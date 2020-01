El adelanto de la tercera temporada de Westworld presenta a Buenos Aires como sede de un magnicidio Fuente: Archivo

El 15 de marzo vuelve Westworld, la serie de HBO que narra la historia de un futuro distópico donde los robots son indistinguibles de los humanos. Lo anunciaron en un confuso teaser donde se suceden los nombres de varios lugares donde ocurrirán catástrofes en el futuro, entre los que se encuentra la ciudad de Buenos Aires.

En el video de un minuto y medio, se van señalando momentos catastróficos a los que llaman "divergencias" y "eventos críticos". Un impeachment presidencial en Estados Unidos, un accidente nuclear en París, una colapso ecológico en Indonesia y en Buenos Aires el asesinato del presidente electo norteamericano. "Estamos en el medio de una guerra que nadie sabe que existe, ni que ya perdimos. Durante la mayor parte de nuestra existencia la historia estuvo compuesta por los delirios de los locos, pero lo cambiamos: por primera vez tuvo un autor. Pero hubo alguien a quien no tuvimos en cuenta, a vos", narra una misteriosa voz a un interlocutor oculto.

Esta nueva temporada saldrá del parque donde habitan los robots para profundizar el mundo que plantea la serie en sus flashbacks. Según Jonathan Nolan, uno de los dos creadores de la serie junto a Lisa Joy, la mayor inspiración es Blade Runner, aunque con un giro. "Solo porque el mundo está corrupto desde adentro no significa que no puede estar pulido, brilloso y lindo. Quisimos buscar una visión del futuro distópico que no se haya visto jamás", comentó el año pasado en la San Diego Comic Con.

Basada libremente en un film de 1973 escrito y dirigido por Michael Crichton , la serie empezó a plantearse desde temprano como una oferta diferente dentro de los productos de HBO. Con su elenco complejo-que incluye a actores como Rachel Evan Woods, Jeffrey Wright, Ed Harris y Tessa Thompson-, el uso constante de flashbacks e historias que recién al final comienzan a tener sentido ayudaron a que la serie poco a poco fuera sumando cada vez más adeptos.

Aunque poco se sabe de lo que se verá en los nuevos episodios de la serie, sí está confirmado que se sumará al elenco Aaron Paul y Giancarlo Esposito. Además se confirmó que habrá una cuarta temporada.