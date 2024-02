escuchar

Pasaron 15 años desde que el escritor británico David Nicholls editó su novela Siempre el mismo día. Dos años más tarde, en 2011, se hizo la primera adaptación para la pantalla grande: la película fue interpretada por Anne Hathaway y Jim Sturgess. Desde febrero, la miniserie de 14 episodios está firme en el top 10 de Netflix, aunque sus protagonistas son prácticamente desconocidos para el público local: Leo Woodall y Ambika Mod.

La trama, tanto de la novela como de la película y de la serie, profundiza en la evolución de la relación de sus protagonistas a lo largo del tiempo. Emma y Dexter tienen visiones antagónicas de la vida cuando se conocen, lo que los lleva a enfrentar todo tipo de desafíos, tanto personales como profesionales, con una mirada emotiva y profunda sobre las complejidades de la vida adulta: entre el éxito, el fracaso, las adicciones, las pérdidas y el amor, mientras su vínculo se transforma.

Leo Woodall y Ambika Mod interpretan a Dexter y Emma en la nueva remake de Siempre el mismo día (One Day) disponible en Netflix. En una emocionante escena del primer capítulo de la serie Em y Dex se despiden el día posterior a su graduación el15 de julio de 1988. Netflix

Cada episodio representa un año más en la vida de Emma y Dexter, empezando por su primer encuentro, el 15 de julio de 1988. Pronto se convierten en mejores amigos y año tras año se reencuentran cada verano boreal un 15 de julio, la fiesta de Saint Swithin (o Suituno de Winchester, en castellano). El santo, según el saber popular británico, determina ese día qué clima sufrirán los habitantes de la isla durante los siguientes 40 días y 40 noches.

Ambos actores se encuentran en pleno ascenso, y se espera que el éxito global de Siempre el mismo día los ponga en el camino de otros protagónicos. Leo Woodall tuvo varias participaciones secundarios en diferentes ficciones populares, mientras que Ambika Mod tiene un reciente rol estelar en una serie británica como paso anterior a este boom de Netflix.

Leo Woodall y Ambika Mod: Dexter y Emma, en la ficción, juntos en un viaje a Grecia en 1991 en el cuarto capítulo de Siempre el mismo día (One Day).

¿Quiénes son Dexter Mayhew y Ambika Mod?

Leo Woodall, es inglés y 27 años. El joven intérprete se luce por su versatilidad desde su papel de Jack en la segunda temporada de The White Lotus y otras participaciones menores en las ficciones Nomad y Citadel.

Leo Woodall confesó que vio la película "Siempre el mismo día", protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess en 2011, para prepararse antes de hacer el casting para la serie en la que finalmente obtuvo el papel principal. Netflix

En una entrevista con Variety, Woodall reveló que por su apretada agenda -se encontraba filmando en Italia la segunda temporada de The White Lotus- no tuvo tiempo suficiente para prepararse para el primer casting de Siempre el mismo día y que vio la película para conocer la historia momentos antes de la audición. Su proceso de preparación para el papel de Dexter llegó después de ser elegido. Entre las exigencias del guion, debió perfeccionar su acento, trabajar en su tono de voz, y sumergirse en la esencia del personaje, volando de Sicilia a Londres para las pruebas.

Ambika Mod, de 29 años, es una talentosa actriz, comediante y guionista británica de ascendencia india. Saltó a la fama en 2022 por su protagónico en la serie This is Going to Hurt, en que le daba vida a Shruti Acharya. Además de su trabajo en la pantalla chica, Mod era habitué en el club de improvisación londinense The Free Association.

"Siempre el mismo día" serie de Netflix. Ambika Mod y Leo Woodall Netflix

A pesar de su creciente éxito, Mod dudó en a la hora de interpretar a Emma en la adaptación a la pantalla chica de Siempre el mismo día: no creía ser la persona indicada para el papel y se negaba a asistir a los castings según confesó a la revista Variety: “Simplemente no me veía como Emma”.

A eso se sumaba el hecho de que la actriz era un gran admiradora de la novela de 2009 y sus inseguridades, en ese momento, la llevaron a pensar que su participación “sería una pérdida de tiempo” para todos los involucrados en el proyecto. Sin embargo, luego de largas charlas con el autor y con el equipo de producción, finalmente aceptó el desafío.

