La canasta del streaming: las plataformas que tenés que tener (y cuánto te van a costar)

El arribo de HBO Max a la región, a partir del martes 29, y el debut de Star+, en agosto, se suman a la nutrida oferta de contenidos disponibles en nuestro país; precios, fortalezas y sus mejores propuestas

Si bien el panorama de los servicios de streaming se encaminaba a reproducir al que enfrentaba el usuario de la TV paga hace una década (aquella máxima de “quinientos canales y nada para ver”), la pandemia aceleró los tiempos, convertiendo a las suscripciones en un salvavidas familiar para enfrentar meses de cuarentena estricta y prolongados apagones de cines, teatros y conciertos que, al menos en la región, podrían llegar a funcionar de modo intermitente al menos hasta el año próximo. Convertidas las pantallas en casi el único acceso al entretenimiento, muchos hogares decidieron en este último año “cortar el cordón” que los unía al cable e invertir al menos parte de ese dinero en múltiples suscripciones on demand pensadas a la medida de los intereses de cada uno de los integrantes de la familia. Ya no es sólo Netflix, aunque la plataforma es sinónimo de una forma ya establecida de ver contenido audiovisual que, sin embargo, dista de ser la única opción disponible para los espectadores argentinos.

Dado que los intereses de cada uno de los integrantes de ese grupo familiar –propulsados por la segmentación infinita en nichos de fanáticos en redes sociales y el cada vez más difundido uso del celular como primera pantalla “individual”– suelen entrar en curso de colisión más pronto que tarde, la industria del entretenimiento se rearma y se transforma para para competir por su atención ¿Cómo? Con más contenidos: las proyecciones de la Consumer Technology Association aseguran que las plataformas invertirán este año 112.000 millones de dólares, un 11 por ciento más que en 2020 y un ¡31 por ciento! sobre lo gastado en 2019, el último año de business as usual en Hollywood antes de que el coronavirus detuviera la gran línea de ensamblaje de la ficción. Los “faltantes” de las estanterías interminables de las plataformas de streaming provocados por las restricciones sanitarias fueron cubiertos en parte en estos meses por producciones europeas y asiáticas, afectadas durante menos tiempo por un parate que duró casi un año. Pero solo en parte.

Si bien el resquebrajamiento de la monolítica oferta anglohablante es un regalo para las audiencias, que han tenido en estos meses la posibilidad de descubrir títulos de procedencia más diversa (incluyendo la argentina), la voracidad resultante de la rotación de estrenos y la lentitud con la que Estados Unidos e Inglaterra reanudan su producción mirando directamente a 2022 comienza a hacer sonar las alarmas a mediano plazo. La respuesta seguramente se verá en una nueva marea de fusiones y adquisiciones, tendiente a consolidar posiciones en el mercado, escalar producción y unificar en una misma compañía la realización y distribución de contenidos con alcance global. Solo en los seis primeros meses de este año se sucedieron la compra de los estudios MGM por parte de Amazon (que sin embargo deja afuera el catálogo de clásicos que hicieron a la major un símbolo del cine) y la unión de WarnerMedia con Discovery. No serán las últimas noticias que tendremos en este frente.

A continuación, un panorama de las ofertas centrales disponibles en nuestro país, que incluyen el debut de HBO Max este 29 de junio y el arribo, el 31 de agosto, de Star+, con series y películas para adultos (entre ellas Santa Evita, la adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez protagonizada por Natalia Oreiro) y la gran vedette de los deportes de Disney.

Regé Jean Page y Phoebe Dynevor en la primera temporada de Bridgerton, la serie de Shonda Rhimes que es un suceso global de Netflix Netflix

Netflix

Abono mensual: 279 pesos (básico: una pantalla, definición estándar); 459 pesos (estándar: dos pantallas, en HD) y 669 pesos (premium: cuatro pantallas, en HD/UHD). Una semana de prueba gratis.

El amo y señor del streaming nació en los Estados Unidos en 1997 como un videoclub gestionado por correo ante la disconformidad de su creador Reed Hastings, al ser penalizado por no devolver a tiempo un VHS a la difunta cadena Blockbuster. Eso explica que cada detalle en esta plataforma tenga un diseño orientado al consumidor, que suma innovaciones todos los años, de las más útiles a las más polémicas, como la posibilidad de ver títulos a distintas velocidades o que su famoso algoritmo nos elija, “al azar” qué ver a continuación.

