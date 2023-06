TUDUM 2023: lo último de Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Zack Znyder y las adaptaciones live action de Avatar y One Piece

escuchar

Con las presencias de los actores Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Jamie Dornan y el director Zack Snyder, se celebró en San Pablo, Brasil, una nueva edición de TUDUM, el evento global con el que Netflix presenta anuncios, avances y fechas de estreno de sus grandes apuestas para sus próximos meses.

El evento comenzó a las 17.30 y se extendió por poco más de dos horas y media, con una trasmisión en vivo desde el canal de YouTube de la plataforma para todo el mundo. En la última parte del evento, por ejemplo, se presentó un pantallazo de la serie de live action de Avatar, The Last Airbender. “Lo que más quiero que vean son los efectos de las tomas en las que dominamos el aire. No puedo esperar a que la serie esté completa. Mi capítulo favorito fue el 5, porque nuestros personajes pasan por muchísimas situaciones”, reveló Kiwentiio (Katara).

Ian Ousley, el actor que le dará vida a Sokka, a su vez señaló: “ Fue casi un año de producción y tenemos tantos recuerdos... Uno de mis favoritos fue cuando nos cortaron el cabello para transformarnos en nuestros personajes ”.

“Este es un universo tan querido... Solo quería cumplir con las mis propias expectativas y las de todos los fanáticos de la historia. En gran parte el viaje de Zuko es en compañía de su tío Iroh y por eso pasé casi todos los días con Paul Sun-Hyung, que se convirtió en un verdadero tío para mí y me llenó de consejos”, indicó Dallas Liu, que representa al príncipe Zuko.

El último en hablar fue el más pequeño del elenco, Gordon Cormier (Aang): “ La serie va a traer de vuelta a la vida todo lo que amamos de la historia. Espero que atraiga a los fans y también sume nuevos. Para mí fue muy emocionante porque soy un admirador de Avatar ”, expresó sobre la esperada adaptación de la serie animada que llegará a la plataforma en 2024.

Luego fue el momento de presentar otra de las grandes apuestas de la plataforma: Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder. “ He trabajado en esta historia durante muchísimo tiempo. La trama se basa en un grupo de granjeros de un extremo de la galaxia que se ve amenazado y debe decidir entre luchar o rendirse ”, reveló el director de films como 300, El hombre de acero y Liga de la Justicia.

El elenco de Rebel Moon está encabezado por Charlie Hunnan, Sofia Boutella, Jena Malone, Antony Hopkins, Michael Huisman, Dijimon Hounsou, Ed Skrein, Cary Elwes, Corey Stoll y Bae Doona.

Otra de las grandes sorpresas fue el anuncio de la adaptación live action del animé One Piece, y los fanáticos presentes en San Pablo pudieron disfrutar de la presentación del elenco, compuesto por Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp), y de imágenes inéditas de la producción. El primer avance se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Luego, Arnold Schwarzenegger presentó, sobre el escenario, su nueva serie Fubar. “Los fans me venían pidiendo durante años que sea parte de otra comedia de acción y realmente no puedo estar más feliz de haber hecho esta serie. Son ocho capítulos llenos de risas, de patadas en el trasero, de persecuciones, pero también de escenas entre los miembros de una familia con la que el público se puede sentir identificado ”, explicó.

Y agregó: “Estar en el set se sintió como estar en casa... Nada de esto lo podría haber hecho solo; tuve a mi lado un elenco profesional y divertido. Desarrollamos una química única. Por eso les agradezco a mis compañeros, y a Netflix por creer en nosotros”.

Gal Gadot, Jamie Dornan y Alia Bhatt presentaron en persona otra de las grandes apuestas de la plataforma en materia de películas: Heart of Stone. El film dirigido por Tom Harper cuenta la historia de la agente de inteligencia de una oscura corporación dedicada a mantener la paz mundial que tiene la misión de impedir, junto a un grupo de colegas, que una hacker robe su arma más valiosa y peligrosa.

