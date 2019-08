Antes del estreno de la tercera, HBO renovó Westworld por una cuarta temporada

Westword tendrá una cuarta temporada

20 de agosto de 2019

Aunque la esperada tercera temporada de Westworld aún no tiene fecha oficial de estreno, la serie de HBO ha sido renovada por una cuarta temporada, que se espera que llegue a la plataforma en 2021.

Así lo asegura DiscussingFilm, que apunta que el rodaje de la nueva entrega comenzará a finales de este año. Casey Bloys, presidente de HBO, ya señaló previamente que la cadena ha mantenido su colaboración con los creadores, Jonathan Nolan y Lisa Joy, para una "posible quinta temporada", a pesar del reciente acuerdo que el dúo firmó con Amazon. Sin embargo, Bloys dijo que ambos "están muy comprometidos con Westworld" y seguirán con la serie.

Después de una densa segunda temporada que no convenció a los fans con sus múltiples y complicadas líneas temporales, Nolan recientemente prometió que la tercera entrega volvería a los orígenes y sería "un poco menos un juego de adivinanzas".

El último tráiler de la tercera entrega, que se estrenó en la Comic-Con, dio pistas sobre algunos nuevos escenarios, en este caso a través de Maeve, interpretada por Thandie Newton, quien aparece en la Segunda Guerra Mundial, atravesando una Europa ocupada por los nazis.

Tras escapar del parque que da nombre a la serie, Dolores, encarnada por Evan Rachel Wood, se esconde en el mundo real, donde conoce a un trabajador de la construcción llamado Caleb, nuevo personaje interpretado por Aaron Paul, mientras lucha por adaptarse al nuevo entorno.

Por el momento no se conoce la fecha de estreno exacta para la tercera temporada, aunque Bloys adelantó que llegará "en la primera mitad de 2020". Además de los regresos confirmados de Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson y Ed Harris, queda en el aire el destino de algunos otros miembros del reparto, como es el caso de Anthony Hopkins. Junto con Paul, también se han unido al elenco Lena Waithe ( Master of None) y el francés Vincent Cassel.

Agencia DPA