Es testimonio del atractivo de su catálogo (5318 títulos al cierre de esta edición: 3479 películas y 1839 series en la Argentina, según el arqueo del sitio especializado Unogs, apenas 500 menos que en los Estados Unidos) que aún hoy con la proliferación de ofertas on demand para gran parte del público, la pregunta del público interesado es siempre “¿está en Netflix?”. La plataforma está orientada fuertemente a las series, aunque las producciones cinematográficas han crecido en presupuesto y ambición en los últimos años, siendo protagonista de las últimas tres entregas de los Oscar con films como Roma, El irlandés, El juicio de los 7 de Chicago y Mank.

Las producciones propias en materia de TV –que comenzaron con House of Cards en 2013– incluyen la multipremiada The Crown así como Stranger Things, Bridgerton, Elite, Lupin y Cobra Kai, se combinan con las adquisiciones (con títulos de BBC, AMC y Sony, entre otros, así como un catálogo muy atractivo para seguidores del K-drama y el scandinoir). Tanto en documentales –con énfasis en el true crime–como en especiales de standup (con varios hits que expandieron los límites del género, de Nannette de Hannah Gadsby a Inside de Bo Burnham), el crecimiento de su librería ha sido notable incluso para el ritmo frenético que le impone la industria a su patrón oro. En julio se anuncia la segunda temporada de Sky Rojo, una de las crecientes producciones españolas en las que se ha apoyado la plataforma desde el éxito global de La casa de papel, con Lali Espósito; la reaparición de una ficción fundamental para la TV argentina como Okupas (2000), con Rodrigo de la Serna y la última temporada de Atypical. El punto flojo de la plataforma reside en los clásicos, tanto cinematográficos como televisivos.

Tom Hiddleston (aquí junto a Owen Wilson) recupera a su Loki, antagonista de Los Vengadores, en clave de comedia para la serie original de Disney+, una de las apuestas fuertes de Marvel para la temporada Disney+

Disney+

Abono mensual: 385 pesos (el abono anual, con descuento, es de 3850 pesos)

Desde su debut en noviembre último, la plataforma ha probado que dos de sus armas más poderosas en el cine tienen también mucho para brindar en materia televisiva: si el fenómeno de 2020 fue la serie del universo Star Wars The Mandalorian, el segundo año de la pandemia parece pertenecerle a Marvel, que encadenó tres propuestas centradas en héroes y villanos de Los Vengadores con logrados resultados, WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany; Loki, con Tom Hiddleston, Falcon y el Soldado del Invierno, con Sebastian Stan y Anthony Mackie y cerca de quince proyectos más ambientados en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel que comenzarán a llegar a partir del cuarto trimestre a la pantalla. A diferencia del resto de las plataformas (con la excepción de Apple TV+), sus estrenos televisivos se suben semanalmente, proponiendo un modelo de consumo más cercano a la TV tradicional, con apuestas que incluyen realities de canto y baile, ficciones familiares (como los estrenos Socios y sabuesos y La misteriosa sociedad Benedict) y una creciente cantidad de títulos producidos en la región.

En materia de cine, el nutrido catálogo de los estudios Disney, Lucasfilm y Marvel (al que se suman los Muppets y los documentales de National Geographic, otra de las marcas exclusivas de este VOD) tiene una excelente navegabilidad y provee la tranquilidad de que los más pequeños de la casa puedan surfearla sin sorpresas. En estos meses de cuarentena crecieron los estrenos en la plataforma, ya sea con la marca de los estudios del Ratón (Mulán) como la de Pixar (Luca y Soul). Con la imposibilidad de abrir los cines en muchas regiones del mundo, Disney+ ofrece estrenos simultáneos con las salas, como Cruella y la inminente Viuda Negra, pagando un monto adicional a la suscripción. Una novedad que, de probar ser rentable y si las restricciones sanitarias se prolongan, puede replicarse en otras plataformas locales.

