Lucy Hale, la actriz que gana terreno en Hollywood y es protagonista de un inesperado romance con Skeet Ulrich

Las fotos de Lucy Hale besándose con el actor de Riverdale, Bryan Ray “Skeet” Ulrich, en un restaurante de Los Ángeles sorprendieron a todos en las últimas horas. Este romance inesperado dentro de Hollywood ocupó primeras planas y puso el ojo en la actriz, de 31 años, que ganó popularidad gracias a su trabajo en la serie juvenil Pretty Little Liars.

Lucy Hale con Skeet Ulrich durante un almuerzo romántico en Los Ángeles The Image Direct/The Grosby Group - TIDLA-244

La artista nació el 14 de junio de 1989 en la ciudad de Memphis, Tennessee, en donde comenzó a tomar lecciones de actuación y teatro desde muy chica. “Nunca fui buena en los deportes y no me gustaba mucho el colegio, pero me encantaba disfrazarme y cantar, pretender ser otra persona. Esos eran mis hobbies de niña, así que naturalmente, cuando cumplí 13 años pensé que esta podría ser mi carrera”, contó durante una entrevista con la revista Modeliste. “Nunca pensé en hacer otra cosa y, toco madera, estoy contenta de que el plan esté funcionando”, agregó.

En el 2003, Hale se anotó para ser parte de American Juniors, un reality show que se desprendía del popular American Idol y buscaba jóvenes talentos musicales. La artista, que por entonces tenía 14 años, llegó hasta la final del certamen y pasó a formar parte de un quinteto musical nacido en el programa, el cual no tuvo mayor éxito y terminó disolviéndose un año más tarde.

Un año después de esta experiencia se mudó a Los Ángeles para probar suerte como cantante. Sin embargo, poco a poco comenzó a ganar algunos papeles en televisión, participando en algunos episodios de reconocidas series como How I met your mother, The O.C. y Wizards of Waverly Place.

La oportunidad de saltar a la fama le llegó en el 2009, cuando después de un extenso casting fue elegida para interpretar a Aria Montgomery en la serie Pretty Little Liars. Durante siete años, Hale protagonizó la tira juvenil de drama y misterio emitida por el canal ABC Family, en donde compartió cartel con Ashley Benson, Shay Mitchell y Troian Bellisario.

“Mucha gente me conoce gracias a Aria Montgomery. Toda la experiencia de esa tira fue como un sueño hecho realidad, porque no es común que show televisivo dure tantos años. El programa se convirtió en un fenómeno y todavía me sorprendo de la respuesta que recibo de la gente cada vez que viajo a otros países”, afirmaba Hale hace unos años.

“Es raro, porque yo vivía en mi burbuja y no me daba cuenta de lo grande que era todo. Estoy muy agradecida por esa experiencia que me ha enseñado tanto. Pasé ocho años de mi vida construyendo esto y levantándome para ir a trabajar de algo que amo. (...) Estoy en una etapa muy linda en donde me volví más exigente con los roles que quiero”, expresaba al terminar Pretty Little Liars.

Después del éxito con la tira, su carrera comenzó a ir en ascenso: en el 2014 lanzó su primer álbum de estudio, Road Between, con música country; protagonizó varias películas, entre ellas A Cinderella Story: Once Upon a Song; se convirtió en embajadora de una marca de cosméticos y siguió participando en proyectos televisivos, uno de los cuales fue la serie Riverdale, en el 2020. Allí mismo fue donde su camino se cruzó con el de Ulrich.

