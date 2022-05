Itziar Ituño, de La casa de papel, habla del arco de su personaje, sus días en Buenos Aires y el feminismo

Entre sonrisas y una decepción, Itziar Ituño habla con LA NACION. Está sentada en la Green Room del Comic-Con 2022, en menos de dos horas se va a presentar en el panel del Main Stage. Ella es una de las invitadas internacionales de esta edición de la convención que reúne a los fans de los cómics, las series y las películas. A poco de que se viera el final de La casa de papel, la ficción de Netflix que le dio impacto internacional, la actriz vasca se maravilla con las zonas verdes de Buenos Aires, con el teatro off y con el cine independiente. Justamente este último también es responsable de su presencia en la Argentina, se encuentra rodando Pensamiento lateral, trabajo que la tendrá en el país hasta enero de 2023. Su decepción tiene que ver con la poca prensa que hubo en la rueda de prensa que se hizo la semana pasada sobre el film que también protagonizan Alberto Amman, de la serie Narcos, Mauricio Paniagua, de Monzón, y César Bordón. Pero ahora, viene a hablar de Raquel Murillo o mejor dicho de la atracadora Lisboa, o mejor dicho, de ambas, porque el arco del personaje la llevó a ser de la policía que intentaba desactivar un secuestro, a la mujer del líder de la banda de enmascarados.

Itziar Ituño en la Comic Con 2022 Alejandro Guyot - LA NACION

Creada por Álex Pina, producida por Atresmedia en sus inicios, aunque posteriormente por Netflix, la ficción española batió todos los récords y se convirtió en la serie de habla hispana más vista de la plataforma de streaming. El 3 de diciembre se estrenó el final de la historia, luego de 41 episodios repartidos en 5 temporadas. Tras su despedida, Netflix anunció que ya trabaja en un spin-off sobre la vida de Berlín, interpretado por Pedro Alonso. En tanto, Itziar tiene una vasta carrera en teatro y televisión euskera, en su región natal. Antes de La casa de papel, trabajó en todos proyectos en su idioma natal y uno de ellos, Loreak, compitió por mejor película de habla no inglesa en los premios Oscar. Además de la actuación, Ituño es cantante y militante feminista.

El Profesor (Álvaro Morte) y la detective Raquel Murillo (Itziar Ituño), convertida en Lisboa

-¿Qué representa para vos La casa de papel?

-La casa de papel me ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida a todos, por este fenómeno social en el que se ha convertido. Ahora tenemos muchas más posibilidades de trabajo y yo estoy agradecida con el proyecto, por eso, y también con mi personaje Raquel Murillo, que luego es Lisboa. Lo bonito es que recorre todos los escenarios posibles.

-La inspectora se convierte luego en una atracadora... ¿Cómo fue esa transición?

-Si te tengo que decir la verdad, yo me quedo con la Raquel del principio, que era un poco la adversaria del Profesor y en esa tensión estaba el interés, ¿no? Después, cuando se incluye en la banda, cambia un poco la cosa. Me gusta que el personaje cambie así y que se una a los Dalis, pero es verdad que un poco se diluye ahí la esencia de Raquel, cuando se integra a la banda desaparece un poco. Por eso, yo me quedo con la primera y segunda parte que creo que es en la que mi papel tiene más peso.

-¿Cómo fue ese salto, de ser conocida en tu pueblo a pasar a ser conocida a nivel mundial?

-Con el barbijo me protejo bastante, paso bastante desapercibida y como me han oscurecido el pelo para hacer de Julia [su papel en Pensamiento Lateral], ando más tranquila. Pero es verdad que la cosa es muy loca, en cualquier rincón del mundo, en cualquier aeropuerto... La gente te reconoce y te quedás raro. A mí no me había pasado nunca esto y uno lo surfea como puede. Tiene su parte bonita de reconocimiento y la parte más feíta que pierdes tu privacidad y tu libertad de ser una persona desconocida, que es algo maravilloso, la fama no es tan linda.

-¿No te sentís tan cómoda con la popularidad?

-Me siento más cómoda con mi vida tranquila, que nadie te mire raro, no somos nada del otro mundo los actores, actrices. Es un oficio que lo puedes hacer mejor o peor como cualquiera en su trabajo, pero, de pronto, el audiovisual lo que hace es como ponerte una lupa y parece que eres gran cosa. Y, no, eres gente igual que todo el mundo y que admiren o reconozcan tu trabajo es algo bonito. Pero que te ensalcen o endiosen como persona es una falacia. Aquí cada quien es protagonista de su vida y cada quien es importante en su vida y cada quien tiene que vivir su propia peli. Eso es lo importante de vivir y considerar a la gente como es, somos todos iguales, nadie porque tenga más dinero es más que nadie. Para mí es esa la base, entonces me siento incómoda cuando me miran un poco en vertical... ¡A mí, en horizontal, por favor!

-¿Ya habías estado en Argentina?