Héroes y villanos intercambian lugares en The Boys, una de las ficciones más exitosas de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Abono mensual: 319 pesos más impuestos (ofrece una semana de prueba gratis)

Amazon es un relativo recién llegado a la pelea global del streaming. Disponible desde diciembre de 2016 en 200 países, Amazon Prime Video no pretende ganar premios de diseño por su interfase, aunque es útil su herramienta X-Ray, que cruza información con la base de datos de IMDB –también propiedad de la compañía de Jeff Bezos– para conocer más sobre los actores y autores del título elegido al ser activado.

Es en materia de series donde Amazon se ha hecho fuerte, sumando a grandes autores de la pantalla chica como Amy Sherman Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel) y Phoebe Waller Bridge (Fleabag) y Barry Jenkins (The Underground Railroad). En 2014, Transparent, la serie centrada en una matriarca transgénero y su familia, la puso en el mapa de la TV. La serie distópica de superhéroes The Boys parece encaminada a consolidarse como su gran éxito actual, al menos hasta el demorado estreno de la serie sobre El señor de los anillos. La fantasía y la ciencia ficción son dos especialidades de su catálogo: a Good Omens, The Expanse y Carnival Row, tres producciones originales, se suman un gran número de títulos de animación y de series japonesas (su apartado Bollywood es también muy atendible para los fanáticos). Las enormes diferencias de catálogo cinematográfico con su contraparte en los Estados Unidos son el punto más flaco de la plataforma, que parece estar compensando con sustanciales adquisiciones de películas y series argentinas y latinoamericanas, en línea con sus producciones originales como El presidente.

Amazon Prime Video también es hogar de series clásicas como Los expedientes X; Buffy, la cazavampiros, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Dr. House, Modern Family y Downton Abbey y el ubicuo This is Us. Otra de las apuestas fuerte de Amazon Prime Video es al deporte, especialmente el automovilismo y el fútbol. En la oferta se destacan realities dedicados a la Fórmula 1, el exitoso ciclo fierrero The Grand Tour y su franquicia Todo o nada, que retrató el día a día de equipos como Manchester City, Tottenham Hotspur y la selección brasileña. La bioserie Maradona: sueño bendito es a priori la más grande apuesta para el mercado argentino y regional, que llegaría a la plataforma en algún momento de este año.

Su catálogo cinematográfico, sin llegar a la altura del disponible en los Estados Unidos, depara interesantes sorpresas sobre todo en materia de producciones originales como el thriller Sin remordimientos, con Michael B. Jordan; La asistente, centrada en el caso Weinstein, con Julia Garner; el drama romántico El refugio, con Carrie Coon y Jude Law, y Estados Unidos vs. Billie Holiday, por el que Andra Day recibió una nominación al Oscar 2021. La reciente adquisición de los estudios MGM apunta a reforzar sus franquicias reconocibles con la saga Rocky y especialmente, la de James Bond.

Friends: The Reunion es uno de los contenidos más esperados de HBO Max, cuyo desembarco en el país el martes 29 traerá también dentro de su catálogo las diez temporadas de la popular serie Captura de pantalla

HBOMax

Abono mensual: 529 pesos (plan estándar, con acceso para tres usuarios en simultáneo, cinco perfiles personalizados y algunos títulos en 4K), 359 pesos (plan móvil, optimizado para esos dipositivos y para un usuario individual). Las suscripciones por tres o doce meses ofrecen descuentos de hasta el 30 por ciento. Tiene un período de prueba gratuita de siete días y una “zona de degustación” con contenidos sin cargo. Los abonados a HBO a través de sistemas de cable o satélite y a la plataforma HBO Go (que será discontinuada) accederán a este nuevo servicio sin costo adicional.

