24 de octubre de 2020 • 12:20

A raíz de distintas escenas de Dulce Amor (Telefe) en las que se sintió violentada, Calu Rivero denunció a su compañero de elenco, Juan Darthés por acoso. Sol Estevanez, otra de las actrices que formaba parte de la tira, sostuvo que no volvió a tener contacto con el actor ni con su familia y que en lo personal no había vivido ninguna situación traumática con él.

Junto a su esposo Mariano "Nito" Uranga y su hija India María (1), Sol Estevanez está radicada en París. Desde allí, la actriz argentina fue entrevistada este jueves en el programa Intrusos (América TV). Tras relatar cómo fue la mejoría de su hermano, Sebastián Estevanez, la actriz reveló que ya no tiene contacto con Juan Darthés, denunciado por Thelma Fardin por violación durante una gira de Patito Feo por Nicaragua, cuando ella tenía 16 años.

El relato de Sol Estevanez tuvo lugar luego de que Rodrigo Lussich le preguntara si tenía contacto con Darthés y la actriz lo negó. Además sostuvo que no tomó posición respecto a las numerosas denuncias y que en lo personal ella no había experimentado ninguna experiencia traumática en los sets de grabación que compartió con el actor sobre el que pesa un pedido de extradición de Brasil.

"Nunca más tuvimos contacto con Juan [Darthés], ni con la familia, ni con María [del Carmen Leone], ni los chicos...", respondió Estevanez ante la pregunta del periodista. Consultada sobre si había tomado una posición tras la numerosas denuncias judicializadas contra el actor, la actriz explicó que no y dio sus razones: "No tomé posición porque es muy difícil.No saben lo que me cuesta a mí este tema porque yo trabajé mucho con él, no solo en Dulce Amor sino también en Camino al amor (Telefe, 2014)", afirmó.

Sobre su propia experiencia durante las grabaciones de la ficción de mediados de la década pasada, Estevanez destacó que guarda un grato recuerdo de su papel en la tira y que no vivió ninguna experiencia como las que motivaron las denuncias de Rivero.

"Fue un papel muy lindo, me encantó hacerlo, fue muy productivo para mí. Yo no tengo nada que contar, no porque no quiero, sino porque no tengo nada que contar, no lo viví. En Dulce Amor, yo tenía otro tipo de historia, no trabajaba tanto con él [por Darthés], pero por supuesto compartíamos elenco. Yo no tuve ningún tipo de problema con él, con eso no quiero decir nada, estoy hablando de mí, de nadie más, ni a favor ni en contra. Si tuviera algo que decir, se de él o de cualquiera, soy la primera en hacerlo", concluyó la actriz.