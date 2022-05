¿Qué veo? Ciencia ficción, entre el western y Campanella y el mejor stand up para entendidos

Si te gustó Outer Range. Una de las sorpresas de la primera parte del año, este western moderno pone en escena las dificultades de una familia arraigada en un modo de vida que está en proceso de extinción mientras desarrolla una trama paralela de ribetes sobrenaturales. Al frente de la historia está Josh Brolin, quien le presta toda su intensidad interpretativa a Royal Abott, el ranchero empeñado en defender a su familia ante todas las amenazas que los acechan. Ya sea la ambición de los ricos y despiadados terratenientes que codician sus tierras o la ominosa aparición de una forastera que parece saber mucho sobre lo que sucede en un rincón de la planicie de Wyoming, en la que podría esconderse el secreto del universo. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

J.K. Simmons y Sissy Spacek en la serie dirigida por Juan José Campanella Amazon Prime Video

Te va a gustar Night Sky. Con la dirección de Juan José Campanella, las actuaciones de los ganadores del Oscar Sissy Spacek y J.K Simmons y de las argentinas Julieta Zylberberg y Rocío Hernández, esta nueva ficción entremezcla el drama humano con elementos de la ciencia ficción que ponen en perspectiva todo el relato. En principio la acción gira alrededor de Irene (Spacek) y Franklin (Simmons) York, un matrimonio del que los espectadores conocen la etapa inicial y el –aparente- tramo final. Lo que sucedió con la pareja en los años entre que se conocieron en un bar de pueblo y su presente como adultos mayores que sienten el paso del tiempo y el peso de sus tragedias se irá revelando a medida que se desarrolle su historia. Especialmente cuando sus experiencias se crucen con la del resto de los personajes de la trama que viaja desde los Estados Unidos rural al Norte argentino, con un paso intermedio por un planeta desierto al que los York acceden a través de un misterioso artefacto escondido en su cobertizo. Sin revelar demasiado del relato lleno de incógnitas, personajes misteriosos y resoluciones inesperadas, sí se puede adelantar que Night Sky acierta en conjugar todos sus elementos narrativos en una historia tan intrigante como emotiva. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Nanette Netflix

Si te gustó Nanette. Cuando en 2018 se estrenó este especial de comedia no eran muchos los que conocían el nombre de Hannah Gadsby y solo unos pocos reconocían a la artista por su papel corto pero inolvidable en las últimas temporadas de la serie australiana Please Like Me. Por eso, gracias al poder de difusión de Netflix pero sobre todo gracias al poderoso mensaje detrás de la comedia creada por ella, Gadsby se transformó en una estrella global casi de la noche a la mañana. Su estilo de humor seco, su experimentación deconstructivista de las estructuras de su profesión y la búsqueda de nuevas fronteras formales y temáticas la separaron de la manada de comediantes que estrenan especiales en las plataformas de streaming. Una masterclass de escritura teatral y puesta en escena Nanette rompió el molde y ya no hubo vuelta atrás. Disponible en Netflix

Jerrod Carmichael HBO Max

Te va a gustar Rothaniel. Como en su momento sucedió con Gadsby es posible que no muchos espectadores locales, salvo los más aficionados y apasionados por el stand up norteamericano, conozcan a Jerrod Carmichael. Su nuevo trabajo es una buena aunque peculiar manera de conocerlo. En Rothaniel, el actor, escritor, productor y comediante rompe con algunas de las reglas del stand up y transforma la relación entre el artista y su público en una experiencia distinta, un ida y vuelta que resulta en momentos tan graciosos como incómodos y emotivos. Conviene aclarar que Carmichael es bastante famoso en Estados Unidos donde tuvo su propia sitcom, The Carmichael Show, suele actuar en grandes estadios y trabajar con algunos de sus colegas más respetados como Ramy Youssef y Bo Burnham (este último dirigió este especial/experimento, una creación colectiva que resulta fascinante de ver). Autorreferencial, en la hora que dura el show Carmichael vuelve hablar sobre su familia y los traumas causados por las infidelidades de su padre, tema que ya había explorado en el excelente documental Home Movies, pero sobre todo ensaya la revelación de su orientación sexual. “Tenemos muchas cosas de las que hablar. Los necesito”, dice Carmichael siempre sentado, a veces con la vista dirigida al suelo, peleando por contar su verdad sin recurrir demasiado a su arma más efectiva: el humor. El resultado de todo el esfuerzo es una pieza tan graciosa como profunda. Disponible en HBO Max