-No había estado nunca acá, me habían avisado desde el País Vasco, las amigas, que me iba a encantar, y que además era como la meca del teatro. Y, es verdad, es súper verde, no pensé que fuera así... Las ciudades grandes agobian mucho, el Río de la Plata lleva un poco de aire. Igual, vivir aquí imagino que será otra cosa. Pero, la Reserva Ecológica es muy bonita, Tigre, el Delta, es otro mundo. He estado trabajando en Madrid y es tan seco, tan contaminado, hay tanto atasco y embotellamiento que te ahoga.

Itziar Ituño se maravilló con las zonas verdes de Buenos Aires, con el teatro off y con el cine independiente argentino Alejandro Guyot - LA NACION

-¿Hace cuánto llegaste?

-Llevo casi 3 semanas acá, se me ha pasado volando. Estamos más o menos en el Ecuador de la filmación y llegué una semana antes para los ensayos y eso. Terminaremos la filmación sobre el 10 de enero. En los tiempitos que me quedan, entre el rodaje, recorro un poco. Estuve en La Boca, en San Telmo. Ahí voy poquito a poco descubriendo los rincones que tienen mucho encanto.

-¿Qué viste en teatro?

-He visto dos obras, la primera que vi es La vida extraordinaria, en Timbre 4. Es una obra que te golpea el alma, te sacude... Se la recomiendo a todo el mundo. Después vi Pequeña Pamela, una propuesta interesante que mezcla lo mitológico con lo moderno.

-Todo del under...

-Es lo que me interesa a mí. Este domingo voy a ver El partidito. Las propuestas independientes me parece que son más libres y toman más riesgos, me veo más ahí. El teatro comercial no me interesa tanto.

Después de La casa de papel, Ituño volverá a trabajar con Netflix en Intimidad, una nueva serie española

-Después de La casa de papel es difícil imaginarte ahí...

-Sí, pero para mí las grandes producciones no son las que tienen más dinero. Hay grandes historias que pueden tener un presupuesto muy chiquito y que no dejan de ser grandes y que el ingenio y la manera de contarlas las hace gigantes. Si estuve en La casa de papel fue porque antes estuve en un proyecto vasco que se llama Loreak, que es una película de poquito presupuesto, que de pronto le dio un vuelco a mi vida. Fue a los Goya, la mandaron a los Oscar. Una película hecha en euskera, que es mi lengua, y de pronto gracias a esta película termino en La casa de papel. Me ofrecen el casting, pero no me conocían hasta ese entonces, yo había trabajado solamente en mi tierra, en el País Vasco, y eso es lo que te abre las puertas al mundo en realidad. La casa de papel lo hace a nivel internacional.

-¡Pasaste de Euskadi al mundo!

-Es así, aparte con un proyecto en euskera que es lo que más ilusión me hace, trabajar en mi lengua minimizada, de pueblo originario europeo... Mi sensibilidad va por ahí, por los pueblos originarios que están en riesgo de desaparecer. Tengo mucha empatía porque soy de uno. Entonces es lo que me ablanda ahí mi corazón y me hermana.

-Antes de La casa de papel, fuiste parte de la televisión vasca por casi 15 años...

-Estuve como 13 años en Groenkale, en euskera. Me permitía, como rodábamos a la mañana, hacer teatro. Hay muchos actores que han hecho mucho cine y tele y que no han pasado por el teatro, creo que les falta una parte grande del aprendizaje de lo que es este oficio, Para mí es mi base, empecé en el teatro, después fui a la tele, que quizá es el que menos ilusión me hace. Para mí el teatro y el cine son wow.

La actriz vasca se quedará en el país hasta enero de 2023, filmando la película Pensamiento lateral Alejandro Guyot - LA NACION

-¿Qué me podés contar de Pensamiento lateral?

-Se hizo una rueda de prensa. No fue mucha gente, me dijeron que nos iban a encontrar acá, pero fue una pena porque estaba todo el elenco: Alberto Amman, Mauricio Paniagua, César Bordón... Es de cine independiente argentino. Quiero apoyarlo, porque se desviven por sacar una película adelante, con todo lo que cuesta, y además los guiones son... Toman muchísimos más riesgos, no se quedan solo en lo comercial. Me parece que me hayan invitado a formar parte de una película de cine independiente made in Argentina es el mejor regalo que me podían hacer. He visto mucho cine argentino y me gusta muchísimo.

-¿Qué películas te gustaron?

-El secreto de tus ojos, Relatos Salvajes... La odisea de los giles, en Netflix, y ahí voy siguiendo un poco también lo que aparezca de Latinoamérica. Trato de verlo todo porque trae un aire distinto.

-Veía que los papeles que te interesan y mismo canciones en las que participás, como “No es no”, tienen una impronta feminista...

-Sí. ¡Es que soy feminista! Necesitamos un cambio urgente. Necesitamos darnos la mano entre todas y cambiar la mier... de sistema que nos trata como gente de segunda. Somos más de la mitad del mundo. No hay derecho. Me gusta este despertar que estamos teniendo, nos estamos hermanando porque hasta ahora nos han enseñado a ser casi competencia unas de otras, en el divide y vencerás; y ahora de pronto hay un despertar de hermanamiento, de sororidad en el que yo me veo y esa es mi lucha también.