El 2 de mayo de 2023, el Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos dijo basta y paró Hollywood . Los guionistas comenzaron una batalla para exigir una mejora de condiciones y acotar el empuje de la inteligencia artificial y la huelga, convocada hace ya cinco meses, frenó la producción de un sinfín de películas, series y programas de televisión. Una protesta que ha generado un clima de inestabilidad para miles de personas que viven del sector y se encuentran en una situación económica complicada. Porque detrás de cada cara visible de la industria se encuentran muchos guionistas, la inmensa mayoría de ellos, que ni son ricos ni famosos . Es por ello que en torno a este paro han surgido numerosas formas de sufragarlo, como las generosas donaciones de celebridades como George y Amal Clooney, Jennifer Lopez y Ben Affleck, y Ryan Reynolds y Blake Lively, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman o Julia Roberts, entre muchos otros, y que supondrían, al menos, 12 millones de dólares. Aunque, quizás, hasta la fecha, ninguna fórmula ha sido tan ingeniosa y llamativa como la de The Union Solidarity Coalition.

Fundada durante este verano por un grupo de guionistas y directores de Hollywood, The Union Solidarity Coalition es una organización para apoyar económicamente la huelga , y uno de los modos de hacerlo es con una subasta en eBay que está siendo todo un éxito, tanto a nivel de recaudación como de repercusión en redes sociales. No es para menos, ya que algunas de las ofertas son, cuanto menos, curiosas: la creadora de la serie Girls, Lena Dunham, se ofrece a pintar un mural en tu casa (siempre y cuando vivas en Nueva York, Los Ángeles o Londres), que por ahora la puja alcanza los 5100 dólares. Natasha Lyonne, actriz y guionista conocida por su participación en series como Orange is the New Black o Muñera rusa, se ofrece resolver junto al ganador el crucigrama de los miércoles de The New York Times, y ya hay alguien dispuesto a pagar por eso 6100 dólares, aunque tendrá que ser vía Zoom y en tan solo 15 minutos. Adam Scott, actor de Parks and recreations o Big Little Lies, ofrece pasear a tu perro durante una hora, siempre y cuando vivas en Los Ángeles (esta puja va por los 2500 dólares). John Lithgow, emblemático actor de cine y de televisión por sus participaciones en films como La fuerza del cariño o la serie Dexter, pintará un retrato de tu perro (alguien ya ha pujado por 4450 dólares). O la actriz Busy Philipps está dispuesta a darte un curso de alfarería en Nueva York (3500 dólares, por el momento).

Por supuesto, dentro de la subasta también hay lotes que harán las delicias de muchos fanáticos. Por ahora, 5300 dólares es lo que pagará alguien para hacer una videollamada con el elenco al completo de la serie New Girl y la puja está en 1325 dólares para hacerlo con el de Bones. También se puede pujar por uno de los delantales originales de la serie El Oso, firmado por su protagonista, el actor Jeremy Allen White, el chico de moda de Hollywood. O algunos pósters de Harley Quinn firmados por la actriz Kaley Cuoco Y hay encuentros virtuales con celebridades como Nicole Kidman, Maggie Gyllenhaal, Rachel Bloom o Sarah Silverman . La subasta online está abierta hasta el próximo viernes, 22 de septiembre.

Zooey Deschanel y sus compañeros de elenco en New Girl FOX

“Esta organización tiene dos misiones”, explica a The Hollywood Reporter la escritora, guionista y productora Susanna Fogel, una de las fundadoras de la Union Solidarity Coalition. “La primera es la recaudación de fondos para ayudar directamente a aquellos que están sufriendo y, la segunda, son los eventos para seguir generando ese sentimiento familiar que experimentamos en el set cuando trabajamos juntos. Esta subasta es un resumen de ambos: es una forma de recaudar dinero, pero también es una manera de demostrar que nos cuidamos unos a otros. Nuestro plan es continuar con este tipo de actividades de divulgación y recaudación de fondos. Cuanto más podamos unirnos, mejor”. Esta no es la primera acción que llevan a cabo desde la organización, ya el pasado julio organizaron una noche solidaria en la que recaudaron 315.000 dólares.

La subasta pronto ha acaparado la atención en las redes sociales, donde muchos usuarios han generado memes al respecto . La usuaria @DuganAmanda compartía en X (antes Twitter) la falsa subasta que te permitía barnizar un mueble con el director de cine David Lynch. Otros usuarios bromeaban sobre la posibilidad de pagar 10.000 para que actriz Toni Colette te gritase ininterrumpidamente durante una cena o que Danny DeVito se convirtiese legalmente en tu padre por poco más de 2000 dólares. No tardaron en aparecer ideas cada vez más grotescas, divertidas y descabelladas, como la posibilidad de fumar un paquete de cigarrillos en cadena con las gemelas Olsen o la de darle una cachetada a Chris Rock.

“No esperábamos esto”, explicó Susanna Fogel al citado medio estadounidense sobre la viralidad de esta subasta, “es salvaje y muy divertido. Nunca se puede predecir qué se volverá viral, pero ver los memes que se han generado es infinitamente entretenido y muy alentador. Con suerte, eso se traducirá en dinero recaudado, pero también nos dará una buena dosis de diversión”.