The Thing About Pam: la escalofriante historia de la mujer que asesinó a su mejor amiga y engañó a toda una comunidad

En la pequeña ciudad de Troy, Missouri, Pam Hupp era un ejemplo a seguir para quien se cruzara en su camino: atenta, solidaria, siempre con una actitud positiva ante la vida, madre de dos hijos, empresaria, excelente esposa, parecía impoluta. Cuando sus vecinos la veían pasar, no dudaban en pedirle ayuda o en aceptarla en todas las ocasiones en las que ella se las ofrecía. Así era Pam, una mujer altruista que estaba al servicio de terceros. Pero había otra realidad, aquella que se escondía puertas adentro de su casa, donde maltrataba a una de sus hijas y tejía planes criminales a espaldas de su familia, no precisamente para protegerlos sino para quedarse ella con todos los beneficios.

Pam era una ávida lectora de novelas policiales y miraba el programa de actualidad Dateline de manera compulsiva, para deslizar siempre la misma observación: “¿Los asesinos no entienden que no deben llevarse un ‘trofeo’ luego de matar? ¿Por qué se incriminan de esa forma?”, se preguntaba la mujer, que ponía Post-its en esos libros para sacar ideas para sus propios crímenes, sin que su marido ni sus hijos notaran nada extraño. A fin de cuentas, ella era una persona más de tantas en estar interesada en el género true crime. Eso no tenía nada de sospechoso.. hasta que su mejor amiga es asesinada y la situación da un vuelco.

The Thing About Pam, la miniserie de Jenny Klein producida y protagonizada por Renée Zellweger, pone el foco, en seis episodios marcados por el humor negro, en el asesinato de Betsy Faria, una habitante de Troy que luchaba contra el cáncer y que, en 2011, fue encontrada sin vida en su casa con más de 50 puñaladas en el cuello. ¿La última persona que la vio con vida? Su gran amiga y confidente Pam. La ficción que tiene a la gandora del Oscar en el rol de Hupp, elige el camino de la comedia para mostrar el cúmulo de situaciones absurdas que se suscitaron tras la muerte de Faria, una mujer amable, madre de dos hijas, que mantenía una relación volátil con su pareja, Russ, y quien un día toma una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida.

Pam Hupp, de amiga a posible asesina

La relación entre Hupp y Faria era bastante prototípica. La primera se había vuelto muy cercana a la segunda por esa familaridad que conlleva vivir en una ciudad chica donde todos se conocen, o al menos creen conocerse. Su vínculo se afianzó en 2010 cuando Pam, quien trabajaba remodelando casas, se enteró que Faria tenía cáncer y empezó a acompañarla a todas las sesiones de quimioterapia. En esos duros momentos, la amistad se vuelve tan fuerte que Betsy comienza a creer que Hupp es la mujer indicada para manejar su dinero en caso de no poder ganarle la batalla a la enfermedad.

La ingenua Faria no confiaba en que su marido pudiera administrar adecuadamente los bienes, lo cual podía atentar contra el porvenir sus hijas. “Cuando se enfermó, se empezó a preocupar muchísimo por ellas, las veía como dos adolescentes que gastaban dinero sin propósito, y también temía que su marido hiciera lo mismo”, le contó a la revista St. Louis Magazine el padre de Betsy, Ken Meyer.

Cinco días antes de su asesinato, Faria firma unos documentos mediante los que le cede a Pam Hupp el monto total de su seguro de vida, de 150.000 dólares, y su amiga le promete que los pondrá en un fideicomiso hasta que sus hijas sean mayores de edad. De esta forma, Betsy, a sus 32 años, comienza a sentirse más tranquila respecto al futuro de las jóvenes, sin jamás sospechar que esa mujer podría ser la responsable de la tragedia que viviría al poco tiempo.

Un llamado al 911 que despertó sospechas

Si bien es Hupp la última persona en ver con vida a Betsy el 27 de diciembre, cuando la deja en la puerta de su casa -o al menos eso argumentó-, fue el llamado al 911 de Russ Faria el que hizo que las sospechas de la fiscal Leah Askey viren hacia su dirección. El hombre, al ver a su esposa ensangrentada en el piso, llama inmediatamente y dice, a los gritos, que Betsy se había suicidado (su esposo lo pensó como posibilidad luego de verla en un estado depresivo por su enfermedad). Sin embargo, los forenses dictaminaron que las heridas de la mujer no eran compatibles con las de un suicidio y Russ fue llamado a declarar.

