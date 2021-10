Walker, Texas Ranger, una serie que casi no llega a la pantalla y por qué Chuck Norris decidió no seguir

Walker, Texas Ranger forma parte de ese top ten de las series más exitosas de la década del 90. Con grandes dosis de acción y artes marciales, esta historia -que cuenta con una fuerte influencia del western- atrapó a los televidentes durante ocho temporadas, convirtiéndose en un programa de culto hasta el día de hoy.

El invencible Chuck Norris fue el encargado de ponerse en la piel de Cordell Walker, un sheriff de la ciudad de Dallas que impartía justicia y atrapaba a los malvados gracias a sus habilidades en karate y la ayuda de un equipo que lo respaldaba en todas sus andanzas. “Cuando me llegó este proyecto me gustó la idea de interpretar una historia basada en la cultura del western. Tenía la acción que yo quería, el humor que yo quería por lo que era una combinación perfecta de cosas que podían hacerla funcionar”, expresó el actor sobre el rol que lo hizo triunfar en la TV.

Hoy, a 28 años de su estreno, la posibilidad de una remake ya es un hecho. El 21 de enero pasado esta mítica historia volvió a la pantalla aunque con algunos cambios. En esta oportunidad, el encargado de calzarse el sombrero y pasear por el polvoriento paisaje de Texas es Jared Padalecki, el actor que brilló durante quince temporadas en la serie Supernatural. Al parecer, la nueva apuesta es todo un éxito ya que se acaba de confirmar una segunda temporada.

El principio de todo

A principios de los ‘90, la productora Cannon (creadora de varios clásicos cinematográficos) decidió probar suerte en el negocio televisivo para lo cual convocó a uno de los referentes del cine de acción de la época: el experto en artes marciales Chuck Norris. La idea era simple: basarse en el personaje de una película del año 1983 Lone Wolf McQuade y desarrollar una serie de películas televisivas.

Sin embargo, algunos problemas financieros torcieron los planes de la productora, que terminó en bancarrota. Ante esta situación, Norris decidió seguir adelante con el proyecto y, tras cambiarle el nombre para evitar problemas legales, contactó a dos pesos pesados de la industria como Albert S.Ruddy y Leslie Greif para que se encargaran de la producción. Con ellos al mando (con el tiempo se sumaron también Christopher Canaan y Paul Haggis), el camino siguió su curso tradicional: buscar a los guionistas y la cadena ideal para emitir esta nueva historia.

Al ver los primeros bocetos, la cadena CBS se entusiasmó con la idea y dio luz verde para realizar tres películas. Debido al gran éxito y repercusión, los creadores vieron que había mucho más potencial por explotar y decidieron adaptar la historia al formato de serie, algo que superó ampliamente el éxito de los films anteriores ya que se emitió desde 1993 hasta 2001 ininterrumpidamente.

“Era duro el rodaje, pero si disfrutás de lo que hacés, si estás logrando un programa exitoso hace que tu trabajo tenga más valor. Yo no veía a Walker como una serie de TV, la veía como una pequeña película semanal. Nuestros ratings eran muy altos porque la gente veía los capítulos una y otra vez. Walker es una historia que podés volver a ver las veces que quieras como el resto de mis películas”, reflexionó Norris en una entrevista en 2015.

Es que, sin dudas, esta trama con guiños a la cultura western era sumamente tentadora: Cordell Walker, un exmarino en la guerra de Vietnam, se suma a las filas de los Ranger de Texas (la policía del estado de Texas) para combatir los delitos de la ciudad de Dallas y defender los buenos valores, la ley y la justicia. “Creo que lo que lo hace especial a este policía es que por un lado es un chico muy rudo y difícil, pero a su vez tiene un costado suave y tierno”, confesó el actor feliz con la repercusión de su personaje.