Aún sinónimo de “programación de prestigio” en todo el mundo, HBO es el centro de esta plataforma que está disponible a partir del 29 de este mes en nuestro país y el resto de América latina. En su biblioteca se encuentran clásicos que sentaron las bases de la nueva era dorada de la televisión, como Los Soprano, Six Feet Under, The Wire y Sex and the City (que ofrecerá una miniserie regreso con tres de sus protagonistas originales, And Just Like That...) junto con la que es –más allá de su vilipendiado final– la “serie más grande del mundo”, Game of Thrones, que volverá con un spinoff, House of the Dragon, en 2022. La “librería” de clásicos televisivos que estará disponible para los abonados se extiende a las joyas de Warner TV, como Friends (cuyas diez temporadas y el especial de reunión están disponibles desde el minuto cero), y una serie fundamental que hace años no puede verse en el país de forma legal: ER. Exitosos títulos del pasado cercano como The Big Bang Theory, así como el reboot de Gossip Girl y producciones originales pensadas para el servicio, como The Flight Attendant, una comedia de suspenso protagonizada por Kaley Cuoco; Raised by Wolves, ciencia ficción con la firma de Ridley Scott y 30 monedas, el proyecto que marca el regreso al terror religioso de Alex de la Iglesia –también se destaca desde España la biografía pop Veneno, sobre Cristina Ortiz–, además de un nutrido grupo de ficciones y realities regionales se suman para darle peso específico a la propuesta.

Por el lado cinematográfico, HBO Max cuenta con el peso específico de los films de WB, que llegarán a los suscriptores 35 días después de su estreno en salas de cine, ventana reducida a su mínima expresión cuyo lapso ya comenzó a correr en el caso de En el barrio, la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda. Para el futuro cercano se espera la adaptación de Denis Villeneuve del clásico de ciencia ficción Duna, de Frank Herbert, con Timotheé Chalamet, Rebecca Ferguson y Jason Momoa; Mortal Kombat, actualmente en cartel, y la reinvención de El escuadrón suicida de James Gunn y Judas y el Mesías negro, película nominada al Oscar este año que no llegó a pasar por cines. El poderío de DC tendrá su espacio en la plataforma, ya sea con sus series (Batwoman, Doom Patrol, Superman & Lois, Supergirl y el resto del Arrowverse) como con sus películas, como Mujer Maravilla: 1984 y el ya célebre SnyderCut de La liga de la justicia.

Los clásicos y modernos de su librería también son un argumento significativo en favor de la suscripción: además del catálogo de los clásicos de MGM adquirido en épocas de Ted Turner, como Cantando bajo la lluvia, El mago de Oz y Lo que el viento se llevó, se suman los de los propios estudios Warner, en los que brilla, siempre intocable, Casablanca, pero también una gran cantidad de dramas y policiales, así como las sagas de El señor de los anillos, Matrix y Harry Potter. Para toda la familia, HBO Max ofrece los contenidos de Cartoon Network, los programas inolvidables de Hanna-Barbera y Looney Tunes.

Jason Sudeikis como Ted Lasso, el entrenador optimista de un equipo de la Premier League en la serie original de Apple TV+, uno de los éxitos de la pandemia Apple Tv

Apple TV+

Abono mensual: 4,99 dólares (al adquirir un dispositivo Apple se obtiene un año bonificado de suscripción)

La gran apuesta del gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, no es desarrollar un gigantesco catálogo como el de Netflix sino adueñarse de “los fierros”: la arquitectura tecnológica a través de la cual vemos y abonamos todos nuestros contenidos por suscripción. Así, Apple TV+ permite suscribirse a distintas plataformas individualmente (StarzPlay, Paramount+, MGM, Acorn y el infantil Noggin, con una semana de prueba gratis), alquilar o comprar películas de estreno reciente y también acceder a las series y películas originales de la plataforma. Entre estas últimas se destacan la “ganadora de la pandemia”, la entrañable Ted Lasso, sobre un entrenador de fútbol americano que aterriza en un equipo de la Premier League británica y procede a encantar a todos con su optimismo y dulzura, con Jason Sudeikis; la excelente Dickinson, con Hailee Steinfeld como la poetisa norteamericana; La historia de Lisey, con Julianne Moore encabezando una adaptación del propio Stephen King de su novela, y The Morning Show, comedia dramática con toques de #MeToo centrada en un magazine matutino, con un elenco multiestelar encabezada por Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell que en septiembre llegará con su segunda temporada.

