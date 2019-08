Viola Davis interpretará a Michelle Obama en una serie sobre las primeras damas

Viola Davis se pondrá en la piel de Michelle Obama

Viola Davis ya está lista para desembarcar en la Casa Blanca. Según se pudo saber en el día de hoy, la actriz interpretará a Michelle Obama en First Ladies, una nueva serie antológica sobre las primeras damas de Estados Unidos.

El drama, que en su primera temporada también se enfocará en Eleanor Roosevelt y Betty Ford, se encuentra actualmente en desarrollo y a la espera de que su guionista, el novelista Aaron Cooley, presente los tres primeros guiones. Davis no solo se pondrá en la piel de la emblemática mujer, sino que también se encargará de producir la serie.

"Orgullosa de hacer foco en estas valientes y extraordinarias mujeres", escribió la protagonista de How to Get Away with Murder en su cuenta de Instagram, al compartir la noticia con sus seguidores.

Las historias se centrarán en la vida personal de cada una de estas damas y en cómo se manejaron en el universo político que las rodeaba. A pesar de que la noticia ya salió a la luz, aún resta definir quienes serán las actrices que se pondrán en la piel de Roosevelt y Ford.

La fecha de estreno todavía no está pautada, sin embargo se calcula que saldrá al aire recién en 2020.