The Umbrella Academy: un informe revela un “ambiente tóxico” en el set y cuestionables comentarios sobre su protagonista, Elliot Page

Los creadores de algunas de las ficciones más exitosas dejaron las sombras, pero no siempre por buenos motivos. Varias estrellas de Buffy, la cazavampiros y Liga de la Justicia denunciaron a Joss Whedon, en 2021, por acoso laboral y generar un clima irrespirable en los sets tanto de la recordada serie como de la película que reunió a los principales héroes de DC. Ahora, algo parecido ocurre con el showrunner de The Umbrella Academy, Steve Blackman, luego de que la revista Rolling Stone diera a conocer las denuncias de 12 exguionistas y miembros de la producción.

Después de que se diera a conocer el informe, Blackman emitió un comunicado a través de su representante en las que minimizó las acusaciones. “Durante seis años y cuatro temporadas supervisando a miles de miembros del equipo, actores y escritores, Steve Blackman llevó a The Umbrella Academy a convertirse en una serie querida con fanáticos devotos, historias fascinantes y un equipo dedicado que lo hizo posible”, expresa el texto. Y continúa diciendo: “ Estas acusaciones de un puñado de empleados descontentos son completamente falsas y escandalosas, y de ninguna manera reflejan el ambiente de trabajo colaborativo, respetuoso y exitoso que el Sr. Blackman ha cultivado ”.

The Umbrella Academy, una de las series más exitosas de Netflix Netflix

El informe de Rolling Stone contiene una denuncia de Recursos Humanos presentada en enero de 2023, en la que se afirma que el showrunner cuenta con un “ largo historial de comportamiento tóxico, de acoso, manipulación y venganzas ”. La denuncia presenta al menos cinco casos en los que Blackman supuestamente tomó represalias contra los guionistas y miembros del equipo del programa, incluido su ex co-showrunner Jesse McKeown, quien no dudó en brindar su testimonio. “Siempre pensé: ‘Okey, fue una clara represalia, pero él nunca me haría eso a mí’. Pero es algo que no solo me pasó a mí, sino a mucha gente más”, afirmó.

Otro de los casos presentados tiene como protagonista a un dúo de escritoras que fue despedido después de que una de ellas dio a luz y tomó licencia por maternidad; una situación similar a la que la actriz Charisma Carpenter, de Buffy, la cazavampiros y Angel, acusa a Whedon. Refiriéndose concretamente a este asunto, el portavoz del realizador afirmó que la decisión de no extender su contrato se basó “únicamente en el desempeño y el presupuesto”. Sin embargo, otro escritor de esa temporada afirmó que Blackman le comunicó que “ las despidió porque una estaba embarazada y no se lo dijo ”.

El extenso informe reveló, también, que dos miembros del equipo de guionistas y una actriz de la serie mantuvieron una conversación privada en la que todos expresaron sus frustraciones con Blackman respecto a la historia del personaje de la intérprete. Cuando esos comentarios llegaron a oídos de Blackman, les habría exigido que les diera detalles de lo que dijeron. Uno de los involucrados se negó a hacerlo y no fue invitado a participar de la siguiente temporada. “Está acabado”, habría anticipado el showrunner por mensaje de texto a otro miembro del equipo.

Blackman (de gorra), junto a parte del elenco de la tercera temporada de The Umbrella Academy Prensa Netflix

También salieron a la luz mensajes de texto y de WhatsApp en los que Blackman cuestionaba la insistencia de Elliot Page en que su personaje realizara su transición de mujer a hombre. Su pedido tenía un claro motivo: él mismo estaba atravesando ese proceso y había cuestiones estéticas y también personales en juego .

Si bien el mismo actor agradeció públicamente la decisión de Blackman de acceder a ese pedido, según los mensajes que fueron dados a conocer por la revista, la postura del showrunner puertas adentro parece no haber sido tan empática. “ Elliot quiere salir del armario como trans en el programa. Como Ivan. Oh, dios mío. Mátenme ahora ”, se lee en uno de esos mensajes. Aunque en su descargo, aseguró luego que aquellos comentarios se referían a “su nivel de estrés relacionado con esta y otras responsabilidades de gestionar un programa y un equipo grande”, a muchos de los que trabajaron con él, esa justificación no logró convencerlos.

Elliot Page (Viktor Hargreeves), en la tercera temporada de la serie

Es que la mayoría de los que brindaron testimonio ante la revista, aseguraron que era muy común escuchar a Blackman hacer comentarios transfóbicos, homofóbicos y misóginos en el trabajo. De hecho, una investigación interna realizada por Universal Content Productions, la productora detrás de The Umbrella Academy, también asegura que “es más que probable que hiciera comentarios inapropiados y poco profesionales” sobre los empleados y “usara un lenguaje grosero o despectivo” .

No son pocos los que sostienen que tanto la empresa productora como Netflix dejaron que las cosas escalaran hasta este punto porque no querían poner en riesgo el éxito de la serie. The Umbrella Academy fue la tercera serie más vista en aquella plataforma en 2019, el año de su debut y en 2020, Blackman firmó un acuerdo de desarrollo de 50 millones de dólares con el servicio de streaming.

Sin embargo, según trascendió este miércoles, el gigante del streaming habría tomado nota sobre la repercusión del informe contra Blackman y habría frenado hasta nuevo aviso el desarrollo de la adaptación de del videojuego Horizon Zero Dawn, que lo tenía como showrunner y máximo responsable. La cuarta temporada de The Umbrella Academy, en tanto, estrenará en agosto.

