Siguen los cambios en C5N para ir a una pantalla en vivo

En un mes de fuertes movimientos en la pantalla de C5N, ya aparecieron las primeras modificaciones. A las salidas ya conocidas, como la de Julián Guarino, y a los desembarcos de Alfredo Casado (en el área internacional) y Felicitas Bonavitta (en política), las autoridades del canal de noticias del Grupo Indalo terminan de delinear una reestructuración profunda de su programación.

El objetivo principal de la señal es reducir al mínimo los espacios grabados para priorizar una pantalla netamente en vivo. Esta decisión estratégica ya generó varias modificaciones. Por un lado, el ciclo DEC (Desde el conocimiento), conducido por Lucila Entin, dejó la grilla. Por su parte, El Expediente -con Paulo y Facundo Kablan- pasó a emitirse rigurosamente en vivo los viernes a las 23. En tanto, Right Now, el programa de Julieta Camaño (sábados a las 23), mantendrá su formato, pero se grabará íntegramente en exteriores.

Además, Chicas Pochocleras -el ciclo dedicado al cine, las series de streaming y las alfombras rojas internacionales, conducido por Barbie Simons y Fernanda Arena- dejará de emitirse como programa semanal independiente en su clásico horario de los jueves a la medianoche. A partir de agosto, el envío (que transita su octava temporada ininterrumpida y es un clásico de los junkets) se reconvertirá en un segmento destacado dentro de Mañanas Argentinas (lunes a viernes de 6:30 a 10), saliendo al aire los jueves y viernes.

En paralelo, se prepara el debut de Andrés Lerner al frente de un nuevo ciclo de política y economía que ocupará la franja de los domingos de 19.30 a 21. Se trata del espacio que dejó vacante Desafío 2026 tras la salida de Daniela Ballester, que pasó a concentrarse exclusivamente en la conducción de El Diario (lunes a viernes de 18 a 21).

Ola de cambios en Net TV: finales de ciclos y reestructuración de la tarde

Net TV se encuentra en constantes cambios dentro de su programación diaria. Tras el reciente debut de Yuyito a la Tarde -conducido por Amalia “Yuyito” González en el horario de 17.30 a 19-, el canal se prepara para una nueva tanda de modificaciones.

En primer lugar, se confirmó que llegará a su fin ¿Qué te pasa?, el ciclo que encabezan Adriana Salgueiro y Lucas Bertero de lunes a viernes de 16 a 17.30. La noticia fue confirmada por la propia Salgueiro, quien anticipó que la última emisión del programa será el próximo viernes 31 de julio.

Según pudo saber LA NACION, este no sería el único levantamiento en la grilla. En los pasillos de la Editorial Perfil suena con fuerza el rumor de que Chiche en Vivo (lunes a viernes de 20 a 21), el programa liderado por Chiche Gelblung, también llegaría a su fin.

Para cubrir los baches que dejarán estas bajas, la emisora baraja varias opciones: poner finalmente al aire una nueva temporada del exitoso talk show Caso Cerrado, adelantar el ciclo de humor y archivo Biri Biri (que actualmente se emite a las 23.15) o lanzar un nuevo magazine bajo la conducción de Fernando Mancini, quien hoy en día está al frente de Modo Mundial de 19 a 20.

Adriana Salgueiro

Karina Iavícoli debuta en el streaming con un nuevo ciclo de entrevistas

La experimentada periodista Karina Iavícoli -actual integrante de LAM e Infama en América TV- dio el puntapié inicial a “ADN Analógico” con la grabación de su primer episodio. El ciclo, que tendrá como primer invitado al reconocido periodista Carlos Monti, marcará el lanzamiento oficial en el universo del streaming de la plataforma Chisme (disponible en su canal de YouTube, @somoschisme).

En este primer encuentro, Monti repasará su destacada trayectoria profesional y su historia personal, abordando desde sus decisiones más trascendentales y su vida familiar actual, hasta la profunda transformación del oficio periodístico desde la era analógica a la revolución digital.

Con una propuesta que, apuesta a la memoria emocional y a tender puentes generacionales, el proyecto cuenta con la producción y el sello de Julián León -ex productor general de Intrusos, creador de Primicias Ya y actual socio de www.chisme.com.ar-.