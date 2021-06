The Flight Attendant: divertido thriller con una brillante Kaley Cuoco al mando

The Flight Attendant (Estados Unidos/2020). Creada por: Steve Yockey, basada en la novela de Chris Bohjalian. Elenco: Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Zosia Mamet, Rosie Perez, T. R. Knight, Michelle Gomez, Griffin Matthews. Disponible en: HBO Max. Nuestra opini贸n: muy buena.

Cuando Kaley Cuoco ley贸 The Flight Attendant, la novela de Chris Bohjalian editada en 2018, supo que ten铆a que poner en marcha una adaptaci贸n, y en ese proceso la actriz termin贸 oficiando de productora ejecutiva de la serie de Steve Yockey (quien tambi茅n coescribi贸 la mayor铆a de los episodios), cruza de thriller y comedia negra que llega este martes completa a HBO Max, en el d铆a del desembarco de la flamante plataforma de streaming a la Argentina. Cuoco no se equivoc贸 al poner el ojo en la adictiva historia de Bohjalian, y afortunadamente su transpolaci贸n a la pantalla chica no tuvo un solo paso en falso.

La actriz interpreta a Cassie Bowden, una azafata que r谩pidamente se nos presenta como una antihero铆na con la que es imposible no empatizar, una joven que toma una mala decisi贸n tras otra, toma alcohol dentro y fuera del 谩mbito laboral, es narcisista al punto de da帽ar el v铆nculo con su hermano y sus sobrinas, y apenas tiene tiempo para su mejor amiga Annie (Zosia Mamet, en un gran rol secundario). Sin embargo, la extraordinaria interpretaci贸n que brinda Cuoco logra que estemos siempre de su lado, disfrutando de algunos de sus traspi茅s, pero al mismo tiempo esperando que consiga sobreponerse a patrones que se volver谩n perjudiciales.

La exThe Big Bang Theory demuestra todo lo que en aquella sitcom encorsetada no pudo: manejar los diferentes tonos que le demanda Cassie, desde un dramatismo que llega a medida que su pasado se va reconstruyendo hasta la adrenalina de su cotidianidad donde el sarcasmo es su caballito de batalla. En Cuoco reca铆a casi toda la responsabilidad de que The Flight Attendant funcione y es en gran medida por ella que esto termina sucediendo. La actriz fue nominada este a帽o al Globo de Oro y al SAG, premio del Sindicato de Actores, y es la favorita para llevarse el Emmy el 19 de septiembre.

Trailer de The Flight Attendant - Fuente: HBO Max

Los primeros dos episodios de la serie fueron dirigidos por Susanna Fogel (ganadora del premio DGA del Sindicato de Directores por su trabajo en el primer cap铆tulo, 鈥淓n caso de emergencia鈥, y quien ya hab铆a transitado un g茅nero similar con el film Mi ex es un esp铆a) y establecen el tono de los seis restantes. The Flight Attendant es una producci贸n de un montaje extraordinario, que avanza de manera fren茅tica, y que no tiene tiempo para la sobreexplicaci贸n. Su objetivo, emulando al de su protagonista, es moverse sin mirar atr谩s. El punto de partida de la ficci贸n es el v铆nculo que establece la azafata en un vuelo con uno de sus pasajeros, Alex Sokolov (Michiel Huisman), con quien pasa una noche en Bangkok y a quien encuentra muerto a su lado en la cama de un hotel, sin poder recordar qu茅 sucedi贸.

Lejos de actuar de manera racional y llamar a la polic铆a, Cassie decide regresar a los Estados Unidos, donde r谩pidamente es contactada por el FBI, quien no tarda en considerarla como la principal sospechosa del asesinato. Como el tal贸n de Aquiles de la protagonista es el alcohol (y la subsiguiente p茅rdida del conocimiento), no le ser谩 f谩cil demostrar que no estuvo implicada en el hecho ya que apenas se le presentan algunos flashbacks de las horas que pas贸 con ese hombre, otro enigma en s铆 mismo. Como consecuencia, para probar su inocencia intentar谩 desandar el camino y descubrir qui茅n era verdaderamente ese pasajero con quien dialoga como si estuviera vivo, como si lo necesitara para sentirse un poco menos sola.

The Flight Attendant consta de 8 episodios y ya tiene una segunda temporada confirmada HBO Max

El recorrido de Cassie -no exento de sorpresas y revelaciones como todo thriller/whodunit que se precie de tal- se volver谩 peligroso, por lo cual recibe ayuda de Annie y de una de sus colegas, Megan (Rosie Perez, cuya subtrama es el 煤nico punto d茅bil de la serie), al no poder dar un paso sin complicar a煤n m谩s el panorama. Eventualmente, The Flight Attendant da un giro esperable: su protagonista no querr谩 averiguar qui茅n mat贸 a Alex para limpiar su nombre sino para demostrarse a s铆 misma que no es un caso perdido, y que su vida tiene un prop贸sito, que puede ser una persona en quien confiar. Yockey sabe c贸mo mantener el equilibrio entre la reconstrucci贸n del pasado de Cassie (signado por traumas familiares abordados con sutileza porque no estamos ante una ficci贸n ceremoniosa), y la reconstrucci贸n de esa noche en Bangkok, dos narrativas con distintos tonos; y lo hace demostrando, con cierto toque pulp, que hasta el misterio m谩s complejo puede llegar a ser resuelto por la figura menos pensada, y con los medios m谩s rudimentarios.

Rosie Perez y Griffin Matthews junto a Cuoco en la comedia negra de Steve Yockey HBO Max

The Flight Attendant (que ya fue renovada para una segunda temporada) no es m谩s que un espejo de ese gran personaje que es Cassie: divertida, intensa, superficial a simple vista, pero insondable al fin y al cabo.

D贸nde verla. La primera temporada de The Flight Attendant ya se encuentra disponible en HBO Max y DirecTV Go.