Masculino-Femenino, de Jean Luc Godard, uno de los nuevos títulos disponibles en el catálogo de Qubit.tv

Qubit.tv

Abono mensual: 499 pesos

La plataforma creada por el argentino Mariano Primavera en 2012 busca ofrecer un catálogo cinematográfico de “autor”, con énfasis en la reconstrucción en cinematografías poco transitadas por el resto de las plataformas, sobre todo la francesa, alemana, rusa y japonesa, reconstruyendo una suerte de cánon a partir del arribo del cine sonoro, sin descuidar algunas superproducciones hollywoodenses o joyas indie recientes, clásicos familiares como La historia sin fin (devuelto a la memoria por Stranger Things) y El globo rojo, de Albert Lamorisse, y por supuesto, los grandes autores, el eje de su plataforma. Entre las recientes adiciones al catálogo están cuatro clásicos de Jean-Pierre Melville (Un joven honorable, El último suspiro, El ejército de las sombras y El círculo rojo), otros tres de Jean-Luc Godard (Masculino-femenino, Week-end, Dos o tres cosas que sé de ella) y el arribo de la muy añorada filmografía de John Cassavetes, con Faces, Minnie y Moskowitz, Shadows, Una mujer bajo influencia y The Killing of a Chinese Bookie. Además: Buster Keaton, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Claude Chabrol: una verdadera maratón con infinitas posibilidades para quienes quieran descubrir a los artistas que definieron el primer siglo del cine. A prueba de ese lamento eterno de que “ya no se hacen películas como las de antes” y ante la desaparición de aquellos polos de formación de espectadores como el circuito de cineclubes y con la sala Lugones, el Rojas y el Cultural San Martín sin actividad por la pandemia, Qubit se abre paso por “prepotencia de talento” en su oferta.

La oferta –exclusivamente de películas, debe reiterarse– está dividida por géneros, similares a los que servían para buscar títulos en las estanterías en el videoclub (western, bélico, romance, o suspenso) pero también en categorías de actualidad que parten del calendario cinéfilo local, como “ganadoras del Oscar” o “festival de cine ruso”. También puede buscarse por novedades, tendencias y recomendaciones, así como por actor, director y temática. Como la interfase gráfica es muy básica, es necesario atender a las recomendaciones de la plataforma o, en caso contrario, saber certeramente qué (o a quién) se está buscando (ofrece la posibilidad de crear una lista de films para ver después). Es muy útil para ello la selección realizada junto con la Universidad del Cine (FUC), una suerte de kit básico para el cinéfilo en construcción, que incluye películas imprescindibles como Los 400 golpes, El ángel exterminador, El gabinete del doctor Caligari, Rashomon y El hombre de la cámara, entre otros. También tienen segmentos en video donde distintos críticos locales hacen sus recomendaciones.

La tía Lydia (Ann Dowd) y June (Elisabeth Moss) en The Handmaid's Tale, la distopía basada en la novela de Margaret Atwood que lleva cuatro temporadas en el aire, uno de los platos fuertes de la programación de Paramount+ Sophie Giraud - Hulu

Paramount +

Abono mensual: 299 pesos

Uno de los recién llegados al mundo del streaming, esta plataforma reúne varias marcas reconocibles para el espectador local (Showtime, Paramount, MTV, Comedy Central, Nickelodeon), aunque lo exiguo de los títulos ofrecidos hasta el momento, entre adquisiciones y originales hace pensar que la plataforma solo con el tiempo terminará por cumplir su promesa de reunir a los contenidos estrella del estudio de la montaña dentro de su suscripción. Uno de ellos es sin dudas es Star Trek, cuyo universo creado por Gene Roddenberry está repartido hasta el momento entre Netflix (Discovery) y Amazon Prime Video (Picard). Sin embargo, las otras series restantes en producción, la animada Lower Decks y Strange New Worlds, llegarán a Paramount en septiembre. Otro de los tanques de la plataforma es The Handmaid’s Tale, que tiene por delante un spinoff confirmado en Los testamentos y más temporadas de la distopía feminista protagonizada por Elisabeth Moss; un clásico como las dos temporadas originales de Twin Peaks, de David Lynch y las de The Good Wife, así como Killing Eve, la comedia negra creada por Phoebe Waller-Bridge; el regreso de iCarly, el notable drama familiar Yellowstone, encabezado por Kevin Costner y una nutrida programación regional, que incluye la serie Los enviados, de Juan José Campanella y los nuevos programas de Susana Giménez y la dupla Marley-Mirko (Paramount, como Telefe, son parte de la familia ViacomCBS, que también incluye el streaming gratuito Pluto TV). Hacia el futuro se anuncia una nueva temporada de la exitosa sitcom Frasier (con el regreso de Kelsey Grammer) y en la adaptación a formato serie de algunos de los films más exitosos de los estudios, como Atracción fatal, Love Story, Asesinos S.A. y Faena a la italiana. Forman parte también de la plataforma varios éxitos de taquilla recientes del estudio, como La guerra de los mundos de Steven Spielberg; La caída del halcón negro, de Ridley Scott; Un lugar en silencio, La llegada y Blade Runner 2046, ambas de Denis Villeneuve.