Junto a su compañero Jimmy Trivette (Clarence Gilyard), una exestrella del fútbol americano cuya carrera acaba por una prematura lesión, intentará resolver los casos de manera expeditiva y a puro instinto, recurriendo a sus habilidades en artes marciales para detener a los criminales. Para compensar las técnicas del protagonista y de Gilyard -que no usaba dobles de riesgo en sus acrobacias- el resto de sus compañeros suelen hacer uso de tecnología y métodos más modernos para persuadir a los agresores.

Pero no todo son patadas voladoras, tiros o explosiones en esta ficción. Como en todas estas historias, la presencia de una figura femenina -esa que conquistará al protagonista a lo largo de los capítulos- no puede faltar y, en este caso, está a cargo de Sheree J. Wilson. Fue el propio Norris quien eligió a esta actriz para ponerse en la piel de la ayudante del fiscal Alex Cahill, con la que Walker colaborará profesionalmente y hacia la que sentirá una fuerte atracción. Esta dupla tuvo tanta aceptación entre los televidentes que termina casándose en la octava temporada y como broche de oro tiene una hija en el último capítulo.

“A Sheree la conocía de haber compartido otra película. Cuando en el casting se presentó ella y otra actriz me preguntaron cuál me gustaba más y yo la elegí a ella porque ya habíamos trabajado juntos”, reveló Norris, quien no solo se involucró en la elección del elenco. “Me involucré en la parte actoral y también en los guiones, la producción y el casting, tenía responsabilidad en todos los aspectos del show”, recordó orgulloso.

Walker, Texas Ranger le abrió a Norris las puertas de la televisión, donde cautivó a nuevas generaciones IMDB - Archivo

El equipo se completa con C.D Parker (Noble Willingham), el primer mentor y supervisor de Walker en los Rangers que al retirarse se transforma en su mayor consejero. Su restaurante se convierte en un refugio para los policías que, después de cada caso y entre copas, celebran la captura de los villanos. En la sexta temporada, y con la intención de agregar más pimienta a las calles de Dallas, se amplió el elenco incorporando a actores juveniles como Judson Mills y Nia Peeples. Mientras que el agente Francis Gage era experto en combate, Sydney Cooke usaba disfraces y todo su encanto para atraer a los criminales más peligrosos.

Entre los principales enemigos de la serie, hay tres personajes recurrentes con los que es imposible empatizar por culpa de los guionistas. Emil Lavocat, un ladrón profesional, Victor LaRue, un criminal con una clara obsesión hacia Alex y Walker y Caleb Hooks, un traficante de armas que intenta deshacerse del protagonista por haber matado a su hermano.

Si bien esta serie fue fuertemente criticada por su machismo y sus escenas violentas, esto no logró opacar el éxito en números de audiencia. La adrenalina que ofrecía cada episodio durante 45 minutos trataba de equilibrarlo con temas como la amistad, la ayuda mutua y la lucha contra las drogas. Bajo el lema “Un hombre que está mal nunca puede oponerse a un hombre que tiene razón”, esta ficción se encargó de poner mucho énfasis entre “el bien y el mal”, la importancia de la honestidad, los valores y la constante búsqueda de justicia.

Nuevos aires

Chuck Norris junto a su esposa, Gena O’Kelley Instagram

Al entrar en su octava entrega, CBS anunció sus planes para renovar la serie por dos temporadas más, pero Chuck Norris se negó a continuar debido al embarazo de su esposa Gena O’Kelley. Además el actor -que por aquel entonces tenía 61 años- consideraba que el recorrido de su personaje ya estaba acabado. “El mayor desafío fue la parte física por la cantidad de horas de rodaje. La única vez que hacia actividad física era en mis escenas de lucha, ya no tenía el tiempo de entrenar todos los días como lo hacía antes”, advirtió el ganador del Campeonato profesional mundial de peso medio de karate.

Finalmente, el 19 de mayo de 2001 llegó el final. Un capítulo que tuvo de todo y estuvo a la altura de los otros 203 que convirtieron a esta historia en un éxito de los ‘90. A la fuga de todo un grupo de criminales de la cárcel se sumó la historia de amor de Walker y Cahill, quienes sellaron su relación con la llegada de su beba, Amelia. Final feliz para una serie que marcó un hito en la televisión de la época .

