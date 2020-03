El periodista se refirió a la enfermedad en su editorial del día Fuente: Archivo

El periodista Víctor Hugo Morales se refirió al avance del coronavirus en la Argentina en su programa radial La Mañana en AM 750 y lo hizo con una frase un tanto rebelde en relación a las advertencias del Ministerio de Salud. Mientras el Gobierno recomendó a los mayores de 65 años que hagan aislamiento voluntario para controlar el contagio, el conductor que cumplió 72 en diciembre, dijo que no tomará ninguna precaución por ahora.

Por el covid-19, ya murieron dos personas en el país, hay más de 30 infectados y muchos otros en observación. En su editorial, Morales dijo no sentir temor: "Uno duda entre la sensación personal, la de no temerle al coronavirus. Cuando uno mira el tipo de enfermedades que provocan muertes en el mundo, este virus está en el puesto número 20. La tuberculosis es lo que más mata en el mundo. La Hepatitis B, la neumonía, el sida".

El centro de su argumentación es que hay otras enfermedades a las que tenerle más miedo que al coronavirus: "La tuberculosis provoca por día 3014 muertes, la Hepatitis 2430 y este nuevo virus 55. Esta es la realidad".

Agregó: "Con toda franqueza, a mí me cuesta muchísimo afiliarme al temor. A título personal no lo voy a hacer. No voy a tomar ninguna medida, salvo que me sienta mal y por precaución hacia los otros lo tenga que hacer". Sí dijo que, a medida que se sumen casos, la situación pueda cambiar, pero remarcó que no se hará problema por el momento.

La postura del periodista va a contramano de lo que sucede a nivel regional y en el mundo. El jueves, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habían anunciado la suspensión de recitales, shows y eventos deportivos multitudinarios por el avance del brote.