Mod descubrió su pasión por la actuación durante la universidad, donde se presentaba en el Fringe de Edimburgo, un festival alternativo de artes escénicas que se celebra cada verano en esa ciudad escocesa.

"Siempre el mismo día" serie de Netflix. Ambika Mod y Leo Woodall Netflix

La química entre Woodall y su coprotagonista, Ambika Mod, es innegable. La conexión entre sus personajes, Dexter y Emma, fue fácil de establecer, alimentada por una la amistad que los actores fueron cultivando durante los largos meses de rodaje.“Recuerdo que en la lectura me senté junto a él y pensé: ‘¡Dios mío, son Emma y Dexter!’”, dijo la actriz y elogió a su compañero de elenco: “Estaba muy emocionada por ver la serie y él me apoyó mucho”.

Por su parte, Woodall afirmó que a pesar de los desafíos emocionales que enfrentó al interpretar las escenas más dolorosas de Dexter, que a lo largo de los episodios atraviesa una montaña rusa emocional que refleja los altibajos de la vida, desde sus batallas contra las adicciones hasta sus momentos más felices, se sintió satisfecho al contar la historia con autenticidad y respeto.

El próximo paso en la pantalla para Woodall todavía es incierto, si bien confirmó que participará de un nuevo proyecto para Apple TV+. Mod encarnará un papel secundario en el próximo thriller de cinco capítulos de Disney+, Playdate, basada en una novela de Alex Dahl, cómo cambia la vida de una madre cuando permite que su hija concurra a un pijama party.

Una novela, una película y una miniserie: una única historia

Basada en la novela homónima de David Nicholls en 2009, la historia llegó por primera vez a la pantalla grande en 2011, protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess y dirigida por Lone Scherfig, pronto se convirtió en un éxito de taquilla.

El libro de Nicholls no es ajeno a las adaptaciones: el propio Nicholls escribió el guion de la versión cinematográfica de 2011. Pero esta vez, no esta involucrado en la adaptación. “Desde el principio supe que no quería escribirlo yo mismo”, afirmó el autor a Entertainment Weekly. “Sentí que necesitaba un par de ojos nuevos, fue una bendición. Por supuesto, hemos cortado cosas. Hemos tenido que condensar las cosas. Así que todavía quedan decisiones editoriales por tomar, pero estoy muy contento con el proceso y ha sido una experiencia increíblemente agradable”, resalta.

El autor contó en la misma entrevista que la idea de la serie comenzó hace cinco o seis años y destacó que la diferencias entre film y la nueva serie: “Entre hacer la película y hacer esta versión, es casi como si se hubiera inventado de nuevo. La transmisión de televisión es mucho más análoga a la experiencia de leer una novela que una película”.

Si bien en esta ocasión Nicholls no intervino en el guion, sí participó en la producción de la tira y la elección de sus protagonistas. “Vimos a cientos de personas”, recordó Nicholls. “Vimos un gran número de actores realmente maravillosos. No era como si estuviéramos buscando y no encontráramos a nadie. Encontramos talento real. Pero había visto a Ambika en This is Going to Hurt, y pensé que ella era extraordinaria y tenía cierta cualidad de Emma, una especie de vigilancia y sabiduría que pensé que era muy Emma. Leo, nunca la había visto en nada en absoluto. Y sin embargo, cuando empezamos a emparejar a los actores para ver cómo trabajaban juntos, fue simplemente mágico. Eran tan buenos juntos, tan juguetones y divertidos, y con tal relación. Y así todos sentimos en ese momento, estos son Em y Dex”.

"Siempre el mismo día", la película, llegó a la pantalla grande en 2011, protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess y dirigida por Lone Scherfig.

En una entrevista para el medio británico The Guardian en 2021, el escritor contó que la idea original para escribir la novela Siempre el mismo día surgió a mediados de los 80, cuando todavía era un estudiante universitario, al leer el libro de Thomas Hardy Tess, la de los d’Urberville. De la novela de Hardy fue que el autor tomó la importancia ciertas fechas, más allá de los cumpleaños y aniversarios, y de allí nació la idea de que un “día normal” puede ser realmente importante para la vida de alguien.

Si bien la novela no está basada en hechos reales, ciertos hechos están inspirados en la vida del propio autor, Nicholls estudió inglés y teatro en la universidad al igual que el personaje de Emma.