durar 18 temporadas, así que tenemos un plan muy directo. Tenemos un plan para lo que vamos a hacer y sé en qué consiste ”, había declarado el showrunner en 2019.

Cabe recordar que la quinta entrega debió ser postergada debido al impacto de la pandemia de coronavirus, por lo que se estrenó más tarde. Luego, la producción volvió a demorarse cuando se produjo un inesperado parate en noviembre pasado. En enero de este año, la productora dio a conocer un video en YouTube en el cual los actores se referían al cierre de esta conmovedora historia. Sterling Brown adelantó: “Todo lo bueno llega a su fin. Habrá muchas lágrimas. No habrá que actuar mucho. Todo estará justo en la superficie”. Justin Hartley agregó: “Creo que no estoy mentalmente preparado para esto. Será triste, será muy triste. Odio que el programa llegue a su fin...”.

Más allá de contratiempos, de pandemias o de actores que dejan de ser niños, el plan original de This Is Us se cumplió. El final de este drama familiar terminará el jueves, con el episodio número 100. Y sin que sea necesariamente un spoiler, hay algo claro: habrá que tener una caja de pañuelos a mano.

A lo largo de estos años, This is us recibió una gran cantidad de honores, entre ellos un prestigioso Premio Humanitas, un premio del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y dos premios SAG consecutivos al mejor elenco. Obtuvo cuatro nominaciones al Emmy a la mejor serie dramática, la única nominada de la televisión abierta en los últimos años ante la feroz competencia de producciones como The Crown, de Netflix; Game of Thrones, de HBO; y The Handmaid’s Tale, de Hulu.

Las estrellas del programa de NBC y los actores invitados recibieron múltiples nominaciones al Emmy, y Brown, Gerald McRaney y Ron Cephas Jones fueron galardonados (Jones dos veces por su papel de William Hill, el padre biológico de Randall). William apareció en el episodio que se emitió la semana pasada con la matriarca Pearson en las últimas etapas de su enfermedad.