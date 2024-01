escuchar

Nicolás Occhiato comenzó el 2024 enamorado y feliz por el éxito de Nadie dice Nada (LUZU TV), programa que comenzó por el 2020, cuando el streaming rompía la estructura tradicional de los medios de comunicación. A horas de finalizar el primer mes del año, el conductor decidió hacer un balance de este con una serie de fotografías; sin embargo, una en particular se llevó toda la atención y no tardó en hacerse eco.

Flor Jazmín y Nico Occhiato confirmaron públicamente su relación (Foto: Instagram @nicoocchiato / @maderoagustin)

“El primer mes del 2024 no podría haber sido mejor, gracias Pinamar, por otra temporada increíble de puro disfrute y crecimiento a nivel personal y profesional. Aguante @luzutv y toda la gente que lo integra”, escribió a través de su Instagram, cuenta en donde tiene 3.4 millones de seguidores. Pero una de las imágenes dejó mudo a todos: su novia, Flor Jazmín Peña, posando sin ropa entre las sábanas de su cama.

El carrete de imágenes que utilizó Nico Occhiato para realizar su balance sobre el mes de enero (Foto: Instagram/@Nicoochiato)

En pocas horas, el exnovio de Flor Vigna obtuvo más de 200.000 likes y miles de comentarios de sus seguidores, quienes quedaron atónitos al ver a la excompañera de él en Bailando por un sueño (eltrece) en la intimidad de la casa del joven. “La foto de flora en la cama me dejó muda”; “Nico está hasta las manos”; “No bueno, ya quisieran despertarse al lado de Flor Jazmín”; “La foto 7, muda quedé”; “Me mata que se quiere hacer el relajado poniendo la foto de flor casi última cuando la quiere poner de perfil”, fueron solo algunos.

El carrete de imágenes que utilizó Nico Occhiato para realizar su balance sobre el mes de enero (Foto: Instagram/@Nicoochiato)

El posteo del streamer ocurre días después de que él mismo anunciara que iba a suspender la programación del famoso ciclo durante el mes de febrero. “No es una decisión fácil, pero sí necesaria. Espero que nuestra comunidad nos entienda y nos banque”, comenzó diciendo y sumó: “Nos vamos a tomar todo el mes de febrero porque el ciclo lo necesita, porque este equipo necesita extrañarse y necesitamos extrañarnos con la comunidad que está del otro lado”.

La foto de Flor Jazmín Peña que causó sensación entre los fanáticos de la pareja (Foto: Instagram/@Nicoochiato)

Por otro lado, dejó en claro que considera necesaria esta pausa luego de estar cuatro años ininterrumpidos en vivo con el ciclo. “Personalmente, necesito aislarme un poco de la situación. Además, necesito trabajar sin estar al aire, pensar en toda la programación que se viene para el mes de marzo”, argumentó.

El beso de Nico Occhiato y Flor Jazmín con el que confirmaron su romance

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña oficializaron su romance en vivo el 2 de enero y junto a este el término “Occhiamin” se convirtió en sensación entre sus fanáticos, quienes fantaseaban con que algún día dejaran su relación de amistad y apostaran al amor.

“Para no dar más vuelta a la situación, porque si no nos sacan fotos”, señaló Occhiato, al tiempo que su compañera acotó: “Parece que somos dos bol***s aparte”. “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida (...) Lo dije, ya está”, soltó el conductor y una catarata de aplausos, gritos y emoción ovacionó el estudio.

“Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, dijo ella y finalmente, entre lágrimas, confirmó la feliz noticia: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo (...) Sí, estamos juntos”. De inmediato, Flor le agarró la mano a su pareja, pero él dio un paso más y la besó.