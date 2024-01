escuchar

La guerra de las plataformas acaba de ingresar a una nueva etapa que impactará directamente en los espectadores locales. Desde el 27 de febrero, nueve meses después de que HBO Max dejara de existir en los Estados Unidos y Europa para renacer como Max, finalmente la nueva marca llegará a 39 territorios de América Latina y el Caribe, incluyendo la Argentina.

El anuncio de la fecha de lanzamiento curiosamente coincidió con otro relacionado con HBO: desde abril, las seis temporadas de Sex and the City se sumarán a la oferta de su rival más encarnizado en el streaming, Netflix. Aunque la exitosa serie también seguirá disponible en Max -como ya sucede con otros programas de HBO que recalaron allí-, esta “custodia compartida” de las historias de Carrie Bradshaw y sus amigas inaugura una confusa era para los espectadores: a diferencia de los de Six Feet Under y Band of Brothers, los personajes de Sex and the City siguen “vivitos y coleando” en And Just Like That, la ficción exclusiva de –ahora– Max.

La estrategia de marketing de Warner Bros. Discovery, el conglomerado de medios al que pertenece la plataforma desde 2022, puede resultar algo desconcertante para los usuarios, que hace décadas relacionan a HBO con lo mejor que la pantalla chica tiene para ofrecer, un prestigio que se suponía que ayudaría a diferenciarla de sus predecesoras en el negocio: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+.

En la práctica, a los usuarios de la plataforma desde el 27 de febrero les tocará ajustarse a la nueva interfase, que promete una increíble variedad de contenidos que incluye a los de HBO, Warner Bros., el universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids, y Adult Swim. Se trata, básicamente, de la fusión de las ficciones de HBO con los programas documentales y reality shows de Discovery.

Harley Quinn, la serie animada sobre el personaje de DC forma parte de la oferta de la plataforma hbo+

Más allá de las novedades de navegación, también habrá nuevos planes diseñados para nuevos suscriptores (los que ya son clientes del servicio podrán mantener sus perfiles actuales, configuración y su historial de navegación). En algunos casos, dependiendo del dispositivo o sistema operativo, la aplicación de HBO Max se actualizará automáticamente el 27 de febrero. En otros casos, cuando los usuarios abran su aplicación de HBO Max, serán dirigidos directamente hacia la descarga de la nueva aplicación.

Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoey Kravitz, Nicole Kidman y Laura Dern en la segunda temporada de Big Little Lies cuya continuación se vería en Max

Los tres nuevos planes incluirán una suscripción básica con publicidad que permitirá ver contenido en resolución full HD en dos dispositivos simultáneamente por un pago mensual de 2190 pesos + IVA y uno anual de 15.990 + IVA al lanzamiento. También se ofrecerá un plan estándar que incluye lo mismo pero agrega la posibilidad de realizar 30 descargas mensuales de contenidos disponibles para ver sin conexión. La suscripción mensual costará 2890 pesos + IVA y la anual 20.990 pesos + IVA en el momento del lanzamiento. Finalmente, estará disponible el plan Platino, que permite ver contenido en resolución Full HD o 4K y con sonido Dolby Atmos –cuando esté disponible– en cuatro dispositivos simultáneamente y cien descargas de contenidos por mes. La suscripción mensual en este plan costará 3490 pesos + IVA y la anual de 24990 pesos + IVA.

Los suscriptores de HBO Max tendrán acceso a Max desde el día de su lanzamiento. Los suscriptores actuales conservarán el precio y funcionalidades de su plan actual por tiempo limitado luego de la puesta en marcha de la renovada plataforma. Aquellos que se hayan suscrito directamente a HBO Max y cuenten con la oferta de lanzamiento del 50%, facturada a través de HBO Max, conservarán el descuento mientras cumplan con los términos y condiciones de esa promoción.