Chuck Norris junto al elenco del telefilm Texas Ranger: Trial by Fire (2005)

En 2005, la cadena televisiva intentó resucitar el personaje con una película llamada Walker, Texas Ranger: Trial By Fire. Norris y Wilson fueron los únicos miembros del reparto original que estuvieron en este nuevo intento, aunque los fanáticos también pudieron disfrutar de un cameo de Clarence Gilyard, que no pudo participar de la totalidad del rodaje por causas personales. Si bien la intención de esta apuesta era sondear el mercado para una posible vuelta, este film dejó muchos cabos sueltos y no tuvo el éxito esperado.

Después de esto, las aventuras y los personajes en torno a Walker, Texas Ranger se guardaron en el recuerdo hasta hace unos meses, que se estrenó la remake, que se hizo realidad nuevamente de la mano de CBS. Si bien esta nueva propuesta (que ya confirmó una segunda temporada) asegura mantener el mismo espíritu que hace tres décadas, lo cierto es que trae algunos cambios evidentes: en esta oportunidad se llama Walker y el encargado de interpretar al corajudo agente es Jared Padalecki.

“Ha sido un largo camino el recorrido para llegar hasta aquí, pero tiene todo mi corazón. Espero que se unan en el estreno”, expresaba en enero pasado el nuevo protagonista invitando a la audiencia a verlo. Además compartió escenas de la serie con sus nuevos compañeros como Mitch Pileggi (que hace de su padre) y Lindsey Morgan (su aliada en el cuerpo policial).

En esta reversión que, según la guionista Anna Fricke tiene muchos guiños a la serie original, el agente Walker se muestra renovado. Luego de una etapa de mucha exposición, este policía que se ha pasado dos años en una misión secreta vuelve a Texas tras la muerte de su esposa para hacerse cargo de sus dos hijos. Mientras descubre cómo es pasar más tiempo con su familia, alterna su lucha contra el crimen, ya que para este ranger de Texas “siempre hay trabajo que hacer”. Otra diferencia con la idea original es que en este reboot hay más participaciones femeninas, quienes se muestran como heroínas y seguirán su propio código moral en la lucha contra los “malos”, independientemente de las reglas.

Si bien no está confirmado que Norris vaya a participar de esta versión 2021, lo que sí se sabe es que el actor y productor dio su visto bueno y su bendición al nuevo protagonista. ¿Logrará este Walker mantenerse en la pantalla por varias temporadas?

¿Sabías que…?

* La serie se rodó en varias ciudades de Texas (Austin, Dallas, Denton, Forth Worth, Irving, Mesquite y Rusk) y Nuevo México (Abiquiu, Galisteo y Santa Fe).

*Además de protagonizarla, Chuck Norris ofició (junto a su hermano Aaron) como productor, guionista y director en varios episodios.

*El tema principal de la serie “The Eyes of a Ranger” fue escrito por Tirk Wilder e interpretado por el propio Norris.

*Haley Joel Osment, Brandy Ledford, Bryan Cranston, Giovanni Ribisi, Danny Trejo y Tobey Maguire fueron algunas de las estrellas invitadas que pasaron por la serie.

*Entre 1998 y 1999 se editaron tres novelas basadas en el personaje principal.

*Sons of Thunder fue un spin off que tuvo como protagonistas a los secundarios Carlos y Trent, pero su bajo rating hizo que solo durara seis episodios.

*En diciembre de 2010, Chuck Norris fue nombrado oficialmente miembro honorario de la División Ranger de Texas por el gobernador de entonces Rick Perry. El político advirtió que el actor se ganó el título por “haber interpretado tan bien los valores que distinguen el comportamiento de los miembros de este cuerpo de apoyo a la ley”. Su hermano fue galardonado con el mismo título.