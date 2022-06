The Umbrella Academy: cómo el personaje de Elliot Page refleja su transición en la tercera temporada de la serie

Cuando el líder de My Chemical Romance, Gerard Way, escribió la novela gráfica The Umbrella Academy, lo hizo porque necesitaba sentirse parte de algo, aunque ese “algo” fuese un mundo que él mismo había creado. “Cuando era adolescente estaba aislado de todo”, le contó el músico y escritor a LA NACION en 2019, en la presentación en la Comic Con de San Pablo de la serie de Netflix que este miércoles estrena su tercera temporada.

“Eso me motivó a escribir la historia, y después, al formar la banda y convivir con ella, me empecé a sentir parte de una familia disfuncional, como lo son muchas bandas en realidad, y eso me sirvió de inspiración para lo que estaba queriendo contar ”. De esa fusión nació el cómic de Dark Horse ilustrado por Gabriel Bá y adaptado por Steve Blackman, showrunner de la serie que empieza, precisamente, con la (anómala) construcción de una familia.

The Umbrella Academy nos mostraba cómo, a fines de los 80, 43 niños nacían inesperadamente, sin que sus madres hubiesen advertido señales de embarazo. Un pequeño grupo es adoptado por el empresario Reginald Hargreeves (Colm Feore), quien crea la academia Umbrella para mejorar las habilidades especiales de esos pequeños. Cuando se anuncia que el patriarca perdió la vida, los individuos se reúnen de adultos (y con todas sus diferencias) para investigar los motivos de la muerte. En medio de ese duelo, utilizan sus poderes para salvar el mundo.

Cuando a Elliot Page le ofrecieron el rol de Vanya Hargreeves, esa violinista que parecía extremadamente débil al lado de sus hermanos, el actor conectó con ese aislamiento sobre el que se inspiró Way. “ Lo que me atrajo fue algo que no había visto antes, y son estos chicos que son forzados a estar en situaciones extremadamente peligrosas, chicos que fueron explotados, convertidos en merchandising, en cómics, lo cual les hizo sentir que era divertido y genial. Estos personajes emprenden un viaje para tratar de sanarse. Pienso que mucha gente se puede relacionar con eso de varias maneras”, le expresó Page a este medio un año antes de contarle al mundo que es una persona trans.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans”, escribió en su cuenta de Instagram en diciembre de 2020. “Mis pronombres ahora son él o elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar acá. De haber llegado a este momento de mi vida”, amplió. “Me siento sumamente contento y agradecido por la gente increíble que me apoyó en este camino, no puedo ni comenzar a expresar lo increíble que se siente, finalmente, amar mi identidad lo suficiente como para poder mostrarme tal cual soy”.

Por muchos años, el actor debió esconder su verdadera identidad en una industria impadiosa que lo sumió en una depresión profunda de la que le costó mucho salir. En una reciente entrevista con la publicación Esquire, Page explicó lo complejo que le resultó navegar el éxito que significó La joven vida de Juno (el film de Jason Reitman por el que recibió una nominación al Oscar en 2008). “Cuando la película se convirtió en un fenómeno, para mí fue un momento bisagra que casi termina con mi vida”, se sinceró Page.

Para la premiere del largometraje en el Festival de Cine de Toronto, lo obligaron a usar un vestido cuando él había sugerido ponerse un traje. “Me acuerdo de episodios puntuales en los que me decían cómo me tenía que vestir, me llevaban a comprar vestidos a pesar de que yo no quería, y así salía en todas las fotos, y eso está mal, no debería normalizarse”, manifestó, y contó que ahora mucha gente se le acerca para disculparse por acciones del pasado.

Viktor Hargreeves, el corazón de la serie

La tercera temporada de The Umbrella Academy no solo constituye un momento clave para Page porque fue el primer rodaje que llevó a cabo luego de su transición de género sino también porque su historia de vida fue incorporada orgánicamente a la ficción. En medio de viajes en el tiempo y una familia antagónica que amenaza al grupo, Viktor está atravesando su propio proceso y el modo en el que se lo aborda en la serie es conmovedor.

En el segundo episodio, el joven se separa por un tiempo de sus hermanos y se pone a caminar. El cartel de una peluquería lo invita a entrar. Se sienta en la silla y sabe que es momento. Le cortan el pelo y Viktor, por primera vez desde que lo conocemos, esboza una amplia sonrisa que sintetiza todo, que está ligada indefectiblemente a la paz que sintió Page.

“ Lo que aprendí al hacer mi transición es algo que no puedo explicar, es una felicidad enorme. Sé que luzco diferente para los demás, pero para mí recién estoy empezando a verme cómo soy. El gran regalo es el poder estar en el presente, el poder salir con mis amigos y no sentir que quiero escapar de mi propio cuerpo, el no sentir la ansiedad y los nervios. Cuando digo que jamás pensé sentirme como me siento ahora, lo digo con todas las fibras de mi ser”, remarcó en diálogo con Esquire.

En sintonía con todo lo que debió atravesar Page, en The Umbrella Academy vemos a un Viktor más seguro, ya no a esa persona que no podía alzar su voz, esa persona a la que le mintieron por años, esa persona que creía no tener en quién confiar. En ese aspecto, las charlas que entabla con Allison (Emmy Raver-Lampman, excelente una vez más) son muy emotivas. Su hermana no solo le asegura que ella siempre va a quererlo, sino que también le da el espacio para que Viktor aluda a su proceso a su tiempo, a su manera, sin presiones. “Siempre odié los espejos”, le dice a Allison mientras se mira en una vidriera. “¿Y ahora qué ves?”, le pregunta su hermana. “A mí”. Blackman y su equipo de guionistas saben que menos es más y, por lo tanto, cuando Viktor habla con el resto de sus hermanos, solo necesita reafirmar su identidad de género, decir su nombre en voz alta y esperar ser aceptado, como efectivamente sucede.

“Creo que la familia es la que vos armás, porque interpretamos a siete hermanos que no son hermanos de sangre, que fueron adoptados, y que buscan la manera de amarse , respetarse, preocuparse por el otro, y encontrar una dinámica familiar complicada, pero fuerte”, expresaba Raver-Lampman en diálogo con LA NACION, y esa arista narrativa es aún más vital en esta vuelta.

Al mismo tiempo, la serie recuerda al personaje de Sissy Cooper (Marin Ireland), el interés romántico del personaje de Page en la segunda temporada. “Ni siquiera te das cuenta de que estás en una caja hasta que alguien aparece y te hace salir, y ella abrió algo en mí, hizo que ya no quiera esconderme”, explica Viktor en una secuencia donde lo íntimo se destaca en una ficción que se desarrolla de manera bombástica. Cuando se trata del personaje de Page, en cambio, hay otra búsqueda. El actor le añade una capa más a un rol de por sí interesante y lo convierte en el corazón de la serie en este gran regreso a la plataforma de streaming.

“Amo hacer The Umbrella Academy”, contó Page en la entrevista con Esquire, una de las pocas que ha dado desde su transición. “Aprendí cuán especial se siente interpretar a un personaje por tanto tiempo, cómo se evoluciona con una familia de personajes, porque todos pasamos por muchas cosas. Me gusta ver el crecimiento de todos, los momentos que se les da a cada uno, estoy disfrutando de este gran viaje”.