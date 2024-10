Shay Mitchell, la actriz de Pretty Little Liars, se volvió viral al visitar Argentina y probar por primera vez el mate

Escuchar

Shay Mitchell, la reconocida actriz de Pretty Little Liars, lanzó en la plataforma Max una miniserie llamada Bebiendo con Shay Mitchell. En la primera temporada de cinco capítulos recorre distintos países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Brasil y Argentina, probando tragos típicos.

Pero sin lugar a dudas, el episodio que revolucionó las redes sociales fue el número tres, en el que la diva se animó a aterrizar en Buenos Aires y, guiada por el influencer Uki Deane, viajar a los campos pampeanos para probar un típico mate argentino.

En el adelanto subido por la plataforma a Instagram, puede verse a Shay muy concentrada conociendo todos los detalles de esta antigua infusión. “Bienvenida, vamos a preparar unos mates hoy. ¿Estás preparada?”, le consultó el argentino a la estrella de Hollywood. A lo que ella muy feliz respondió: “Sí, estoy lista”.

“Este lugar es muy hermoso”, reconoció Mitchell a ver los extensos campos rodeados de caballos, vacas y flores locales. Tratando de explicarle resumidamente la cultura del mate, el influencer le dijo: “Para preparar nuestro mate utilizaremos estos pequeños. Esta es una calabaza o zapallo seco y vamos a servir el mate acá adentro. El mate es una bebida muy tradicional y cultural de Argentina. Pero es una excusa para reunirnos. Personas de todos los niveles sociales toman mate. Cuando entras a una casa te ofrecerán mate”.

“Lo metemos acá adentro, lo llenamos unos dos tercios. Vamos a verter el agua caliente. Yo sería el ‘cebador’. Cebador es la persona que sirve el mate”, continuó detallándole Uki a Shay, haciendo que la actriz repitiera la palabra “cebador”, tratando de sonar lo más argentina posible.

Al momento de probar el mate, Shay se mostró un tanto desconfiada por el método y su sabor, pero después de unos minutos saboreando la bebida dio su carismático veredicto al respecto. “Es raro sentir calor viniendo de una bombilla metálica. Es parecido al té verde. Sé que no lo es… Pero, ¿me entiendes? Es lo más parecido al té verde”, dijo con una sonrisa cómplice.

Rápidamente, el video de la actriz con más de 36 mil millones de seguidores en Instagram dio la vuelta al mundo y cientos de personas comenzaron a hablar al respecto. “Emily and the gaucho of the pampas, el crossover que no sabía que necesitaba”; “¿Qué hace Shay en Argentina? Y espero no haya sido el primer mate…”; y “El contenido, que no sabía que necesitaba”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans, felices de que la joven canadiense haya pisado suelo argentino y probado la bebida más tradicional de la región.

Quien también se mostró muy feliz de haber podido formar de este proyecto internacional fue Uki Deane, que comentó la publicación de Max diciendo: “¡Qué facha ese paisano!”. Además de reírse de su aparición estelar, remarcó su gran agilidad con el inglés y su amor por el país, a pesar de haber nacido y formado en los Estados Unidos.

LA NACION