Aunque el hombre tenía una coartada -había estado con cinco amigos esa misma noche a la hora del asesinato-, el testimonio de Pam Hupp -quien lo trató de violento, sin evidencia alguna más supuestos relatos de Betsy- y la necesidad de la fiscal por cerrar su primer gran caso crearon una tormenta perfecta y la causa contra Russ fue elevada a juicio, el peor escenario posible.

Muy tranquilo por tener una coartada sólida y por la falta de evidencia en su contra, Russ y su abogado Joel Schwartz (interpretado en la serie por un hilarante Josh Duhamel) creyeron que si presentaban un caso en contra de Pam Hupp, le jueza iba a permitir que la mujer también sea considerada sospechosa. Ambos subestimaron el poder de persuasión de esa buena vecina, adorada por su comunidad, quien conocía a todos los integrantes del jurado, quienes no veían más allá de su imagen afable, y mucho menos la creían capaz de asesinar a Betsy.

The Thing About Pam retrata de manera mordaz ese juicio que parece hasta inverosímil, en el que Russ es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su pareja. Askey obtuvo su gran triunfo y Hupp siguió con su vida sin que la muerte de su amiga la manchara.

Un segundo asesinato y el error que condenó a Hupp

La ciudad de Troy había podido hacer el duelo por la muerte de la querida Betsy una vez que Russ fue condenado, pero el avispero volvió a ser sacudido en 2013 cuando Shirley Mae Neumann, la madre de Pam Hupp, murió en el hogar en el que se encontraba tras caer del balcón en circunstancias sospechosas. Las conexiones no tardaron en trazarse. Hupp recibía nuevamente un beneficio económico tras esa muerte: medio millón de dólares. Las alarmas empezaron a sonar y una productora del programa Dateline viajó hasta Missouri para realizar entrevistas y preguntarse quién era realmente Pamela Hupp, el material que eventualmente utilizó la miniserie para su gestación.

La situación de la mujer se complicó aún más cuando gastó todo el dinero destinado a las hijas de Betsy y fue demandada por las jóvenes al cumplir la mayoría de edad. Ganó el caso ya que el documento firmado por su amiga no había sido lo suficientemente preciso en las instrucciones. Ese “triunfo”, paradójicamente, le jugó en contra cuando los habitantes de Troy vieron cómo las hijas de Faria acumulaban deudas mientras Pam vivía de manera ostentosa. Así, fue excluida de diversas actividades, lo cual la condujo a elaborar un plan maestro para disipar sospechas sobre su rol en la muerte de Betsy. En nuevo juicio realizado en 2015, Russ fue liberado por falta de pruebas y así nacía la posibilidad de que, en busca del verdadero asesino, otro fiscal la implicara.

Pam, con esa sonrisa amigable con la que había conquistado a sus amigos, tomó su auto en agosto de 2016 y empezó a conducir hasta encontrar a una persona a la que pudiera engañar para que entre en su casa e intentara robarle diciendo que había sido enviada por Russ. Una tarde vio a un hombre llamado Louis Gumpenberger, se hizo pasar por productora de Dateline, y le ofreció mil dólares con la excusa de que necesitaban a alguien para grabar unos sonidos para el programa. Al darle el dinero, se guardó un billete de cien sin que el hombre lo notara y lo condujo hasta su casa, donde fingió haber sido asaltada por él y lo mató a sangre fría, alegando que lo hizo en defensa propia.

Ese billete que se guardó, sumado a una vasta cantidad de inconsistencias en su relato de víctima, hicieron caer a esa mujer que criticaba los errores de otros asesinos y terminó siendo arrestada por también quedarse con un “trofeo”. En 2019 se declaró culpable del asesinato de Gumpenberger, y en julio de 2021 también fue condenada por el asesinato de su amiga Betsy Faria, además de ser la principal sospechosa de la muerte de su madre.

"Cuando escuché el podcast de Deadline se me cayó la mandíbula al piso, y eso es lo que genera esta historia: realmente no podés creer que todo eso haya sucedido" Renée Zellweger

“Todo por un poco de dinero”, decía la jefa de policía Marge Gunderson en una memorable escena de Fargo, la obra maestra de los hermanos Coen que The Thing About Pam adopta como influencia, junto a Yo soy Tonya y el imaginario de su realizador, Craig Gillespie.

“Cuando escuché el podcast de Deadline se me cayó la mandíbula al piso, y eso es lo que genera esta historia: realmente no podés creer que todo eso haya sucedido, cómo fue escalando lo absurdo de este caso, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer este proyecto”, le contó Zellweger a Entertainment Weekly sobre esta miniserie que ratifica el concepto de “pueblo chico, infierno grande” y lo difícil que resulta no ser engañado por las apariencias en un mundo en el que nadie está exento de vivir regido por el qué dirán.