Normal People, la aclamada miniserie británica sobre el romance de dos jóvenes irlandeses, es parte del catálogo de StarzPlay, que tiene su fuerte en las ficciones adultas StarzPlay

StarzPlay

Abono mensual: 2,49 dólares

En esta plataforma, que tiene una incipiente producción original pero notables adquisiciones que suelen apelar al paladar negro de los seriéfilos (sobre todo en materia británica y producción norteamericana para adultos, como P-Valley, The Girlfriend Experience y Mr. Mercedes), se destacan las varias ficciones adaptadas de las novelas históricas de Philippa Gregory como The Spanish Princess; las múltiples encarnaciones de Power Book, la flamante Blindspotting, y las multipremiadas Normal People, Castle Rock, Vida, High Fidelity y The Great. Hay también un buen catálogo de series ya concluidas para descubrir, como Mad Men, The Night Manager, Luther y Penny Dreadful. Entre los proyectos anunciados para los próximos meses están una versión de la novela epistolar Relaciones peligrosas, con foco en la juventud de Valmont y la marquesa de Merteuil, con Alice Englert, Leslie Manville y Carice van Houten, y Heels, un drama ambientado en el mundo de la lucha libre protagonizado por Stephen Amell (Arrow) y Alexander Ludwig (Vikings). Si bien su fuerte es la TV, también tiene un sólido catálogo hollywoodense de éxitos de taquilla.

Akelarre, nuevo film de Pablo Agüero, reciente ganador de cinco premios Goya, está disponible en Cine.Ar david herranz

Y si queda tiempo y ganas para descubrir...

En la infinita virtualidad, también hay otras posibilidades que no son de nicho sino de procedencia. El más amplio de ellos es Cine.ar Play, que ofrece un catálogo de películas y series nacionales de las últimas décadas. Respaldado por el Incaa, el catálogo incluye todos los géneros y temáticas imaginables, desde los grandes autores hasta títulos infantiles. La inmensa mayoría de los contenidos son gratuitos; sólo se abona 90 pesos para alquilar los títulos más recientes de la solapa Estrenos, como Akelarre, Inmortal o La noche más larga.

Para el cinéfilo empedernido que busca actualidad cinematográfica también está MUBI, que se ofrece como “una cuidada selección de las mejores películas”, ofrece “cine de culto, clásico, independiente y galardonado” con copias remasterizadas, estrenos del circuito de arte (este mes apuesta a la galardonada First Cow, de Kelly Reichard, de la que también se verán sus tres películas previas, así como a sendas retrospectivas de Kiarostami y el Festival de Cannes) y una cuidada presentación de cada obra seleccionada, que incluye ensayos y reseñas de sus artistas. Ofrece una semana de prueba gratuita –la plataforma renueva su catálogo cada mes– y luego la suscripción cuesta 999 pesos por tres meses o 2699 pesos por año.

También hay opciones aún más específicas: Crunchyroll Premium para los fanáticos del animé (99 pesos por mes); AcornTV, para los devotos del misterio y la TV británica, australiana, canadiense y neozelandesa (199 pesos mensuales y 1990 pesos anuales); Europa +, con programación del Viejo Continente en todas las temáticas (249 pesos por mes) y Viki Rakuten, dedicado al universo siempre en expansión de las ficciones coreanas en particular y asiáticas en general.