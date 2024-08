En fotos: del espectacular día de playa de Kate Moss y su hija al especial vestido que lució Blake Lively

Blake Lively sorprendió a todos con el look que eligió para la premier mundial de It Ends with Us que se realizó en Nueva York. La actriz de 36 años se paseó por la alfombra roja con un vestido vintage de Versace, que Britney Spears usó en 2002. "Es el vestido de Britney", le dijo una entusiasmada Blake a la revista People. "Debería estar en el Smithsonian o el Met. Pero lo pagué yo, y ¡me siento muy afortunada!", completó

CINDY ORD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA