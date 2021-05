HBO Max: la nueva plataforma de streaming llega a Argentina el 29 de junio y dio a conocer sus planes

Finalmente, el 29 de junio será el día que otro de los jugadores principales de la guerra del streaming comience su marcha en la Argentina. Ese día, poco más de un año después de su lanzamiento en los Estados Unidos, HBO Max hará su debut en Latinoamérica decidido a transformarse en el más serio competidor para Netflix y Disney+.

Con la primera plataforma, HBO Max comparte la intención de llegar a la mayor cantidad de público posible sin distinción de edades y con la segunda, la larga historia que tanto Disney como Warner (propietaria del nuevo servicio) tienen en la creación de contenidos para todo el mundo. Así, con producciones nuevas, un excepcional catálogo de series de HBO, clásicos del cine y una novedosa ventana de exhibición de sus películas estreno, HBO Max intentará compensar su demorado desembarco en la Argentina con una propuesta de contenido variada y de calidad, y unos precios accesibles para la región.

Trailer de Duna - Fuente: YouTube

Así, según se anunció esta mañana, la plataforma contará con dos planes, Estándar y Móvil, con un costo de 529 y 359 pesos por mes, respectivamente. Con la primera opción se podrá tener hasta tres usuarios en simultáneo, descargas de contenido, video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles; mientras que la segunda está pensada para quienes consuman el contenido solo a través de celulares y tabletas. Además de incluir un periodo de prueba de siete días, la nueva plataforma también tendrá habilitado algunos capítulos de series sin costo para quienes quieran “degustar” el servicio. También ofrecerá descuentos de hasta el 30 por ciento para aquellos que contraten el servicio por al menos tres meses a un año, y acuerdos con otros proveedores de TV paga para que los suscriptores reciban descuentos y promociones. Los clientes de HBO Go podrán acceder a la plataforma con esa suscripción anterior.

LeBron James en la nueva Space Jam

En cuanto al estreno de películas, a partir del cierre de salas en todo el mundo debido a la pandemia, la exhibición de cine está atravesando unos cambios globales que aparentemente llegaron para quedarse. Así, HBO Max ofrecerá las películas de WarnerBros., sin costo adicional, 35 días después de su estreno en las salas de cine en América Latina. Entre esos films ya fueron anunciados el musical En el barrio, Space Jam: Una nueva era, la segunda entrega de El escuadrón suicida, Duna y la oscarizada Judas y el mesías negro. A las novedades cinematográficas hay que sumarle, por supuesto la extensa biblioteca de contenido clásico de los estudios Warner con la que cuenta la plataforma que forma parte del conglomerado que incluye a las producciones clásicas de Hollywood como Casablanca, Cantando bajo la lluvia y El mago de Oz, entre muchísimas otras que habrá que buscar y redescubrir cuando está disponible la plataforma.

The Flight Attendant HBO Max

Con el especial Friends: The Reunion (que se verá mañana en los Estados Unidos), como nave nodriza, las series serán uno de los pilares más importantes de la nueva plataforma. Así, entre sus contenidos originales figura la premiada The Flight Attendant, producida y protagonizada por Kaley Cuoco, el drama juvenil Genera+ion; la historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott Raised By Wolves, y reality shows y documentales como Selena + Chef, con Selena Gomez. Además la plataforma será el hogar de la nueva temporada de Sex and The City, And Just Like That y de la nueva versión de Gossip Girl. Más allá de las novedades, uno de los puntos más frentes más fuertes que aportará HBO Max a la nueva batalla del streaming serán sus producciones de HBO como Game of Thrones, Los Soprano y The Wire, por nombrar a algunos de sus programas históricos, además de éxitos actuales como Succession y la esperada House of the Dragon.

30 monedas HBO Max

Según anunció Tomás Yankelevich, CCO (gerente general de contenido) de WarnerMedia para Latinoamérica, la plataforma realizará más de cien nuevas producciones en la región que incluirán series producidas en la Argentina como la ficción juvenil Días de gallos y Bilardo, el doctor del fútbol, serie documental de cuatro episodios sobre la vida del legendario director técnico. Más allá de las producciones de la región que incluirán ficciones y documentales de Brasil y México, HBO Max también ofrecerá contenido de otras partes del mundo como las celebradas Veneno y 30 monedas, la serie de terror del director Alex de la Iglesia, de España y el drama israelí Valley Of Tears, entre muchas otras.

Con el objetivo de incluir a todo el público, la plataforma también le sacará provecho al contenido infantil con el que cuenta en su catálogo como las animaciones de Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network, que apartará nuevos clásicos como Hora de aventura, Los jóvenes titanes y Ben 10, entre muchos otros programas pensados para los más chicos.